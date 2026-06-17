スマホ充電時の忘れ物ゼロへ　モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化したパワフル67Wのモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、USB Power Delivery最大67W出力に対応し、パソコンも充電できるAC充電器・USB Type-C(TM)ケーブル一体型モバイルバッテリーを6月下旬より新発売いたします。



モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した3in1で、外出先での充電時に忘れ物をする心配がいりません。電源プラグ部分は回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。また、LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えるため、事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。容量は5,000mAhと10,000mAhの2タイプをご用意しています。

これ1台でまとめて充電!ケーブル一体型3in1モデル

[DE-AC17-5000BK][DE-AC17-5000WF]

- モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量5,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。

[DE-AC16-10000BK][DE-AC16-10000WH][DE-AC16-10000WF]

- モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。

[共通特長]

- モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。- 一体型USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。- モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大30W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。※一体型USB Type-Cケーブルの単独使用に限ります。※30W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。- モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。- 本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。- AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンも充電できます。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。- AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(50W)とUSB-Aポート(12W)」、または「USB Type-Cポート(45W)と一体型ケーブル(20W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計15Wが出力されます。- 本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。

持ち運びやすく、残量がひと目でわかるLEDパネル搭載

[DE-AC17-5000BK][DE-AC17-5000WF]

- 本製品(バッテリー容量5,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、3,000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。

[DE-AC16-10000BK][DE-AC16-10000WH][DE-AC16-10000WF]

- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

[共通特長]

- コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売り)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。- 電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。

安心・安全設計

- USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。- PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。※AC充電器使用時は、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルを単独で接続する場合はUSB Power Delivery/PPS最大67W、モバイルバッテリー充電時は一体型ケーブルからUSB Power Delivery/PPS 最大20Wで充電できます。(DE-AC17-5000BK、DE-AC17-5000WF)※AC充電器使用時は、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルを単独で接続する場合はUSB Power Delivery/PPS最大67W、モバイルバッテリー充電時は一体型ケーブルからUSB Power Delivery/PPS 最大30Wで充電できます。(DE-AC16-10000BK、DE-AC16-10000WH、DE-AC16-10000WF)- 本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。※本製品はパススルー充電に対応しているため、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。※スマートフォンへ優先的に充電されます。- 低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。※USB-Aポートのみ対応- USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。- 多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(5000mAh)ブラック

型番：DE-AC17-5000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC17-5000BK.html

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(5000mAh)しろちゃん(ホワイト×ブラック)

型番：DE-AC17-5000WF

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC17-5000WF.html

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10,000mAh)ブラック

型番：DE-AC16-10000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC16-10000BK.html

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10000mAh)ホワイト

型番：DE-AC16-10000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC16-10000WH.html

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10,000mAh)しろちゃん(ホワイト×ブラック)

型番：DE-AC16-10000WF

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC16-10000WF.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260616-02/

ご購入はこちら

AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10000mAh)

ブラック 型番：DE-AC16-10000BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15175280/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009938688/



ホワイト 型番：DE-AC16-10000WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15175282/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009938685/

しろちゃん(ホワイト×ブラック) 型番：DE-AC16-10000WF

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15175281/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009938684/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一