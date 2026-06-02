ニトリHDなど18社が「働きやすさの維持」を証明！最高8回目の更新企業も──2026年6月度ホワイト企業認定・更新企業を発表

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。

しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。

時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。

ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。

その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。

私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。

2026年6月度 更新認定企業一覧

■株式会社ウィズテック

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9408

【所在地】 東京都中央区八丁堀4丁目9-13 RBM八丁堀駅前ビル701号室

【認定回数】3回目

■株式会社H4

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6423

【所在地】 愛知県一宮市森本4丁目13-8

【認定回数】4回目

■社会福祉法人かるべの郷福祉会

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6023

【所在地】 兵庫県養父市十二所871番地

【認定回数】6回目

■木村工機株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6641

【所在地】 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目3-5 （上六Ｆビル）

【認定回数】4回目

■Saze株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9104

【所在地】 東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル8F

【認定回数】3回目

■昭和化工株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9365

【所在地】 大阪府吹田市芳野町18番23号

【認定回数】6回目

■株式会社ニトリホールディングス

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/889

【所在地】 東京都北区神谷三丁目6番20号

【認定回数】8回目

■有限会社愛光園ロングライフあいこう燕

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7900

【所在地】 新潟県燕市小高1148

【認定回数】4回目

■国分関信越株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8890

【所在地】 栃木県小山市大字出井1211-4

【認定回数】3回目

■Zababan株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11412

【所在地】 東京都千代田区神田平河町１番地 第3東ビル9F・10F

【認定回数】2回目

■株式会社成学社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3047

【所在地】 大阪府大阪市北区中崎西三丁目1番2号

【認定回数】6回目

■日東亜鉛株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4909

【所在地】 神奈川県川崎市川崎区水江町4番3号

【認定回数】5回目

■有限会社ビーナスフォート広島

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11513

【所在地】 広島県広島市中区大手町1－5－2マリーベル館5階

【認定回数】2回目

■株式会社FEDELTA

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9125

【所在地】 東京都中央区八丁堀3丁目18-10 S-GATE FIT八丁堀9F

【認定回数】3回目

■株式会社SET

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6819

【所在地】 大阪府大阪市中央区東高麗橋1番12号 北浜センタービル6階

【認定回数】4回目

■株式会社神子島製作所

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6672

【所在地】 新潟県燕市小関578番地

【認定回数】4回目

■ナショナルタクシー株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11581

【所在地】 大阪府大阪市城東区成育2-8-3

【認定回数】2回目

■さくらタクシー株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11579

【所在地】 大阪府大阪市福島区福島6-2-6 大阪安藤ハザマビル8F

【認定回数】2回目

ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。

ホワイト企業認定 一覧はこちら :https://jws-japan.or.jp/cert_company/

ホワイト企業認定とは

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティ＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年6月時点で累計約676社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/

https://jws-japan.or.jp/white-nintei/