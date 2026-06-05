聖心女子大学グローバル共生研究所が6月13日のJICA地球ひろば設立20周年記念イベントに出展 ― 難民支援学生団体SHRETによるパネル展示や「武器アート」の紹介などを実施

聖心女子大学グローバル共生研究所が6月13日のJICA地球ひろば設立20周年記念イベントに出展 ― 難民支援学生団体SHRETによるパネル展示や「武器アート」の紹介などを実施