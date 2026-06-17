新商品「THE HERBALIST YASO GIN FRESH」発売のお知らせ

株式会社越後薬草

株式会社越後薬草（本社：新潟県上越市、代表取締役：塚田和志）は、「THE HERBALIST YASO GIN」のレギュラーラインとして、新商品「THE HERBALIST YASO GIN FRESH」を2026年7月10日（金）より発売いたします。

本商品は、水辺の景色を思わせる、瑞々しいフローラルなジンです。胡瓜やメロンの旨みと、ローズゼラニウムやラベンダーの華やかな香りを重ねた、奥行きのある味わいが特徴です。

まるで初夏の水辺に咲く花々を思わせるような香り立ちをお楽しみいただけます。

ボタニカルごとの個性を引き出す「ブレンド製法」

YASO GINシリーズの特徴である「ブレンド製法」により、ボタニカルごとに個別蒸留を実施。ジュニパーベリー、胡瓜、メロン、ローズゼラニウムなどをそれぞれ単体で蒸留し、素材に応じて常圧蒸留と減圧蒸留を使い分けています。各素材の個性を丁寧に引き出し、複雑で立体感のある香味を構築しています。

胡瓜の魅力を極限まで引き出した蒸留

本商品では、胡瓜の瑞々しさを最大限に引き出すことに注力しました。輪切りにした胡瓜をベーススピリッツに浸漬するとともに、蒸留時のバスケットにも使用することで、胡瓜特有の瑞々しい香りとともに、ほのかな塩味や苦味を含んだ旨みを抽出しています。ジュニパーベリーの力強い主軸に、胡瓜のフレッシュさとメロンの青さが重なり、本商品ならではの味わいの軸を形成しています。

華やかさと余韻を彩るボタニカル

ローズゼラニウム、ラベンダー、ハクモクレンが華やかなフローラル感を与え、レモン、シナモン、グリーンコリアンダーがほのかなスパイス感を付与。フレッシュさと華やかさが調和した、YASO GINらしいフローラルスタイルに仕上げています。

おすすめの飲み方

ジントニックとしてお楽しみいただくのがおすすめです。氷を入れたグラスに本商品を注ぎ、トニックウォーターで割ることで、炭酸とともにフローラルな香りが広がります。

口に含むと、ジュニパーベリーの骨格ある味わいに加え、トニックによって引き立った胡瓜のフルーティーなニュアンスが心地よく広がります。

発売日

2026年7月10日（金）12:00

YASOオンラインストアにて販売開始

商品概要

※写真はTHE HERBALIST YASO GIN FRESH 700mlのイメージです。

商品名：THE HERBALIST YASO GIN FRESH

容量：700ml

アルコール分：45%

価格：\6,380（税込）

瑞々しく華やか、それでいて奥行きのある味わい。THE HERBALIST YASO GIN FRESHは、初夏の情景を思わせる一杯として、日常に軽やかな時間をもたらします。

株式会社越後薬草について

株式会社越後薬草（本社：新潟県上越市）は、「発酵を健やかに美しく。」を掲げ、自然の野草と発酵の力を活かした商品開発を行う企業です。80種類の原料を用いた酵素ドリンクや「まいキムチ」など、日々の健康を支える製品を手がけています。また、発酵過程で生まれる副産物のアルコールを活用し、野草の香りを生かした酒類ブランド「THE HERBALIST YASO」を展開。地域資源を活かした循環型のものづくりを推進し、「よもぎ茶ん」などを通じた社会貢献にも積極的に取り組んでいます。さらに「健康経営優良法人2025」に認定され、社員の心身の健康を重視した職場づくりにも注力。自然、地域、人をつなぐ新しい“発酵文化”を発信しています。

問い合わせ先

会社名：株式会社越後薬草

代表取締役：塚田和志

住所：〒942-0055 新潟県上越市大字小猿屋73番地

事業：健康食品(酵素商品)製造及び販売、キムチ製造及び販売、酒類(スピリッツ)製造及び販売

越後薬草コーポレートサイト：https://echigoyakuso.co.jp/

THE HERBALIST YASOオフィシャルサイト：https://yaso80gin.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yaso_gin/

X：https://x.com/Ey_Distillery