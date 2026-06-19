初めてのバスケにも笑顔で挑戦！シーホース三河 #27 石井講祐選手が安城市の小学校を訪問、初心者にも優しい丁寧な指導で競技の魅力を伝える

シーホース三河株式会社

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2026年6月11日(木)、#27 石井講祐選手が安城市立明和小学校を訪問いたしました。

当日は、少し緊張した様子の児童の皆さんが石井選手を迎え入れ、体育館には静かながらも期待感の漂う雰囲気が広がっていました。時間が進むにつれて徐々に緊張もほぐれ、児童たちの表情にも笑顔が見られるようになりました。

「夢の講演」では、石井選手が自身の経験をもとにメッセージを送りました。石井選手は「食わず嫌いをしないでいろんなことにチャレンジしてほしい。夢がたくさんあってもいい。少しでも興味があればいろんなことに挑戦していくことが大事。可能性は無限大だから」と語りかけ、児童たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

また、質問コーナーでは児童からの手が次々と上がり、質問が途切れることなく続きました。熱心に話を聞きながらメモを取る児童の姿も見られ、学びへの意欲の高さが印象的でした。

講演後には、バスケットボール体験を実施。まだバスケットボールにあまり触れたことのない児童たちに対しても、石井選手はドリブルやシュートのコツを優しく丁寧に指導し、児童たちは楽しみながら基礎を学びました。

その後の5対5の試合形式では、石井選手も試合に加わり、児童たちは必死にボールを追いかけながらプレー。会場は大きな盛り上がりを見せ、バスケットボールの楽しさを全身で感じられる時間となりました。

イベント終了後には、「楽しかった！」「試合を見に行きたい！」といった声が多く聞かれ、今回の学校訪問は児童たちにとって思い出に残る貴重な体験となりました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

◆コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進しています。