「ほっともっと」東北エリア限定！新TVCM公開『倍盛シリーズ＆ ミニ冷やしわかめうどん』篇

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、6月新商品のTVCM『倍盛シリーズ＆ミニ冷やしわかめうどん』篇を6月18日(木)より、東北エリア限定で順次放映いたします。

人気弁当の肉が2倍になった『倍盛シリーズ』の新CMでは、ボリューム感あふれる商品の魅力をダイナミックに表現しています。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel)

■TVCM概要

・タイトル：ほっともっと『倍盛シリーズ＆ミニ冷やしわかめうどん』篇

・放映開始日：2026年6月18日(木)

・TVCM：https://youtu.be/D3_8w0RFqEY (「ほっともっと」公式YouTube)

・放送エリア：東北エリア限定

本CMでは、『倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)』や『倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)』など、『倍盛シリーズ』ならではのボリューム感をダイナミックに表現しています。さらに、初夏にうれしいさっぱりとしたサイドメニュー『ミニ冷やしわかめうどん』も登場します。

■商品概要

自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) 1,070円～

甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) 1,070円～

国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) 990円～

ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) 1,090円～

牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) 1,140円～

たっぷり玉ねぎでさっぱり倍盛和風オニオンソース ハンバーグ弁当(肉2倍) 1,140円～

とろ～り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) 1,250円～

ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) 990円～

ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) 990円～

ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) 1,070円～

贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) 1,590円～

讃岐うどん麺使用 ミニ冷やしわかめうどん 160円

・発売日：2026年6月3日(水) ※ミニ冷やしわかめうどんは5月8日(金)発売

・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

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