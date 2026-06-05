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聖心女子大学グローバル共生研究所が6月13日のJICA地球ひろば設立20周年記念イベントに出展 ― 難民支援学生団体SHRETによるパネル展示や「武器アート」の紹介などを実施
聖心女子大学グローバル共生研究所（東京都渋谷区、所長：菅原健介）は、6月13日（土）に開催されるJICA地球ひろば設立20周年記念イベント「うけとったもの、つなぐもの」（主催：JICA地球ひろば、場所：東京都新宿区）に出展する。同研究所は2018年に国際協力機構（JICA）地球ひろばと国際理解教育／開発教育のための展示に関する覚書を交わしており、これまでも同覚書に基づく企画展を連携実施してきた。当日は、同大の難民支援学生団体SHRETによるパネル展示のほか、同研究所の所蔵する「武器アート」の紹介や同研究所副所長永田佳之教授らによる「スリランカ・スタディツアー」の報告などを行う。予約不要、入場無料。
聖心女子大学グローバル共生研究所は、聖心女子大学の教育理念に基づき、グローバル共生を実践するための教育と研究、そして社会活動を目的として2017年4月に設立された。地球規模の課題に関わる研究を行うことに加え、市民団体などと連繋し、地域や社会に向けたさまざまな講座やイベントを開催。また、グローバル化の時代に必要な学びの場として、BE＊hive（展示＋ワークショップ）の企画運営や大学授業科目『グローバル共生基礎／演習』を開講している。
同研究所は2018年5月、国際協力機構（JICA）地球ひろばとの国際理解教育/開発教育のための展示に関する覚書を締結。「想像していなかった今日を生きる−JICA地球ひろば難民企画展−」（2025年）などの企画展を連携実施してきた。これまでの実績に基づき、このたび、JICA地球ひろばの設立20周年記念イベントに参画する。
6月20日の「世界難民の日」に向けて難民支援学生団体SHRETのブースを含む2ブースを出展するほか、パネル展示や特定非営利活動法人四国グローバルネットワークから寄贈を受け、同研究所が所蔵・展示する「武器アート」の紹介、同研究所副所長永田佳之教授および同研究所所員神田和可子助教による報告などを実施する。
なお同イベントではこのほかにも、国際協力に関する体験型ワークショップや講義、JICAおよび地球ひろば登録団体によるブース出展など、多彩なプログラムが行われる予定。概要は下記の通り。
◆JICA地球ひろば設立20周年記念イベント 概要
【日 時】 6月13日（土）10:00〜16:00
【場 所】 JICA地球ひろば（東京都新宿区市谷本村町10-5 JICA市ヶ谷ビル）
【予 約】 不要
【参加費】 無料
【主な催し】 地球ひろば登録団体・JICA関連部署によるブース出展、JICAオンライン国際協力出前講座、ワークショップ など
【主 催】 JICA地球ひろば
【URL】 https://www.jica.go.jp/domestic/hiroba/20th/
［聖心女子大学グローバル共生研究所出展内容］
難民支援学生団体SHRETによる難民支援活動（出入国在留管理庁訪問報告）に関するパネル展示
グローバル共生研究所所蔵アフリカ・モザンビークの作家による「武器アート」紹介
永田佳之教授（聖心女子大学グローバル共生研究所副所長）らによるスリランカ・スタディツアー報告（JICA草の根技術協力事業（支援型）「公立学校を拠点としたゴミ問題解決のためのグリーンユース・コミュニティ形成事業」による） など
［難民支援学生団体SHRET］
2002年に難民教育基金（Refugee Education Trust）事務局長が来校したことを機に発足した大学公認の学生団体。難民が中高等教育を受ける重要性を訴えていこうというビジョンのもと、国連やNPO法人と協力し、学内外で活躍を広げている。同団体では毎年、6月20日の「世界難民の日」に合わせてイベントを開催。今年は6月6日（土）〜27日（土）の期間を「SHRETウィーク」として各種イベントを開催する。
（参考）
●JICA地球ひろば
JICAの「市民参加による国際協力の拠点」として2006年4月に開設。開発途上国の現状や貧困・教育・環境などの地球規模課題を展示や体験を通じて学べる施設として、小中高生や、修学旅行生、企業研修、市民団体など幅広い層に利用され、これまで270万人以上が来館している。
URL： https://www.jica.go.jp/domestic/hiroba/index.html
（関連記事）
