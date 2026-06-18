【ハンズ渋谷店】こだわりを凝縮した「父の日ギフト特集」

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、ハンズ渋谷店にて6月21日（日）の「父の日」に向け、「父の日ギフト特集」を開催しております。「ありがとうを贈ろう」をテーマに、ビジネスシーンで使える定番小物から、おうち時間を格上げするアイテム、日頃の疲れを癒やすケアグッズまで、各フロアから厳選したアイテムを集結。お父さんのライフスタイルに合わせた最適なギフトをご提案いたします。

■ 各フロアおすすめギフト一例

【B1Cフロア】さっと使えてポケットにも入る電動ドライバーで気軽にDIYを

ベッセル 電ドラボール2 220USBC-1(https://hands.net/goods/4907587037275/) 5,980円

手回しドライバー感覚で使える軽量・コンパクトな電動アシストドライバーです。充電端子には裏表のないUSB Type-Cを採用し、暗所を照らす高輝度LEDライトも搭載。電気設備工事や家具の組み立て、機器のメンテナンスを効率化します。

【1Aフロア】お仕事のお供に梅雨も猛暑も乗り切る一本

Wpc. IZA LIGHT＆SLIM 軽量スリム(https://hands.net/search/?q=Wpc.%E3%80%80IZA%28%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%29%E3%80%80LIGHT%EF%BC%86SLIM%E3%80%80%E8%BB%BD%E9%87%8F%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0) 各4,620円

遮光率100％、UVカット率100％の晴雨兼用折りたたみ傘。収納時はスリムになるので、持ち運びにも便利です。

【2Cフロア】ひんやり冷感で頭皮まで汗や皮脂のべたつきスッキリ！

ザ・プロダクト クールドライシャンプー シトラスウッド 50mL(https://hands.net/goods/4562367271296/) 935円

冷感ドライシャンプー。頭皮・髪に仕込んだ冷感が持続し、滝汗もケアします。朝の寝ぐせ直しや、ドライヤーの熱からの暑さ対策にもおすすめです。爽やかなシトラスと、樹木やスパイスがアクセントの大人っぽいシトラスウッディの香り。

【3Aフロア】健康は足元から

アシマル プラチナハーフ プレミアム(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%8A%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0) 各3,630円 ※店頭販売のみ

カカト厚み約1.6mmでいろいろなシューズに入れ替えて使用できるインソール。硬質素材と軟質素材を一体成形することで、サポート＋衝撃吸収を実現。「薄さ」「軽さ」の中に「強度」と「衝撃吸収」を備えた理想的なインソールです。

【3Cフロア】ロマン！簡単にできる燻製器で極上のおつまみ

グリーンハウス フードスモーカー 燻製器(https://hands.net/goods/4511677118678/) 6,050円

短時間で簡単に燻製を楽しめるフードスモーカー。手間と時間のかかる燻製が、ご家庭で簡単に楽しめます。毎日のおつまみに、ホームパーティに、アウトドアにおすすめです。

【4Aフロア】仕事中でも24時間リカバリー

レッド リカバリーソックス(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%EF%BC%88ReD%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9) 各1,980円

天然鉱石を原料とした高純度セラミックを糸に練りこんだ独自の特殊繊維VITALTECHを使用したソックス。日常使いできるソックス仕様で、仕事中や外出時、家事、お家時間などの様々なシーンで使用することができます。

【5Aフロア】持ち物はモノトーンでかっこよく

ステッドラー 製図用シャープペンシル 0.5mm オールブラック(https://hands.net/goods/4955414924441/) 2,420円

ステッドラーで人気のシリーズ、「925／35」の製図用シープペンシル。パーツ類やロゴまで、ほぼすべてをブラックで仕上げたオールブラック仕様。

■ “ハンズ渋谷店ならでは”のギフト

【B1Bフロア】「木材加工」で世界にひとつのギフトを

DIYフロアでは、木材加工の相談・承りを行っております。画像にあるような温かみのあるウッドプレートに感謝のイラストやメッセージを添えるなど、思い出に残る特別なカスタムギフトのご相談も可能です。

■ 迷ったら“これ”

お父さん自身に好きなものを選んでもらいたい方におすすめな「ハンズギフトカード」も取り扱っております。全国のハンズでご利用いただけます。ご購入、お問い合わせは3Aフロア免税カウンターまで。

※価格はすべて税込、商品内容、価格等の情報は掲載時点のものです。

＜ハンズ渋谷店概要＞

開業日：1978年9月9日

所在地：東京都渋谷区宇田川町12-18

店舗面積：5,494.20平方メートル

取扱商品数：約100,000SKU

階段： 24のフロアを結ぶ階段の総数は「408段」。長年、多くのお客様やクリエイター、ハンズファンがこの階段を上り下りしながら、ご自身のソウゾウを刺激するお買い物をお楽しみいただきました。

フロア：館内は計「24フロア」で構成。渋谷特有の坂道の地形を有効活用するために生まれ、1つの階層をA・B・Cの3つに分けた独特のらせん状の構造です。歩くだけで新しいモノに出会える「迷う楽しさ」を味わえるハンズの象徴として愛されてきました。