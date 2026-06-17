グアムを舞台に描く、10年ぶりの再会と“選ばなかった未来”

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、当局が特別協力として関わるテレビ東京ドラマ「私があなたといる理由 特別編～グアムがくれた、あの日の続き～」が、2026年6月24日（水）深夜24時30分より放送されることをお知らせします。

本作は、2025年7月期に放送されたヒューマンドラマ「私があなたといる理由～グアムを訪れた3組の男女の1週間～」の特別編です。今回の特別編では、全編グアムロケで制作され、前田公輝さん、宮内ひとみさんをW主演に迎え、グアムを舞台に、30代の男女が過去の選択と向き合いながら、今ある幸せを見つめ直す姿が描かれます。

本作では、グアムの自然や街並み、現地での時間の過ごし方が、10年ぶりに再会した男女の物語とともに描かれます。グアム政府観光局は、ドラマを通じて、旅先としてのグアムの魅力を発信してまいります。

グアムで再び動き出す、10年前の時間

フリーランスの編集者として働く上村花は、友人の結婚式に参列するため、一人でグアムを訪れます。そこで再会したのは、学生時代の恋人・浦野海里。現在はグアムでダイビングインストラクターとして働きながら、娘を育てる一児の父となっていました。

10年ぶりの再会をきっかけに、花は「もし、あの時違う未来を選んでいたら」という思いと向き合うことになります。グアムの開放的な空気の中で、過去への思いと今ある幸せを見つめ直していく、一夜限りのヒューマンドラマです。

番組概要

タイトル：「私があなたといる理由 特別編～グアムがくれた、あの日の続き～」

放送日時：2026年6月24日（水）深夜24時30分～25時30分

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：放送終了後より、TVerなどで見逃し配信。また、U-NEXTおよびPrime Videoにて順次見放題配信予定。

出演：前田公輝、宮内ひとみ

脚本：山崎佐保子

監督：八木橋ゆり

プロデューサー：松本拓（テレビ東京）、澤田賢一（ワンダーヴィレッジ）、山村淳史（T-REX FILM）、野口征吾（ワンダーヴィレッジ）

制作：テレビ東京／ワンダーヴィレッジ

特別協力：グアム政府観光局

製作著作：「私があなたといる理由 2」製作委員会

公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/guamsp/

公式X：https://x.com/tx_guamproject

公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_guamproject

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_guamproject

前作「私があなたといる理由」も配信中

2025年7月期に放送された前作ドラマ「私があなたといる理由～グアムを訪れた3組の男女の1週間～」は、U-NEXT、TELASA、Amazon Prime Videoなどの動画配信サービスで視聴できます。

U-NEXT：https://www.video.unext.jp/title/SID0206577

TELASA：https://www.telasa.jp/series/15897

Amazon Prime Video：https://www.amazon.co.jp/%E7%A7%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1/dp/B0FFNNPY13

配信状況は予告なく変更となる場合があります。詳細は各動画配信サービスの公式サイトをご確認ください。