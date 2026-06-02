医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月12日（火）に実施したホロニクス公開医学講座「運動を始める５つのポイント！夏に負けない体づくり」の様子を6月1日にYouTubeで公開しました。腰痛予防を入口に、無理なく運動を始めるためのポイントを紹介しています。 URL https://youtu.be/s0sNeo1dQGI

暑さに備えた運動習慣づくりの重要性

季節の変化により暑さが増す時期は、活動量の低下や夏バテが気になり始めます。こうした時期に、無理のない運動を継続することは、体力維持や腰痛予防の観点からも大切です。 本講座では、MEDICAL FITNESS24の田部 真記 健康運動指導士が、暑熱順化や運動継続の５つのポイントについて解説し、参加者が日常生活に取り入れやすい内容となるよう、約15分の腰痛予防トレーニングの実践も交えながら実施しました。 参加者17名は、講師の説明に合わせて体を動かしながら、ストレッチやトレーニングを行いました。 終了後のアンケートでは、「わかりやすい説明でした。毎週継続してやってほしい」「ストレッチ体操の参考になりました」「実技指導があるのでよい」などの声が寄せられました。

講座後のフィジカルチェック

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=s0sNeo1dQGI

講座終了後には、MEDICAL FITNESS24で簡易版フィジカルチェックを実施しました。InBody測定と握力測定を通じて、参加者が自身の体の状態を確認する機会となりました。 InBody測定は、素足で機器に乗ることで、約30秒で筋肉量、体水分量、体脂肪量などを測定できるものです。運動講座とあわせて体の状態を知ることで、今後の運動習慣づくりにつなげる内容となりました。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による