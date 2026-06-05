株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、新作ランチ公演『Hello Kitty Jazz Caliente!!』を、7月2日（木）から9月29日（火）まで開催いたします。

本公演は、バンドリーダーのハローキティが歌い、踊り、トランぺッターとして、メンバーたちとともにジャズを演奏する大人気のランチ公演「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」の最新作。新作『Hello Kitty Jazz Caliente!!』では、「Mambo No.5」や「マシュ・ケ・ナダ」といったキューバにボサノバ、ハワイアンなど様々な南国音楽を含む全6曲で夏を盛り上げます。ショーの後にはハローキティと舞台上で一緒に写真撮影ができるグリーティングタイムも！ また、当施設のお料理は、ハローキティの顔をモチーフにした“チーズケーキ”や、ハローキティを模ったライスに、ピンクやイエローなど色鮮やかなカレーをかけた“カレーライス”、りんご型の“オムライス”など、写真映え間違いなしのハローキティ オリジナルメニューを提供。 ここでしか味わえないお料理を楽しみながら、熱く躍り出したくなる夏のハローキティ ジャズバンドショーをご覧ください！

■『Hello Kitty Jazz Caliente!!』 概要

期間： 7月2日（木）～9月29日（火） 時間： 11：00～13：00（開場11：00、最終入場12：00） 料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,500円 ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能 曲目： 「Mambo No.5」や「マシュ・ケ・ナダ」など含む6曲 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

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