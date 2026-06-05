センサーフュージョン市場は2031年に182億1,000万米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceはセンサーフュージョン市場を分析・予測した市場調査報告書「センサーフュージョン市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Sensor Fusion Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場が2026年中に100億4,000万米ドル規模となり、予測期間（2026年～2031年）に年平均成長率（CAGR）12.65%で成長し、2031年には182億1,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「センサーフュージョン市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Sensor Fusion Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」はセンサーフュージョン（センサ融合）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング
● ハードウェア
● ソフトウェア
フュージョン方法
● レーダー+ カメラフュージョン
● LiDAR + カメラフュージョン
● レーダー+ LiDAR フュージョン
● IMU + GPS フュージョン
● センサーフュージョン (カメラ+ レーダー+ LiDAR)
アルゴリズムの種類
● カルマンフィルター（拡張カルマンフィルター、拡張カルマンフィルター）
● ベイズネットワーク
● ニューラルネットワーク、深層学習（ディープラーニング／DL）
● GNSS、INS統合
用途
先進運転支援システム（ADAS）
● ACC
● AEB
● ESC
● FCW
● 車線維持支援 (LKA)
自動運転（レベル3-5）
家電（AR、VR、スマートフォン、ウェアラブル）
ロボティクス＆ドローン
産業自動化＆スマートマニュファクチャリング
防衛＆航空宇宙
車両の種類
● 乗用車
● 軽量商用車
● 大型商用車
● その他の自動運転車
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● 韓国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
中東
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● トルコ
● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● ナイジェリア
● エジプト
● その他のアフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351571/images/bodyimage1】
レポート概要
センサーフュージョン市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Sensor Fusion Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-sensor-fusion/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
オファリング
● ハードウェア
● ソフトウェア
フュージョン方法
● レーダー+ カメラフュージョン
● LiDAR + カメラフュージョン
● レーダー+ LiDAR フュージョン
● IMU + GPS フュージョン
● センサーフュージョン (カメラ+ レーダー+ LiDAR)
アルゴリズムの種類
● カルマンフィルター（拡張カルマンフィルター、拡張カルマンフィルター）
● ベイズネットワーク
● ニューラルネットワーク、深層学習（ディープラーニング／DL）
● GNSS、INS統合
用途
先進運転支援システム（ADAS）
● ACC
● AEB
● ESC
● FCW
● 車線維持支援 (LKA)
自動運転（レベル3-5）
家電（AR、VR、スマートフォン、ウェアラブル）
ロボティクス＆ドローン
産業自動化＆スマートマニュファクチャリング
防衛＆航空宇宙
車両の種類
● 乗用車
● 軽量商用車
● 大型商用車
● その他の自動運転車
地域
北米
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欧州
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アジア太平洋地域
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● その他の南米
中東
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
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● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● ナイジェリア
● エジプト
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センサーフュージョン市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Sensor Fusion Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
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