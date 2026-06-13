REJECT × SHIBUYA109 DRINK STAND - 天鬼ぷるる / とおこ / 乾伸一郎 / ズズのコラボドリンクスタンドが6月19日 (金) より開催！

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「REJECT」所属VTuber・ストリーマーの天鬼ぷるる、とおこ、乾伸一郎、ズズとSHIBUYA109渋谷店によるドリンクスタンドが、2026年6月19日 (金) より開始することをお知らせいたします。

各タレント考案のコラボメニューやドリンクをお楽しみいただけるほか、描き下ろしイラストを使用した限定グッズも販売予定です。

また、開催期間中はSHIBUYA109館内の大型ビジョンにて限定動画を放映するほか、

2026年7月1日（水）からは109フォーラムビジョンにてオリジナルムービーの放映も予定しております。

■ 概要

開始日時：2026年6月19日 (金) ～ 7月22日 (水)

参加タレント：天鬼ぷるる／とおこ／乾伸一郎／ズズ

■ドリンクスタンド コラボメニュー

天鬼ぷるる、乾伸一郎、とおこ、ズズが考案したコラボフード・ドリンク全8種が登場！

タレントそれぞれのこだわりや個性が詰まったオリジナルメニューを、ぜひこの機会にお楽しみください。

コラボフード・ドリンクをご注文いただいた方には限定特典をプレゼント！

さらに、「メイド&執事」をイメージした撮り下ろしビジュアルを使用したグッズの販売もございます！

皆様のご来店をお待ちしております。

■メニュー決定会議もお見逃しなく！

天鬼ぷるる・とおこ・乾伸一郎・ズズが、お絵描きクイズでメニュー内容を予想しながら大盛り上がり！

メニューに込めたこだわりやアイデアも、ぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rCPz8EHff-4 ]

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip