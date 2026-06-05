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食品ロス削減の啓発イベント「mottECO FESTA（モッテコフェスタ）2026開催」
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松 雅美）が参加する産官学民アライアンス「mottECO普及コンソーシアム※」は、2026年7月27日（月）に、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモンドで、食品ロス削減の啓発イベント「mottECO FESTA（モッテコ フェスタ）2026」を開催します。
2023年に第1回を開催して以来、今年で4年目となる第4回では、基調講演講師に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の粼田裕子会長を迎え、関係省庁、自治体、事業者や大学等によるブース出展、食品ロス削減をテーマとしたパネルディスカッション、もったいないメニュー等の試食やフードドライブの実施など、環境にかかわる幅広い内容の啓発イベントとして開催されます。
この「mottECO FESTA 2026」は、環境省、消費者庁、農林水産省が推奨するmottECOの取り組み拡大を通じて、食品ロス・食品廃棄物削減に資することを目的としています。
株式会社デニーズジャパンは、これからもパートナーシップを大切にし、本業を通じた社会課題解決に取り組んでまいります。
【イベント概要】
名称 ：~食べ残しをなくそう！~食品ロス削減 「mottECO（モッテコ）」 FESTA 2026
日時 ：2026年7月27日（月） 10:30〜14:00
会場 ：ホテルメトロポリタンエドモント ２階 宴会場（悠久・波光・薫風・万里）
所在 ：東京都千代田区飯田橋3-10-8（飯田橋駅・水道橋駅下車）
主催 ：mottECO普及コンソーシアム、事務局 一般社団法人フード・サステナビリティ協会
内容 ：(予定)
・基調講演：全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 粼田裕子会長
・関係省庁・事業者・自治体・大学などによる食品ロス削減事例発表、パネルディスカッションなど
・関係省庁・自治体・事業者・大学・業界団体等による食品ロス削減を中心としたSDGs・資源循環等・環境にかかわる先進的な取り組み紹介の展示ブース
・もったいないメニュー紹介、食品ロス削減を心がけた料理などの展示・試食コーナー
・フードドライブの実施 他
内容は一部変更される可能性があり、今後主催及び関係団体から発信される案内をご確認ください。
ブース出展、ご来場のお申込み、お問い合わせは下記2次元コード、出展概要サイトよりお願いいたします。
※ mottECO 普及コンソーシアムは、外食・ホテル事業者・自治体・大学等の37団体からなる、食品ロス削減推進を目的とした産官学民連携アライアンスです。
mottECO の取り組みは、外食時に食べきれなかった料理を、お客様ご自身の責任において、食べきることを目的にお持ち帰りいただくことで、「食べものを捨てない文化」の創造と普及を図るものです。
デニーズジャパンでは2021年、運営する「デニーズ」と、同業態の「ロイヤルホスト」と共同でその導入、普及促進に取り組み始めました。
同年より環境省モデル事業として連携を拡大し、コンソーシアム全体で1,600 を超える店舗・施設においてmottECO を実践しています(2026 年5月1日現在)。
この取り組みはコンソーシアムとして、「令和5年度食品ロス削減推進表彰環境大臣賞」を受賞しました。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.co.jp/csr/
2023年に第1回を開催して以来、今年で4年目となる第4回では、基調講演講師に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の粼田裕子会長を迎え、関係省庁、自治体、事業者や大学等によるブース出展、食品ロス削減をテーマとしたパネルディスカッション、もったいないメニュー等の試食やフードドライブの実施など、環境にかかわる幅広い内容の啓発イベントとして開催されます。
株式会社デニーズジャパンは、これからもパートナーシップを大切にし、本業を通じた社会課題解決に取り組んでまいります。
【イベント概要】
名称 ：~食べ残しをなくそう！~食品ロス削減 「mottECO（モッテコ）」 FESTA 2026
日時 ：2026年7月27日（月） 10:30〜14:00
会場 ：ホテルメトロポリタンエドモント ２階 宴会場（悠久・波光・薫風・万里）
所在 ：東京都千代田区飯田橋3-10-8（飯田橋駅・水道橋駅下車）
主催 ：mottECO普及コンソーシアム、事務局 一般社団法人フード・サステナビリティ協会
内容 ：(予定)
・基調講演：全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 粼田裕子会長
・関係省庁・事業者・自治体・大学などによる食品ロス削減事例発表、パネルディスカッションなど
・関係省庁・自治体・事業者・大学・業界団体等による食品ロス削減を中心としたSDGs・資源循環等・環境にかかわる先進的な取り組み紹介の展示ブース
・もったいないメニュー紹介、食品ロス削減を心がけた料理などの展示・試食コーナー
・フードドライブの実施 他
内容は一部変更される可能性があり、今後主催及び関係団体から発信される案内をご確認ください。
ブース出展、ご来場のお申込み、お問い合わせは下記2次元コード、出展概要サイトよりお願いいたします。
※ mottECO 普及コンソーシアムは、外食・ホテル事業者・自治体・大学等の37団体からなる、食品ロス削減推進を目的とした産官学民連携アライアンスです。
mottECO の取り組みは、外食時に食べきれなかった料理を、お客様ご自身の責任において、食べきることを目的にお持ち帰りいただくことで、「食べものを捨てない文化」の創造と普及を図るものです。
デニーズジャパンでは2021年、運営する「デニーズ」と、同業態の「ロイヤルホスト」と共同でその導入、普及促進に取り組み始めました。
同年より環境省モデル事業として連携を拡大し、コンソーシアム全体で1,600 を超える店舗・施設においてmottECO を実践しています(2026 年5月1日現在)。
この取り組みはコンソーシアムとして、「令和5年度食品ロス削減推進表彰環境大臣賞」を受賞しました。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.co.jp/csr/