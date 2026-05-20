ヴァル研究所、「九州イノベーションWEEK」に出展

株式会社ヴァル研究所

経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史、以下「ヴァル研究所」）は、2026年6月3日（水）・4日（木）に開催される「九州イノベーションWEEK」内、「九州自治体課題解決EXPO」に出展します。

「九州イノベーションWEEK」は、ビジネスの持続的成長や地域の課題解決につながる最新のソリューションが一堂に会する展示会です。DXの推進やイノベーションの創出を目的とした企業や自治体が多数来場し、直接対話を通じて新たなビジネスチャンスや課題解決のヒントを見つける場となっています。

ヴァル研究所の出展ブースでは、短期間・低コストでモビリティ統合アプリの開発を可能にするパッケージ型サービス「mixway Package（ミクスウェイパッケージ）」をはじめとし、MaaSの構成要素となる複合経路検索サービス「mixway API（ミクスウェイエーピーアイ）」、座席・施設の予約管理システム「mixway Booking（ミクスウェイブッキング）」などのサービスや、過去の支援事例をご紹介します。地域交通の課題解決や、交通DXによる活性化をご検討中の自治体・企業の皆さまは、ぜひお立ち寄りください。

■九州イノベーションWEEK、九州自治体課題解決EXPO 出展概要

開催日時： 2026年6月3日（水）・4日（木）

会場： マリンメッセ福岡 A館

ブース番号： G-17

主催： 九州イノベーションWEEK 実行委員会

参加方法： 公式サイトより来場事前登録（無料）

詳細・来場登録：https://innovation-week.jp/

■当社出展情報

こちら(https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/kfb-shien2026/exhibitors/g10020104/)より詳細をご確認いただけます

■「mixway Package」について

「mixway Package」は、LINE公式アカウントを窓口に、地域のおでかけ情報、二次交通を含めた交通の検索・予約、決済、デジタルチケット、クーポン等のさまざまな機能を組み合わせ、交通を軸としたまちづくり施策に活用できるモビリティ統合アプリを開発する自治体向けサービスです。アプリをイチから開発するのではなく、既存のラインナップから必要な機能を組み合わせることで、開発期間と労力を大幅に削減し、低コストでご利用を開始いただけます。また、LINEをベースにサービスを展開することで、効率的な集客や利便性の高いサービスの提供を実現します。



サービス紹介：https://mixway-package.ekispert.net/lp/

■当社MaaS事業について

MaaS事業では、モビリティ統合アプリ開発サービス「mixway Package」や複合経路検索サービス「mixway API」、座席・施設の予約管理システム「mixway Booking」などMaaSの構成要素となるサービスの提供と、「駅すぱあと」事業で培った技術やノウハウをもとにしたMaaSプラットフォームなどの開発・運用支援を行っています。日本の移動を「経路検索」で支えるべく、交通事業者を中心に交通DXを多面的かつ長期的にサポートしています。



MaaS事業紹介：https://www.val.co.jp/business/maas

■株式会社ヴァル研究所について

1988年にMS-DOS版の経路検索システム「駅すぱあと」を発売して以来、全国の公共交通機関データと高い信頼性をベースにさまざまな法人向け・個人向けサービスを展開しており、12万社以上の取引実績があります。

近年では公共交通機関に加え、シェアサイクルなどのさまざまな新しいモビリティサービスへの対応など、MaaSへの取り組みや次世代の経路検索システムの研究・開発を推進しています。



商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト：https://www.val.co.jp/



※記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。