「ほっともっと」東北エリア限定！新TVCM公開『倍盛シリーズ＆ ミニ冷やしわかめうどん』篇
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、6月新商品のTVCM『倍盛シリーズ＆ミニ冷やしわかめうどん』篇を6月18日(木)より、東北エリア限定で順次放映いたします。
人気弁当の肉が2倍になった『倍盛シリーズ』の新CMでは、ボリューム感あふれる商品の魅力をダイナミックに表現しています。
(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel)
■TVCM概要
・タイトル：ほっともっと『倍盛シリーズ＆ミニ冷やしわかめうどん』篇
・放映開始日：2026年6月18日(木)
・TVCM：https://youtu.be/D3_8w0RFqEY (「ほっともっと」公式YouTube)
・放送エリア：東北エリア限定
本CMでは、『倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)』や『倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)』など、『倍盛シリーズ』ならではのボリューム感をダイナミックに表現しています。さらに、初夏にうれしいさっぱりとしたサイドメニュー『ミニ冷やしわかめうどん』も登場します。
■商品概要
自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) 1,070円～
甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) 1,070円～
国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) 990円～
ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) 1,090円～
牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) 1,140円～
たっぷり玉ねぎでさっぱり倍盛和風オニオンソース ハンバーグ弁当(肉2倍) 1,140円～
とろ～り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) 1,250円～
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) 990円～
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) 990円～
ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) 1,070円～
贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) 1,590円～
讃岐うどん麺使用 ミニ冷やしわかめうどん 160円
・発売日：2026年6月3日(水) ※ミニ冷やしわかめうどんは5月8日(金)発売
・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)
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