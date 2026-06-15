【福岡大学】薬学部の学生が福岡県総合防災訓練の本部訓練に参加しました

福岡大学

5月24日（日）、福岡県主催の総合防災訓練が開催され、福岡大学薬学部・健康危険管理薬学研究室の学生3人が参加しました。本訓練は、福岡県庁で警固断層帯を震源とする震度7の地震が発生した想定で実施され、実際の災害対応を見据えた実践的な訓練が行われました。

学生たちは、県庁内に設置された保健医療調整本部の職員という設定で、福岡県薬剤師会から派遣された2人の災害薬事コーディネーターと連携しながら活動しました。被災地域における保険薬局や医薬品卸の被災状況の把握・アセスメントを行い、収集した情報の整理・分析を進めるとともに、活動記録の作成にも取り組みました。これらは、実際の災害時に求められる業務を想定したものであり、現場での対応力を高める重要な経験となりました。

訓練に参加した中邑風貴さん（薬学部4年次生）は、「私達の研究室で開発した災害時経時記録アプリ（D-CSS）が訓練でも活用され、遠隔地にいる関係者と効率的に情報共有を行うことができました。実際の災害を想定した緊張感のある環境で活動することで、座学では得られない実践的な学びを数多く得ることができました」と話します。

※D-CSS（Disaster-Chronology Sharing System）は、更新された情報の共有化、時系列に沿った情報の整理、上位本部への報告を目的とした災害時の情報共有ツールです。

被災状況を写真で記録しアプリで共有D-CSSを用いた情報の記録

【関連リンク】

・薬学部ウェブサイト(https://www.pha.fukuoka-u.ac.jp/)

・福岡県防災情報(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sougoubousaikunren08.html)