・聖心女子大学が武器アート「椅子」と「バラを持つ恐竜」をBE＊hiveで新たに展示 ― 戦後80年となる今年、「平和」について考える契機に（2025.06.25）
https://www.u-presscenter.jp/article/8405
・聖心女子大学がスリランカのペラデニヤ大学と国際協力の協定を締結 - JICA草の根技術協力事業「公立学校を拠点としたゴミ問題解決のためのグリーンユース・コミュニティ形成事業」（2023.02.15）
https://www.u-presscenter.jp/article/28851
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学 企画部 企画課
小島
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同研究所は2018年5月、国際協力機構（JICA）地球ひろばとの国際理解教育/開発教育のための展示に関する覚書を締結。「想像していなかった今日を生きる−JICA地球ひろば難民企画展−」（2025年）などの企画展を連携実施してきた。これまでの実績に基づき、このたび、JICA地球ひろばの設立20周年記念イベントに参画する。
6月20日の「世界難民の日」に向けて難民支援学生団体SHRETのブースを含む2ブースを出展するほか、パネル展示や特定非営利活動法人四国グローバルネットワークから寄贈を受け、同研究所が所蔵・展示する「武器アート」の紹介、同研究所副所長永田佳之教授および同研究所所員神田和可子助教による報告などを実施する。
なお同イベントではこのほかにも、国際協力に関する体験型ワークショップや講義、JICAおよび地球ひろば登録団体によるブース出展など、多彩なプログラムが行われる予定。概要は下記の通り。
◆JICA地球ひろば設立20周年記念イベント 概要
【日 時】 6月13日（土）10:00〜16:00
【場 所】 JICA地球ひろば（東京都新宿区市谷本村町10-5 JICA市ヶ谷ビル）
【予 約】 不要
【参加費】 無料
【主な催し】 地球ひろば登録団体・JICA関連部署によるブース出展、JICAオンライン国際協力出前講座、ワークショップ など
【主 催】 JICA地球ひろば
【URL】 https://www.jica.go.jp/domestic/hiroba/20th/
［聖心女子大学グローバル共生研究所出展内容］
難民支援学生団体SHRETによる難民支援活動（出入国在留管理庁訪問報告）に関するパネル展示
グローバル共生研究所所蔵アフリカ・モザンビークの作家による「武器アート」紹介
永田佳之教授（聖心女子大学グローバル共生研究所副所長）らによるスリランカ・スタディツアー報告（JICA草の根技術協力事業（支援型）「公立学校を拠点としたゴミ問題解決のためのグリーンユース・コミュニティ形成事業」による） など
［難民支援学生団体SHRET］
2002年に難民教育基金（Refugee Education Trust）事務局長が来校したことを機に発足した大学公認の学生団体。難民が中高等教育を受ける重要性を訴えていこうというビジョンのもと、国連やNPO法人と協力し、学内外で活躍を広げている。同団体では毎年、6月20日の「世界難民の日」に合わせてイベントを開催。今年は6月6日（土）〜27日（土）の期間を「SHRETウィーク」として各種イベントを開催する。
（参考）
●JICA地球ひろば
JICAの「市民参加による国際協力の拠点」として2006年4月に開設。開発途上国の現状や貧困・教育・環境などの地球規模課題を展示や体験を通じて学べる施設として、小中高生や、修学旅行生、企業研修、市民団体など幅広い層に利用され、これまで270万人以上が来館している。
URL： https://www.jica.go.jp/domestic/hiroba/index.html
（関連記事）
・聖心女子大学が武器アート「椅子」と「バラを持つ恐竜」をBE＊hiveで新たに展示 ― 戦後80年となる今年、「平和」について考える契機に（2025.06.25）
https://www.u-presscenter.jp/article/8405
・聖心女子大学がスリランカのペラデニヤ大学と国際協力の協定を締結 - JICA草の根技術協力事業「公立学校を拠点としたゴミ問題解決のためのグリーンユース・コミュニティ形成事業」（2023.02.15）
https://www.u-presscenter.jp/article/28851
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学 企画部 企画課
小島
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/