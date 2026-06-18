LIFESCAPES、AMEDの令和8年度「橋渡し研究プログラム」に採択

株式会社LIFESCAPES

株式会社LIFESCAPES（本社︓東京都港区、代表取締役︓牛場潤一、以下LIFESCAPES）は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の令和8年度「橋渡し研究プログラム」において、Brain-Computer Interface（BCI）技術を活用した研究開発課題が採択されたことをお知らせいたします。本課題は、北海道大学を支援機関、同大学の向野雅彦教授を研究開発代表者とし、脳卒中後の重度上肢機能障害に対する革新的なニューロリハビリテーションの有効性と安全性を検証する医師主導治験として実施されます。

■ 採択された研究開発課題の概要

事業名： 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）令和8年度「橋渡し研究プログラム」

研究開発課題名： 「脳卒中後重度上肢機能障害に対するBrain-Computer Interfaceの有効性及び安全性評価に関する医師主導治験」

支援機関： 北海道大学

研究開発代表者： 北海道大学 向野 雅彦 教授

■ 本事業の目的

AMEDの「橋渡し研究プログラム」は、大学等の優れた研究成果をいち早く医療現場へ届け、実用化（社会実装）につなげることを目的とした研究開発支援事業です。今回採択された課題は、脳卒中後の重度上肢機能障害を対象に、Brain-Computer Interface（BCI）を用いた介入の有効性および安全性を評価する医師主導治験です。従来のリハビリテーションアプローチでは回復が困難とされてきた重度麻痺に対し、脳の信号を読み取ってリハビリを支援するBCI技術を応用することで、新たな治療選択肢の確立と患者さまの運動機能改善を目指します。

■ 今後の展望

AMED事業への採択を契機として、北海道大学をはじめとする医療機関・研究機関との連携を深め、強固な科学的エビデンスの創出と医療現場への実用化を加速させてまいります。LIFESCAPESは、今後もBCI技術を活用した最先端のニューロリハビリテーション医療機器の研究開発を通じて、脳卒中後の重度麻痺を抱える患者さまの生活の質向上へ貢献してまいります。

関連リンク（AMED公募採択情報）

https://www.amed.go.jp/koubo/03007/01/C_00001.html

■ LIFESCAPESについて

LIFESCAPESは、Brain-Machine Interface（BMI）技術を基盤としたニューロリハビリテーション医療機器の研究開発および関連サービス事業を展開する慶應義塾大学発の医療機器スタートアップです。脳卒中後の上肢麻痺をはじめとする中枢神経疾患領域において、革新的な治療選択肢の提供を通じたアンメット・メディカル・ニーズの解決を目指しています。

各種リンク

公式HP: https://lifescapes.jp/

公式Facebook: https://www.facebook.com/lifescapes2018

公式LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lifescapes-bci/

公式X: https://x.com/LIFESCAPES_BMI

■ お問い合わせ先

PR事務局： 木本（kimoto@mikupr.co.jp）