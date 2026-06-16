デル・テクノロジーズ、日本待望のXPSシリーズ史上最薄、最軽量(*1)モバイルノートパソコン「XPS 13」を本日発売

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、日本待望のXPSシリーズ史上最薄、最軽量*1モバイルノートパソコン「XPS 13」を本日より発売開始しました。

また、いち早く「XPS 13」などのXPSシリーズの実機を体験できる「XPS ポップアップイベント」とデル・テクノロジーズ ブランドアンバサダーとして俳優の福士蒼汰さんを起用することを発表しました。

写真左:「XPS 13」DX13260 スカイ、写真右:「XPS 13」DX13260 ストーム（後日発売予定）

「XPS 13」DX13260

驚くほど薄型、軽量。妥協なき完成度。

「XPS 13」は、XPSブランドの本質を体現しており、革新的なデザイン、イノベーション、持ち運びやすさを兼ね備えています。単なるノートパソコンではなく、限界を押し広げるというXPSのコミットメントを体現する製品です。ユーザーが手に持ってどこへ持ち運んでも快適に使えるテクノロジーを提供します。

羽のように軽く、超薄型

究極の薄さと羽根のような軽さ。XPSシリーズ史上最薄、最軽量のノートパソコン*1です（12.7mm、約1.0Kg*2）。どこに出かけるときでも、バックパックやトートバッグに入れて手軽に持ち運べ、会議が連続する時に片手で持ったまま移動することも簡単です。また、バッテリー持続時間が長いため、外出先がどこでも生産性を維持できます。

設計段階から卓越性を追求

象徴的な製品にふさわしい、正統で精巧な造りを結集したXPSは、超薄型のデザインで卓越した品質を提供します。驚くほど薄いCNS加工が施されたアルミニウムの筐体は十分な耐久性を誇り、継ぎ目のあるパーツや無駄な空間を排除することで、堅牢な筐体と隙間をより小さくする仕上げを実現しています。XPSシリーズのエントリーモデルである「XPS 13」は、このクラスの新たな標準となり、レベルアップしたデザイン、耐久性、精巧な造りを最初に触れた瞬間から実感することができます。

スモール ビジネスのニーズに応える装備

XPSノートパソコンは、設計段階で考慮されたセキュリティ*8と内蔵セキュリティを融合し、優れた管理性、包括的なサポート、高品質なハードウェア機能を備えた、ビジネスにも対応したパソコンです。

＜構成＞

- 液晶ディスプレイ：13.4インチ(34cm) 2.5K (2560x1600) LCDタッチ ディスプレイ、30～120Hz VRR、500ニット、DCI-P3 100％、非光沢加工、Eyesafe(R)- 2つのCPUから選択可能- - NPU搭載 最新CPU Intel(R) Core(TM) 5 320- - Copilot+ PC準拠 Intel(R) Core(TM) Ultra 7 355（7月下旬発売予定）- メモリー：- - Intel(R) Core(TM) 5 320の場合：8GB / 16GB LPDDR5X、7467 MT/s、シングルチャネル- - Intel(R) Core(TM) Ultra 7 355の場合：16GB / 32GB LPDDR5X、7467 MT/s、デュアルチャネル- SSD：512GB / 1TB- USB 3.2 Type-Cｘ2（Intel(R) Core(TM) Ultra 7 355の場合、Thunderbolt 4.0 x 2）、Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.6、Windows Hello対応のフルHD IR Webカメラ- バッテリー駆動時間：Netflix アプリ視聴で最大17時間稼働*3- 2つのカラー：スカイと7月下旬発売のストーム- キーボード：暗い場所でも安心なCopilotキー付バックリットキーボード（スカイは日本語、英字キーボードの選択可能、ストームは英字キーボードのみ）- デュアル 冷却ファン設計、最大8Wのクワッドスピーカー搭載- コンパクトにまとめられる、プラグ一体型 65W ACアダプター- 寸法：高さ 12.7mm / 幅 296.9mm / 奥行 200.66mm、重量：約1.0Kg*2- 循環性を重視した設計- - 素材のイノベーション：ポストコンシューマー再生プラスチック、再生アルミニウム、低炭素排出アルミニウム、再生スチールなどのさまざまな素材を使用して設計されており、バッテリーには再生コバルト*4を使用。低炭素化の未来に向けた認定を取得。- - さまざまな環境基準に適合：ENERGY STAR(R)の認証*5を取得し、Climate+対応のEPEAT Goldに登録済み。Climate+指定付きのため、気候変動と温室効果ガス排出量削減に対処する環境基準に適合*6。- - 再生素材を使った梱包：100%再生素材または再生可能素材で作られた梱包材で出荷*7。

