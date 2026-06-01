総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、FIFA ワールドカップ 2026(TM)の公式スポンサーとして、大会の開催に合わせ、ハイセンステレビをご愛用いただいているお客様を対象に「FIFA ワールドカップ 2026(TM)観戦チケットが当たるキャンペーン」を2026年6月1日(月)より開始いたします。





VIDAA_キャンペーン





本キャンペーンでは、ハイセンステレビに搭載されている独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示される二次元コードよりご応募いただいた方の中から、抽選でA賞6組12名様に「日本 vs スウェーデン戦」の現地観戦チケット、B賞FIFA ワールドカップ 2026(TM)オリジナルグッズ10名様にプレゼントいたします。





ハイセンスは、FIFA ワールドカップ 2026(TM)公式スポンサーとして、世界最大級のスポーツイベントを通じて、映像体験の楽しさと大画面テレビで観戦する迫力をお届けしてまいります。また、日頃よりハイセンステレビをご愛用いただいているお客様への感謝を込めて、特別な観戦体験をご提供し、大会の盛り上がりをさらに後押ししてまいります。









【キャンペーン概要】

●タイトル

ハイセンス、FIFA ワールドカップ 2026(TM)観戦チケットが当たるキャンペーン





●応募期間

2026年6月1日(月) 11:00～2026年6月7日(日) 23:59





●賞品

A賞：日本 vs スウェーデン戦 現地観戦チケット 6組12名様

※賞品は観戦チケットのみとなります。

B賞：FIFA ワールドカップ 2026(TM)オリジナルグッズ 10名様









【応募方法】

ハイセンステレビに搭載されている「VIDAA」ホーム画面に表示される二次元コードを読み取り、応募フォームに必要事項を入力のうえご応募ください。









【当選発表】

厳正なる抽選のうえ、当選者の方にのみ6月8日(月)にメールにてご連絡いたします。









【ご注意事項】

・Hisenseテレビをお持ちの方限定のキャンペーンです。(当選後に確認させていただく場合がございます)

・本キャンペーンの賞品は観戦チケットのみとなります。(渡航費、宿泊費、現地交通費、飲食費、通信費、その他観戦に伴う費用は当選者様ご自身のご負担)

・応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

・当選権利の譲渡、換金、転売はできません。

・応募内容に不備がある場合、またはご連絡が取れない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

・本キャンペーンは、予告なく内容の変更または中止となる場合がございます。

・試合日程、会場、対戦カード等は大会運営側の都合により変更となる場合がございます。

・未成年の方が当選された場合は、保護者の同意が必要となります。

・プライバシーポリシーは以下リンクからご確認ください

https://www.hisense.co.jp/privacy/









【対象機種】

対象機種について以下の通りお知らせします。

U7S, U8S, UXS, U9R, U8R, U7R, E7R, U6R, A6R, A4R, C55R, C35R, E80R, E70R, E50R, E40R, A68R, A48R, U88R, YR8U, YR7U, YR6U, YR6A, YR4A, E55S, YS4A, U7N, U8N, U9N, E7N, A4N, E4N, A48N, A46N, E45N, A6K, E6K, A68K, E65K, E6N, E60Nの各シリーズ

※機種は予告なく変更がある場合がございます。









〈ハイセンスについて〉

ハイセンスは、テレビをはじめ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどを展開するグローバル総合家電メーカーです。世界各国・地域で事業を展開し、先進技術と品質を活かした製品を通じて、より豊かな暮らしと快適な映像体験を提供しています。