freee、すべての制作会社の持続的な経営を支援する新プロジェクト「freee for 制作」開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、すべての制作業界の持続的な経営を支援するため、新プロジェクト「freee for 制作」を開始しました。これは、2026年3月に発表した「freee for 医療」に引き続き、業種に特化したプロダクト価値をお客さまに届けるための取り組みとなります。

その第一弾として、freeeが提供する「freee工数管理」は、Autodesk社（本社：米国カリフォルニア州、CEO：アンドリュー・アナグノスト）が提供する制作管理ツール「Flow Production Tracking（以下「Flow PT」）」とのAPI連携を開始しました。

■映像制作などの制作現場に特化した「freee for 制作」を始動

経済産業省は「新たなクールジャパン戦略」において、2033年までに日本発コンテンツの海外売上高を20兆円規模へ引き上げる目標を掲げています（※1）。

一方で、制作現場には長年、バックオフィスや経営基盤に関する課題が根強く存在しています。現場の進捗・稼働・コストといった要素が経営情報とリアルタイムに紐づいていないため、経営判断の遅れを生む要因となっています。

freeeは、統合型経営プラットフォームとして制作業界の経営課題に真摯に向き合うべく、「freee for 制作」を立ち上げました。クリエイティブへの熱量を止めることなく、持続可能な経営を支えるため、業界特化型の機能開発と伴走支援を通じて、制作業界の持続的な発展に貢献してまいります。

「freee for 制作」は、アニメ、CG・映像、CM、番組、Webなど、多岐にわたる制作現場を対象としています。クリエイティブ業務に集中できるバックオフィス環境の構築を目指し、DXおよびAX（AI Transformation）を推進します。現場での工程・進捗情報がそのまま予実管理や会計データへ直結する、スムーズな経営管理環境を実現します。



※1：経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」：

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/20250624_1.pdf

「freee for 制作」プロジェクトページ：https://www.freee.co.jp/lp2/freeeforseisaku/

■新プロジェクト「freee for 制作」の第一弾として、「Flow PT」と「freee工数管理」がAPI連携を開始

近年、制作現場では、制作費や人件費の高騰、深刻な人材不足に直面しており、作品ごとの正確な原価把握が不可欠となっています。

しかし、従来の現場では、制作管理ツールと勤怠システムの双方に同じ内容を手入力する「二重入力」が常態化し、クリエイターの大きな業務負担となっていました。その結果、人件費をリアルタイムに把握できず、プロジェクト終了後に不採算が発覚するケースや、新規案件の見積りを勘に頼らざるを得ない点が業界の大きな課題となっています。

今回のAPI連携により、プロジェクト管理ツール「Flow PT」と工数管理ツール「freee工数管理」の情報が連携し、現場と経営の課題を同時に解消します。

「Flow PT」は、世界中の制作スタジオで採用されている、進捗・アセット管理およびレビューフローを一元化するクラウドツールです。

クリエイターが日々のタスクステータスを「Flow PT」上で更新するだけで、そのアクションが自動的に工数データとして「freee工数管理」に蓄積されます。これにより、現場は煩わしい二重入力から解放されます。同時に経営側は、作品や工程ごとの採算をリアルタイムに把握できるようになります。蓄積されたデータは実績に裏打ちされた正確な見積り作成につながり、制作業界におけるデータに基づく健全な経営を後押しします。

■「freee for 制作」に関する業界関係者様からのコメント

＜株式会社ダンデライオンアニメーションスタジオ 代表取締役／アニメーションプロデューサー 西川 和宏 氏よりコメント＞

弊社では、これまで案件ごとの収支管理の煩雑さや、情報の入力漏れやミスが経営課題となっていましたが、freeeプロダクトの導入によりリアルタイムでの業績把握と集計自動化を同時に実現することができました。今回リリースされる「freee for 制作」は、制作業界特有の商習慣やクリエイティブな現場のニーズに寄り添ったプロジェクトであり、非常に共感するとともに期待を寄せております。今後も弊社は、クリエイターがより本質的な創作活動に集中できる環境を整え、制作業界の持続的な発展に貢献したいと考えております。

＜株式会社ライデンフィルム 取締役 田代 雄一 氏よりコメント＞

制作タイトル数や企業規模の拡大により、Excelベースでの作品別損益管理が限界に達しておりました。加えて、利用していた会計システムのサービス終了が重なったことから、freee会計やfreee人事労務、freee業務委託管理を導入し、経営数値や作品別損益の早期可視化を実現いたしました。今後は、管理業務における積極的なAI活用を推進し、業界のリーディングカンパニーとしての役割を果たしてまいります。

■6月16日（火）freee統合ワールドで映像・アニメなど制作業界向けセミナーを開催

【freee for 制作】制作現場と経営がつながる── Autodesk「Flow PT」× freee ── 映像・アニメーション業界の制作基盤を、新しい時代へ

日時：2026年6月16日（火）14:20-15:00

会場：新宿住友ビル三角広場、新宿住友ホール／東京都新宿区西新宿2丁目6－1

開催方法：オフライン

参加費：無料（事前登録制）

登壇者：

・株式会社ボーンデジタル ソフト事業部 テクニカルサポート 井上 将人 氏

・フリー株式会社 映像制作業界DX推進担当者 佐野 誠

主催：フリー株式会社

申し込み：下記のURLからお申し込みください。

https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/?utm_source=google&utm_medium=organic(https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/?utm_source=google&utm_medium=organic)

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。