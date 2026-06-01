【こどもの休日の過ごし方】6/21出発 YouTuberと作る！ピタコロ装置づくり教室【PART４.】

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年6月21日（日）に、日帰りにて「YouTuberと作る！ピタコロ装置づくり教室【PART４.】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1810)」を開催いたします。

■6/21出発 YouTuberと作る！ピタコロ装置づくり教室【PART４.】概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/6/21 (日)日帰り

（申込締切日：2026/6/16(火)）

・対象：年長～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・食事：昼１回

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：【年長～1年生】12,870円

※新年長・新小学1年生おめでとう割対象（10％OFF）

※ツアー参加当日の学年が対象学年です。申し込み時の学年ではありませんので

ご注意ください。

【2年生～6年生】14,300円

※旅行代金に含まれるもの：食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：40名（最少催行人員：７名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1810

■おすすめポイント

１．人気YouTuber『たっつん』が先生！全員が主役になって夢中で作れるピタコロ装置作り

YouTuberとして活躍する「たっつん」さんに先生として来ていただき、ピタコロ装置作りを教えてもらいます。班ごとに分かれ、それぞれで装置を作っていくので手持ち無沙汰になることもなく、しっかりとピタコロ装置作りにかかわることができます！

２．班ごとのスタッフ同行で安心！モノづくりを通して社会性や協調性も育むグループワーク

班ごとにスクールツアーシップの添乗スタッフも付くため、お子様が楽しく、安全に楽しめる環境になっています。また、班ごとでのピタコロ装置作りの経験を通して、それぞれの役割分担や、得意不得意を補い合う社会性や協調性を学ぶ機会にもできます。

３．失敗してもあきらめない！試行錯誤の末に生まれる最高の『できた！』の瞬間

ピタコロ装置が１回目でうまく動くことはほとんどありません。何度も何度も試行錯誤して、繰り返し修正をすることで完成します。苦労して作ったピタコロ装置がうまく動いた瞬間は、毎回お子様たちが大きな歓声を上げており、とても印象的な成功体験になります。

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イベントの様子は以下のリンクをご参照ください

※スクールツアーシップ公式Instagram投稿に遷移します。

完成した装置を発表する様子(https://www.instagram.com/p/DK6W4cEuky5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)

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■ピタゴラ作家・たっつん先生（玉置先生）のご紹介

ピタゴラ作家として活動する流山在住の40歳。 たっつんTV主宰。自作のピタゴラ作品が人気となり自身のYoutubeチャンネルの 登録者は1.7万人に達する。地元流山の公民館などでも作品が展示され遊ばれており、地元密着の作家として活動する。生きることの本質を感じるピタゴラ作品というコンセプトで多くの作品を残す。

↓↓たっつん先生のYouTubeページはコチラです！↓↓

https://www.youtube.com/c/tattsuntv

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/775_1_82d2b1a0fe36abbef65213e6d38831b2.jpg?v=202606010951 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp