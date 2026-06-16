Amazon、「プライムデー」を7月10日（金）から13日（月）まで4日間開催

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」（ https://www.amazon.co.jp/primeday ）を、2026年7月10日（金）深夜0時から7月13日（月）23時59分までの4日間にわたって開催します。今年の「プライムデー」では、日々の暮らしに欠かせない食料品・日用品から、これからの季節に活躍する猛暑対策アイテム、セールだからこそ手に入れたいアイテムまで豊富に取り揃え、前年を上回る300万点以上の商品を魅力的な価格でご提供します。また、毎年多くのプライム会員のお客様にお楽しみいただいている「プライムデー先行セール」も7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分までの3日間開催するほか、「プライムデー」でのお買い物がさらにお得になる「ポイントアップキャンペーン」や「dポイントキャンペーン」、お手頃な価格のアイテムがさらにお得になる「Amazon Haul」でのセールなど、今年も充実のラインアップでお届けします。

「プライムデー」のセールページでは、目玉商品やAmazonでしか手に入らない商品を中心に、お客様一人ひとりの購入履歴をもとにパーソナライズされたおすすめ商品をご紹介。また、「ちょっと見せます」コーナーでは、先行セールや注目商品をカテゴリー別にいち早くご覧いただけます。

はじめてAmazonプライムに登録される場合は、30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライムデー」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録はこちら（ https://www.amazon.co.jp/prime ）からお手続き可能です。

物価高騰が続くなか、Amazonは「プライムデー」を通じて、お客様がほしい物と新たに出会い、必要な物をお得に手に入れられるよう、より便利で快適なショッピング体験をご提供します。

＜アマゾンジャパン合同会社 プライム・マーケティング事業 バイスプレジデント 鈴木浩司のコメント＞

「これまでのご愛顧への感謝と、物価高騰が続くなかでお客様に少しでもお得で便利なお買い物の機会をお届けしたいという想いから、今年の『プライムデー』では前年を大きく上回る300万点以上の商品をご提供します。生活必需品からプレミアムブランドの商品、猛暑対策アイテムなどの夏に大活躍する商品まで、お客様が必要な物からほしい物まで幅広くラインアップし、お求めやすい価格でご提供します。なお、Amazonプライムでは、『プライムデー』をはじめとするプライム会員限定のセールだけでなく、毎日の暮らしの利便性向上の一助となるさまざまな特典を提供しています。お客様の家計と時間の両方の節約をサポートするお得で便利なAmazonプライムを、この機会に是非ご体験ください。」

■ ご好評いただいている「プライムデー先行セール」を3日間開催

プライム会員のお客様に、お得で便利なお買い物をより長くお楽しみいただけるよう、「プライムデー」開始3日前の7月7日（火）0時から、一部商品を対象とした先行セールを開催し、家電やファッション、日用品といった人気カテゴリーの一部商品を特別価格でご提供します。

なお、先行セールの対象商品は「プライムデー」当日も販売予定ですが、在庫がなくなり次第終了となりますので、お見逃しの無いよう、こまめなチェックをおすすめします。

■ 日本での「プライムデー」初登場のApple製品もラインアップ

iPhone Air、AirPods Pro 3、Apple Watch SE 3が、日本で初めて「プライムデー」のセール対象として登場します。いずれの商品も、先行セールからいち早くお買い求めいただけます。さらに、7月10日（金）からの「プライムデー」当日にはiPhone 15とiPhone 16eも特別価格でご提供。

「プライムデー」だからこそ実現した充実のラインアップです。人気モデルがお得に手に入るこのチャンスを是非お見逃しなく。

■ 「Amazon Haul」では、手頃な価格のアイテムが「プライムデー」でさらにお得に

2025年10月にスタートした「Amazon Haul（ホウル）」は、日用品からファッションまで、お求めやすい価格の商品を豊富に取り揃えたストアです。今年の「プライムデー」では、7月7日（火）の「プライムデー先行セール」より、幅広いカテゴリーの人気アイテムを特別価格でご提供します。普段からお手頃な商品がさらにお得になり、毎日の暮らしに必要な物を、もっと手軽に、もっとお得にお買い求めいただけます。

「Amazon Haul」は、Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することで、お買い物をお楽しみいただけます。

■ Amazonポイントがさらに貯まる「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」

「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」では、期間中にキャンペーンにエントリーいただき、お買い物対象期間中に合計10,000円（税込）以上お買い物いただくと、条件達成状況に応じて追加分のAmazonポイントが還元されます（上限：10,000ポイント、期間限定ポイント）。プライム会員のお客様はポイント還元率がアップするほか、Amazon Mastercardのご利用で追加のポイント還元、対象カテゴリーの商品やAmazon厳選ブランド対象商品からのお買い物でさらにポイント還元率がアップします。また、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスもご用意しております（諸条件あり）。詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

＜キャンペーンエントリー期間＞ 6月16日（火）14時00分～7月13日（月）23時59分

＜対象となるお買い物の期間＞ 7月7日（火）0時00分～7月13日（月）23時59分

＜ポイントアップキャンペーン詳細ページ＞ https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign

■ アカウント連携で、「プライムデー」でのお買い物でdポイントが貯まる

dアカウントとAmazonアカウントを連携いただいたお客様を対象に、dポイントが貯まる・使えるお得な特典をご用意。新規にアカウント連携をしてお買い物いただいたお客様には、初回購入金額の10%（上限500ポイント）をdポイントで還元します。さらに、dポイント500ポイントをご利用のうえ5,000円（税込）以上お買い物いただくと、最大100,000ポイントが当たる抽選会にご参加いただけます（こちらの特典はアカウント連携済みのお客様も対象）。この機会にぜひ、Amazon.co.jpでのお買い物をdポイントとともにお楽しみください。条件などの詳細は、キャンペーンページをご覧ください。

＜キャンペーンエントリー期間＞ 6月16日（火）14時00分～7月13日（月）23時59分

＜対象となるお買い物の期間＞ 7月7日（火）0時00分～7月13日（月）23時59分

＜キャンペーン詳細ページ＞ https://www.amazon.co.jp/b/?node=218387577051

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（ https://amazon-press.jp ）およびAbout Amazon（ https://www.aboutamazon.jp ）から。