令和の現役高校生に聞いた！「佐藤」という苗字で思い出す有名人ランキング　１位はやはりあの人気俳優！

株式会社ワカモノリサーチ

日本で一番多い苗字と言えば「佐藤」さんです。

出席番号表でもよく見るし、日常の中ではかなり身近な苗字で、

有名人でも「佐藤」を名乗る方は数多くいます。

そんな「佐藤の有名人」で令和の現役高校生の頭の中に

パッと思い浮かぶのはいったい誰なのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に「『佐藤』という苗字で思い出す有名人といえば誰ですか？」という

アンケート調査を実施。

今回はその結果の一部をランキングにしてご紹介します。

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【令和の現役高校生の頭の中では「佐藤＝佐藤健」圧倒的52.3％で独走状態に】

今回の調査の結果をランキングにしたところ、俳優・佐藤健さんが52.3％で圧倒的１位に！

２位以下を大きく引き離す独走状態となりました。

ここまで佐藤健さんに票が集まった理由として、

まず目立ったのはかなりストレートな声です。

「イケメンだから」

「かっこいいから」

「イケメンすぎるから」

「イケメンで好きだから」

「かっこいいと思う俳優だから」

とにかく「イケメン」「かっこいい」という言葉が多く、

シンプルに“ビジュアルが良いから思い浮かぶ”という高校生、

特に女子高生からの意見が多く寄せられました。

この回答には、

“説明はいらない、とりあえずかっこいいから記憶に残っている”

そんな勢いすら感じます。

さらに、作品名を挙げて回答する高校生もかなり多く見られました。

「恋つづ好きだから」

「恋は続くよどこまでも面白かったです」

「るろ剣見てた」

「電王が好きなので」

「半分青いみてたから」

ここから見えてくるのは、佐藤健さんが“なんとなく有名な人”なのではなく、

ちゃんと作品を通して頭に入っているということです。

「恋はつづくよどこまでも」「るろうに剣心」「仮面ライダー電王」など、

入口になっている作品がバラバラなのも印象的で、

ドラマ派、映画派、特撮派と、接点の広さそのものが１位になった背景にもありそうです。

また、

「ネットでみた」

「Twitterでよく見る」

「メディア露出高い」

など、最近の露出やネット経由で名前を見たという声もありました。

このあたりは、今どきの高校生らしい記憶のされ方とも言えそうです。

昔のようにテレビだけで知るのではなく、SNS、ネットニュース、話題になった瞬間の切り抜きなど、いろいろな場所で名前を見かけることで

「佐藤といえば健」がより強く刻まれているのかもしれません。

他には、

「まじで有能な人だから」

「佐藤界のナンバーワンです」

といった声も。

ここまで来ると、高校生の中ではもう“佐藤界の王道”としてかなり地位が固まっている印象です。

日本でいちばん多い苗字と言われる「佐藤」ですが、

令和の現役高校生の頭の中では、

まず最初に出てくるのはかなりの確率で佐藤健さんなのかもしれません。

【２位以下は接戦！ どのジャンルを見ているかで推し佐藤が分かれる結果に】

２位以下を見ていくと、かなりの接戦となっており、

“どのジャンルに普段触れているか”で回答が分かれているのが大きな特徴となりました。

まず第２位は、俳優・佐藤二朗さん（10.7％）。

高校生からは、

「癖が強くてすき」

「おもしろくて好きだから」

「テレビでよく見ていておもしろいから」

「爆弾が面白かった」

「爆弾などで最近見たから」

といった声が集まりました。

ここで目立つのは、作品の役名というより“本人のキャラ”で記憶されていることです。

「癖が強い」「おもしろい」という、そのままの印象でしっかり名前が残っていて、

バラエティやドラマをまたいで認識されているようです。

高校生にとって、佐藤界一の“おもしろいおじさん枠”として定着しているのかもしれません。

続いて、第３位はtimeleszの佐藤勝利さん（9.7％）。

「timeleszで1番好きな人だから」

「ジャニーズが好きだから」

「ジャニオタだったから」

「セクゾが好きだった」

「ジュニアがすきだから」

などの声が寄せられており、

わかりやすく“STARTO社のアイドルを追っている層”の支持が集まっていました。

この界隈を見ている高校生にとっては、

「佐藤」と聞いて真っ先に勝利さんが浮かぶのも自然な流れのようです。

第４位は、モデル・タレントの佐藤栞里さん（5.7％）。

「テレビでよく見ててかわいいから」

「いつもニコニコしていていい印象だから」

「テレビでよく見るから」

「メディア露出高い」

「しおりちゃん、かわいいから」

など、こちらは“雰囲気の良さ”で記憶している高校生が多い印象です。

また、「テレビでよく見る」「ニコニコしている」「かわいい」という声が中心なことから、

何かひとつの代表作というより、画面に出てきたときの印象そのものが

名前とセットで残っているように見えます。

こういう記憶のされ方は、バラエティでよく見るタレントさんならではかもしれません。

そして第５位は、プロ野球・阪神タイガースの佐藤輝明選手（5.3％）。

佐藤輝明選手に関しては特に男子高生から、

「阪神タイガースがすきだから」

「阪神が好きだから」

「野球ファンだから」

「野球を結構観ているから」

という声が集まり、野球を見ている高校生にとっては誰よりも有名な「佐藤さん」と言えそうです。

また、

「少し前のWBCで活躍していたから」

といった、大きな大会も名前を記憶するきっかけになっているので、

他のスポーツをしている「佐藤さん」の中でもトップクラスの認知度にいることは明白なようです。

他には、

「プロスピしてるから」

という男子高生も。

今の高校生にとっては、スポーツ選手も試合中継だけでなく、

ゲーム経由で覚える存在になっていることも分かりました。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/sato-celebrity-ranking/

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調査期間 2026.4.3～2026.4.10

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の１５歳～１９歳の若者（男女）

有効回答数 300名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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