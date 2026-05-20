初夏のトラッドで過ごす【ブルックス ブラザーズ】の1週間クールビズスタイル

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

The Cool Trad特集ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=ss26-thecooltrad)

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：足達 成幸、以下 ブルックス ブラザーズ）は、快適さと上品さを兼ね備えた、1週間のビジネススタイルをご紹介する特設サイトを公開。

涼しく、軽やかに過ごしたいこれからの時季こそ、アメトラ200年の歴史を味方に。品格を継承しつつ、より快適に、より機能的に進化したブルックス ブラザーズのクールビズアイテムが、毎日のビジネスシーンをスマートに彩ります。きちんと見えて涼しく快適に過ごせるビジネススタイルをご紹介します。

Mon.

Jacket \75,900 Pants \28,600 Sweater \26,400 Shoes \121,000（全て税込価格）

月曜から暑い！……けれど清涼トラッドセットアップで気分は軽やか

会議も多い週初めは、トラッドなセットアップでエレガントに。正統アメトラなルックスですが、抜群の軽さと涼しさで夏日も快適に過ごせます。さらにこちら、家庭での洗濯も可能。汗をかいてもすっきりとリフレッシュできます。綿・麻の天然素材らしい風合いにこだわりつつ、優れた伸縮性と耐久性も実現した進化形の仕事服。

3つボタン段返りやパッチ＆フラップポケットといった伝統を継承しつつ、モダンなシルエットにアップデートした「TOKYO」モデル。ドローコード＆ウエストシャーリングのパンツも快適さに貢献します。

Tue.

Jackets(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330002111) 各\75,900 INC.TAX Pants(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330002113) 各\28,600 INC.TAXPolo Shirt \16,500 Pant \31,900 Jackets \70,400 Belt \18,700（全て税込価格）

初夏の外回り。

かしこまりすぎない日はトラッドポロがちょうどいい

クールビズが定着し、夏場はビジネスカジュアルが主役となった現在。きちんと感を守って相手への敬意を表しつつ、適度なドレスダウンも実践したいところです。そこで役立つのが、ポップな色のトラッドポロ。一枚でも着映えし、上にジャケットを羽織ればベーシックスタイルのアクセントに。軽装に洒落心を呼び込めます。

Key Item

スーピマコットンを使用した上質ポロシャツ

計13色を展開するベーシックポロ。高級綿の代名詞・スーピマコットンを贅沢に使用し、肌触りよく仕立てました。独自の加工により、洗濯を繰り返しても毛羽立ちや色褪せ、型崩れが起きにくいのもポイントです。

Polo Shirts(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=TheCoolTrad-Polos) 各\16,500 INC.TAXTops(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=TheCoolTrad-Another%20Options) \17600～（全て税込価格）

Another Options

夏のビジネスに重宝する半袖が多彩に

クラシックなポロセーター、シャツ襟のドレッシーポロ、アーカイブを基にしたストライプポロなど、多彩なバリエーションをご用意。リネンやコットンシルクで仕立てた半袖ニットも夏のビジネスに活躍します。

Wed.

1泊2日のバタバタ出張。

ノンアイロンシャツが便利すぎる！

長時間の移動や過密な予定による忙しなさは、想像以上に服装の乱れへと表れてしまうもの。バタバタな出張中もパリッとした佇まいを保ちたいなら、シワに強いノンアイロンシャツで出かけるのがおすすめです。トロリーにぎゅっと詰め込んでも、滞在先でシワを伸ばす手間は不要。出張中の煩わしさを大きく軽減します。

Shirt \18,700 Pants \20,900 Sweater \17,600 Shoes \47,300 Belt \18,700 （全て税込価格）Shirts(Top)(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100202232) 各\18,700 Shirts(Bottom)(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100227198) 各\18,700 INC.TAX

Key Item

洗ってそのまま着られる抜群の形態安定性

洗濯してもほとんどシワにならない形態安定ボタンダウンシャツ。オックスフォードクロスの青・白無地に加え、色柄豊富なブロード素材も揃います。シャツが主役になる夏場にこそ重宝するアイテム。

Thu.

出張2日め。

パンツもノンアイロンで朝の身支度も余裕

シャツに加えて、ブルックス ブラザーズではノンアイロンのパンツもラインナップ。薄く涼やかな素材ですが、スラリとした美脚ラインを長くキープすることができます。コットン主体のため、見た目はあくまでトラッドなところもポイント。シルエットにゆとりをもたせた２プリーツ仕様は、ジャケットに合わせても絵になります。

Pants \20,900 Jacket \ 86,900 Polo Shirt \ 17,600 Shoes \ 126,500 Belt \ 18,700 （全て税込価格）Pants(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=TheCoolTrad-Advantage%20Chinos) (Navy, White, Light Grey) 各\20,900 Pants(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=TheCoolTrad-Poplin%20Chinos) (Khaki Beige, Grey) 各\20,900 （全て税込価格）

Key Item

トラッドな顔つきにモダンな機能性を融合

左3本はノンアイロン＆ストレッチ機能を備えた「アドバンテージチノ」。夏向けのライトウェイト素材で3種類のシルエットを展開しています。右端の2本はシャリっとした清涼感が特徴の「ポプリンチノ」。

Fri.

馴染みの取引先とランチ会食。

ニットジャケットでカタすぎずいこう

かしこまりすぎないランチ会食のシーンには、上品さとリラックス感を両立したニットジャケットがぴったり。ざっくりとした編み地が、ベーシックな紺無地にさりげない洒脱さを添えています。柔らかな着心地を叶えつつ、正統派のテーラードジャケットと同様の仕立てを採用しているため立体的な構築感も健在。

Jacket \70,400 Sweater \18,700 Pants \31,900 Handkerchief \1,650（全て税込価格）Jacket (Left)(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330002291) \70,400 Jacket (Right)(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=330002292) \70,400（全て税込価格）

Key Item

カーディガンのように

柔らかな着心地を満喫

程よくスマートな「クラシック」モデルのジャケットをニット素材でアップデート。左はコットン、右はコットンリネンを採用しています。どちらもリラックス感に優れた着心地で、夏場の着用もノンストレス。

商品一覧を見る :https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=TheCoolTrad-2026

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