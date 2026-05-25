細胞療法市場は成長を続けており、CAR-T療法の画期的な成果、世界初の幹細胞治療、そして業界を変革する動きによって、2034年までに610億米ドル規模に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349997/images/bodyimage1】
細胞療法市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「細胞療法市場：細胞の種類、治療の種類、治療領域、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の細胞療法市場は2025年に180億米ドルと評価され、2034年には610億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.55%となる見込みです。北米は現在市場を牽引しており、成熟した規制枠組み、高い医療費支出、そして細胞療法開発企業、CDMO（医薬品受託製造開発機関）、学術研究機関からなる密集したエコシステムに支えられ、2025年には59.8%を超える大きな市場シェアを占めると予測されています。
細胞療法は、自家および同種T細胞、幹細胞（胚性幹細胞、誘導多能性幹細胞、成体幹細胞）、ナチュラルキラー（NK）細胞、樹状細胞などの生細胞を用いて、患者の体内の生物学的プロセスを回復または変化させることにより、疾患の治療、予防、または治癒を図る医療の一形態です。最も商業的に進んでいる細胞療法はCAR-T（キメラ抗原受容体T細胞）療法であり、患者のT細胞を遺伝子的に再プログラムして腫瘍標的受容体を発現させ、再注入することで、高い特異性で癌細胞を攻撃します。骨髄移植、臍帯血療法、脂肪由来幹細胞治療、誘導多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた再生医療などの幹細胞療法は、筋骨格系疾患、自己免疫疾患、神経疾患、心血管疾患など、より広範で急速に拡大している分野です。
2026年3月、日本は、誘導多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた世界初の再生医療治療薬であるアムチェプリをパーキンソン病治療薬として承認しました。これは、日本を世界のiPS細胞を用いた医療の最前線に位置づける歴史的な節目であり、細胞療法の応用範囲を腫瘍学にとどまらず神経変性疾患の治療へと劇的に拡大するものです。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/cell-therapy-market/requestsample
主要な市場推進要因
CAR-T療法の承認と腫瘍学における応用範囲の拡大
複数の癌適応症にわたる新しいCAR-T細胞療法製品の規制当局による承認が継続していることが、世界の細胞療法市場の短期的な成長の主な原動力となっています。2026年4月、Kite Pharmaは、再発または難治性のマントル細胞リンパ腫の成人患者に対するTecartusのFDA承認を発表しました。一方、Jiahui International Cancer Centerは、進行胃癌および胃食道癌のClaudin18.2陽性固形腫瘍に対する世界初のCAR-T療法であるsatri-cel（CT041）を発表しました。これは、血液悪性腫瘍を超えて、最大かつ最も医学的に満たされていない腫瘍学分野である固形腫瘍腫瘍学にCAR-Tの有効性を拡大する画期的なブレークスルーとなります。
自家CAR-T細胞療法は、2026年には世界のCAR-T細胞療法市場の90.0%を占めると予測されており、北米は高度に発達した細胞療法インフラ、入院患者前払い制度に基づくメディケアの適用範囲を含む強力な償還制度、および早期の規制承認により、この分野を牽引しています。多発性骨髄腫は、高い罹患率と承認されたBCMA標的CAR-T製品の実証された臨床的有効性により、CAR-T療法市場の30%以上を占める最大の適応症分野となっています。
iPSCを用いた再生医療と日本の細胞治療におけるリーダーシップ
細胞療法市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「細胞療法市場：細胞の種類、治療の種類、治療領域、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の細胞療法市場は2025年に180億米ドルと評価され、2034年には610億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.55%となる見込みです。北米は現在市場を牽引しており、成熟した規制枠組み、高い医療費支出、そして細胞療法開発企業、CDMO（医薬品受託製造開発機関）、学術研究機関からなる密集したエコシステムに支えられ、2025年には59.8%を超える大きな市場シェアを占めると予測されています。
細胞療法は、自家および同種T細胞、幹細胞（胚性幹細胞、誘導多能性幹細胞、成体幹細胞）、ナチュラルキラー（NK）細胞、樹状細胞などの生細胞を用いて、患者の体内の生物学的プロセスを回復または変化させることにより、疾患の治療、予防、または治癒を図る医療の一形態です。最も商業的に進んでいる細胞療法はCAR-T（キメラ抗原受容体T細胞）療法であり、患者のT細胞を遺伝子的に再プログラムして腫瘍標的受容体を発現させ、再注入することで、高い特異性で癌細胞を攻撃します。骨髄移植、臍帯血療法、脂肪由来幹細胞治療、誘導多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた再生医療などの幹細胞療法は、筋骨格系疾患、自己免疫疾患、神経疾患、心血管疾患など、より広範で急速に拡大している分野です。
2026年3月、日本は、誘導多能性幹細胞（iPS細胞）を用いた世界初の再生医療治療薬であるアムチェプリをパーキンソン病治療薬として承認しました。これは、日本を世界のiPS細胞を用いた医療の最前線に位置づける歴史的な節目であり、細胞療法の応用範囲を腫瘍学にとどまらず神経変性疾患の治療へと劇的に拡大するものです。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/cell-therapy-market/requestsample
主要な市場推進要因
CAR-T療法の承認と腫瘍学における応用範囲の拡大
複数の癌適応症にわたる新しいCAR-T細胞療法製品の規制当局による承認が継続していることが、世界の細胞療法市場の短期的な成長の主な原動力となっています。2026年4月、Kite Pharmaは、再発または難治性のマントル細胞リンパ腫の成人患者に対するTecartusのFDA承認を発表しました。一方、Jiahui International Cancer Centerは、進行胃癌および胃食道癌のClaudin18.2陽性固形腫瘍に対する世界初のCAR-T療法であるsatri-cel（CT041）を発表しました。これは、血液悪性腫瘍を超えて、最大かつ最も医学的に満たされていない腫瘍学分野である固形腫瘍腫瘍学にCAR-Tの有効性を拡大する画期的なブレークスルーとなります。
自家CAR-T細胞療法は、2026年には世界のCAR-T細胞療法市場の90.0%を占めると予測されており、北米は高度に発達した細胞療法インフラ、入院患者前払い制度に基づくメディケアの適用範囲を含む強力な償還制度、および早期の規制承認により、この分野を牽引しています。多発性骨髄腫は、高い罹患率と承認されたBCMA標的CAR-T製品の実証された臨床的有効性により、CAR-T療法市場の30%以上を占める最大の適応症分野となっています。
iPSCを用いた再生医療と日本の細胞治療におけるリーダーシップ