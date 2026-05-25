細胞療法市場は成長を続けており、CAR-T療法の画期的な成果、世界初の幹細胞治療、そして業界を変革する動きによって、2034年までに610億米ドル規模に達すると予測されている。

細胞療法市場は成長を続けており、CAR-T療法の画期的な成果、世界初の幹細胞治療、そして業界を変革する動きによって、2034年までに610億米ドル規模に達すると予測されている。