製品ページ、価格例

- 「XPS 13」DX13260(https://www.dell.com/ja-jp)

※販売構成価格につきましては、各国地域ごとの、消費税、輸入関税、為替要因など、市場ごとに異なる現市場環境を反映したものです。

※スペック等の詳細については、製品ページをご参照ください。

XPS13をいち早く体験できる「XPSポップアップイベント」

デル・テクノロジーズは、XPSシリーズ史上最薄・最軽量*1の「XPS 13」をいち早く体験できるポップアップイベントを開催します。さらに、「XPS 14」、「XPS 16」を含むXPSシリーズも同会場にてお試しいただけます。 美しい筐体と優れたバッテリー持続時間を備え、どこへでも持ち運べる快適なパフォーマンスを実現する最新のXPSノートパソコンを、ぜひ会場でご体感ください。

また、会場ではソーシャルメディアに投稿いただいた来場者へ限定プレゼントをご用意しています。

- 会場：ZeroBase表参道東京都港区北青山3-5-22- 日時：7月9日（木）～7月12日（日）10:00～20:00イベントページ：「XPSポップアップイベント(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dell-popup-store-event)」※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

Sota Fukushi × Dell Technologies

デル・テクノロジーズ株式会社は、俳優の福士蒼汰さんをブランドアンバサダーに起用しました。

福士さんは、本日開催される新製品発表会に登壇し、最新モデル「XPS 13」を実際に手に取り、その魅力について語ります。

今後、福士さんはブランドアンバサダーとして、各種マーケティング活動やキャンペーンに参加予定です。

デル・テクノロジーズと福士蒼汰さんが共に展開する今後の取り組みに、ぜひご注目ください。

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*1 Dellの社内分析（2026年5月）に基づきます。

*2重量は、構成や製造時の条件によって異なります。

*3 Netflixストリーミング使用時のバッテリーのベンチマーク：XPS 13（インテル(R) Core 5 320プロセッサー、インテル グラフィックス、2.5K LCD、8GB、512GB SSD）でのテスト。テストは、2026年5月にDellのラボにおいて、ディスプレイの明るさを250ニットに設定し、ワイヤレスを有効にして実施されました。バッテリー構成は標準に設定し、インテリジェント バッテリー エクステンダーは無効にしました。Netflixのストリーミング4Kビデオ再生に基づいています。実際のバッテリー持続時間は、テスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成と使用方法、ソフトウェア、使用状況、動作条件、電源管理設定などの要因に応じて変化します。バッテリーの最大持続時間は、使用期間の長さに伴って減少します。記載されているワット時(WHr)は、バッテリー持続時間の指標ではありません。

*4 2026年2月に実施された社内分析に基づきます。ベゼルにポストコンシューマー再生プラスチックを40%、スピーカーにポストコンシューマー再生プラスチックを30%、パーム レストに再生マグネシウムを90%、トップ カバーとボトム カバーに再生アルミニウムを75%、トップ カバー、ボトム カバー、パーム レストに低炭素排出アルミニウムを25%、キーキャップに再生スチールを90%、ディスプレイに再生ガラスを10%、バッテリー(52 Whr)に再生コバルトを50%使用しています。

*5 2026年2月に実施された社内分析に基づきます。ENERGY STAR認証は構成によって異なる場合があります。認定状況については、www.energystar.gov/productfinder/（英語）をご覧ください。

*6 2026年2月に実施された社内分析に基づきます。EPEAT Climate+指定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録は国と構成によって異なる場合があります。国ごとの登録状況については、www.epeat.net（英語）をご覧ください。

*7 最大TBDの再生素材と、TBDの再生可能素材（持続可能な森林管理を通じて調達した資材）を使用しています。追加注文のアイテムと付属品は除外されます。

*8 XPSモデルのうち、商用ソフトウェア スタック上にありDell Trusted Deviceアプリケーションがインストールされているものに適用されます。

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています 。



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■記載内容は、2026年6月16日時点のものです。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。