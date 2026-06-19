次世代版対話型AI面接サービスSHaiN　第15回 日本HRチャレンジ大賞「奨励賞」を受賞

株式会社タレントアンドアセスメント

次世代版対話型AI面接サービスSHaiN（以下、SHaiN）を開発・提供する株式会社タレントアンドアセスメント（本社：東京都港区、代表取締役：山崎俊明、以下タレントアンドアセスメント）は、SHaiNが第15回 日本HRチャレンジ大賞（主催：「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会、後援：厚生労働省ほか）において奨励賞を受賞したことをお知らせします。

SHaiNは、採用選考における評価のばらつきや面接官バイアスといった課題を解決し、公平公正な人材評価を実現する対話型AI面接サービスです。導入企業は1000社を超え、採用から配置・登用までを支援する人的資本データ基盤として活用されており、その先進性と社会的意義が高く評価されました。

■第15回 日本HRチャレンジ大賞について（https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/）

「人材領域の果敢なチャレンジが日本社会を元気にする」をコンセプトに、人材採用、人材育成、人事制度、人材マネジメントなどの分野で優れた取り組みを行う企業・団体を表彰するアワードです。経営層や人事部門による革新的な挑戦を評価し、その普及を通じて日本社会の活性化を促進することを目的としています。2012年に創設され、厚生労働省などの後援のもと実施されています。

■授賞理由

SHaiNは、主観やバイアスを排除し、公平で再現性の高い選考を実現する次世代型のAI面接プラットフォームです。4万件超のデータを活用した独自アルゴリズムにより、生成AIで課題となる回答ブレやブラックボックス化を排除し、同一回答に同一評価を付与する高い再現性を確立しました。最新版では高度な「傾聴機能」を搭載し、人間に近い自然な対話で潜在的資質を可視化。導入企業は1000社を超え、採用のみならず配置や登用まで一貫して支えるデータ基盤として、人的資本経営の推進に寄与する優れたサービスであると高く評価されました。

・SHaiNサービスサイト：https://shain-ai.jp/

・資料請求はこちら ：https://shain-ai.jp/post-document/service-brochure/

■次世代版対話型AI面接サービス SHaiNとは

タレントアンドアセスメントが開発した戦略採用メソッドをもとに、人間の代わりにAIが面接を実施することで、人間が行う面接で課題視されてきた評価のばらつきが改善され、合否基準の統一、先入観のない公平公正な選考を実現しており、1000社以上で導入されている国内最大手の対話型AI面接サービスです（2026年3月時点）。

受検者はスマートフォンやタブレットを利用し、24時間365日、いつでもどの場所でもAIと対話しながら面接を行うことができ、日程による選考辞退などの機会損失を減らせるようになります。また企業側は面接評価レポートなどを参考に、採用可否だけでなく、対面の面接時には候補者ごとに適した質問の投げかけや、特徴に合わせた動機付けとして活用することができます。

SHaiNの最大の特徴は、約4万件の面接データをもとに東京大学・山崎研究室との共同研究によって開発された独自の評価AIアルゴリズムを搭載することで、評価根拠を説明可能にしたことです。

2024年施行のEUにおけるAI規制法では、採用におけるAI活用を高リスクと分類し、「人間による監視体制」「ログの記録・管理」「第三者による適合性の評価」を義務付けていますが、SHaiNはそれぞれの基準を満たしており、AI規制法を遵守したサービスとなっています。

2025年12月リリースの次世代版SHaiNでは、PKSHA Technologyの保有する、高度な自然言語処理技術および機械学習モデルの搭載により、面接における傾聴機能を大幅に強化しポジティブな対話体験を実現。さらに、従来の10資質評価に加え、その他資質として多角的な評価を新たに実装し、より精緻な人物分析が可能となりました。その他資質は、日本経済団体連合会（経団連）の「新卒採用に関するアンケート調査」で重視項目として挙げられた「コミュニケーション能力」「主体性」「チャレンジ精神」「協調性」「誠実性」を含む8種類のコンピテンシーとなります。

SHaiNは、グループ企業であるPKSHA Technologyが展開する「AI Suite for HR」の役割の一つとして、AIにより総合的に人事業務の効率化と転職者や働く人々の体験向上の実現を目指しています。

■株式会社タレントアンドアセスメント（https://www.taleasse.co.jp/）

所在地 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー23F

代表者 代表取締役 山崎俊明

設立 2014年10月

資本金 5,000万円

事業内容 AI面接サービスSHaiNを主軸とした採用コンサルティング事業の展開