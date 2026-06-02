会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、同社が運営するリゾートホテル「レイセニット城崎スイートVILLA（所在地：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220）」を2026年7月1日「リロステイVILLA 城崎 ザ・コンドミニアム」としてリブランドオープンいたします。 公式サイト：https://relostay-villa-kinosaki.com

「リロステイVILLA」シリーズは、地方創生を使命とする当社が新たに展開する“分散型ホテル”構想です。 施設の規模が小さく、単体での集客が難しい地域において、余剰地や隣地を有効活用し町全体を活性化させる分散型ホテルは、当社が掲げる“今あるものを活かして地域を活性化する”ビジョンを体現する取り組みです。 施設は全室がキッチン付きで、お食事も予めお部屋にご用意し、お客様自身で仕上げるスタイルのため、自由気ままな滞在が叶います。 「リロステイVILLA 城崎 ザ・コンドミニアム」では全客室内装リニューアルに加え、愛犬とご宿泊いただけるプライベートガーデン付客室やプレイスペース付客室を新設、さらに新たなドッグランも誕生いたします。 当社は本施設を皮切りに「リロステイVILLA」シリーズを各地域で展開し、地方創生への取り組みを加速してまいります。

「リロステイVILLA 城崎 ザ・コンドミニアム」概要

・全客室内装リニューアル／キッチン付き ・お部屋で楽しむ体験型ご当地グルメ ・愛犬同伴客室「屋外プライベートガーデン付客室」「屋内プレイスペース付客室」新設 ・ガーデンドッグラン新設（既存のドッグランと合わせ計2箇所に）

宿泊プラン

プラン名：【リニューアル記念プラン《18％OFF》】但馬牛と旬菜旬魚を愉しむ創作ディナー＜■プレミアム＞ 宿泊期間：2026年7月1日～11月5日 価格：19,874円～（4名利用時の1名様料金・税込） 予約・詳細：https://x.gd/sSmCt ※公式サイトからのご予約でさらに5％OFF

リロステイVILLAとは

使われていない民家や空き店舗、余剰地等を活用し、フロントやレストラン、客室などの機能を分散させ、町全体をひとつのホテルと見立てる分散型ホテル構想。

リロステイVILLA 城崎 ザ・コンドミニアム｜概要 住所：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220 TEL：0570-081-076 客室数：37室（全室コンドミニアムタイプ） 館内設備：大浴場（天然温泉）、ガーデンドッグラン、ガーデンフォトテラス、プール（夏期のみ）、ライブラリー アクセス：ＪＲ山陰本線・福知山線 城崎温泉駅より車で7分（無料送迎あり） 公式サイト：https://relostay-villa-kinosaki.com

※画像は全てイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo