VTuber事務所初オンラインくじ『FAPON』テレビCMにあなたのオリジナルキャラクターを出演させるチャンス！イラストレーター向けコラボ企画を展開【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、VTuber領域の専門性を活かした広告代理店事業や、自社アクリルグッズ製造工場によるOEM事業などを展開する株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は、自社オンラインくじサービスFAPONにてラストレーター向けに、特定条件をクリアした際の景品としてその絵師のオリジナルキャラクターをFAPONテレビCMに出演権利を提供する企画を開催いたします。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/fapon-illustrator-tvcm/

「サービス説明」5秒＜「コラボ紹介」10秒のコラボ先ファーストなFAPONのCM動画

動画構成はサービス紹介は最低限とし、コラボ先の関係者の露出を最大化することを意識した構成になっております。

15秒尺に対して、コラボ先のイラストを表示できるのはカット3以降の約10秒と2/3を占めます。

動画構成

- カット1：サービス名の紹介- カット2：スマホPCで遊べる説明- カット3：コラボ先説明を添えた今月の企画紹介- カット4：イラストを添えたグッズ紹介- カット5：コラボ先のオリジナルキャラクターなどが集合して締めくくりテレビCM動画のワンカット（カット2シーン）

『FAPONテレビCMにあなたのオリジナルキャラクターを出演させるチャンス企画』概要

募集要項

- 生成AIを使わず、自作のオリジナルキャラクターの作品が5種以上ある- Xフォロワーが1万以上いる- 国内の方は銀行振込、海外の方はpaypalでの報酬受け取りができる

企画概要

- オンラインくじFAPONでのタイアップを実施し、事前に定められた個別目標数を達成した方全員にテレビCMへ出演する権利をプレゼント!!️- - テレビCMの放映はBS/CSテレビであるアニマックスを予定（別テレビ局の可能性あり）- - 媒体審査の関係で、特に肌の露出に関してなど媒体側から修正打診があった際は調整対応をお願いする場合がございます。- - 一つの動画に背景なしの立ち絵の形式でイラストレーター様の作品を複数並べ表示いたします。- - CM動画での表示位置などは弊社に一任していただきます。- 目標の達成結果に関わらず、担当FAPON企画の報酬は成果報酬型で支払いを予定しています。

オリジナルキャラクターを並べて表示する画像イメージ

応募先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

※問い合わせタイプ「版権元様・インフルエンサー様・絵師：FAPONコラボのご相談」を選択

テレビCMや屋外広告など幅広いFAPONの広告展開

FAPONはすでにテレビCMの放映枠も購入済みで、大手IPやインフルエンサーを対象し、案内をしております。

そんな中、今回はイラストレーター様向けにテレビCMの出演権利を提供する企画を開催することとなりました。

- テレビCM：BS/CSテレビであるアニマックスにて、有名アニメや大手VTuber事務所の番組前後でのFAPON宣伝動画を放映！- 屋外広告：商業施設の街頭ビジョンでの動画放映や、駅構内ポスター＠秋葉原・池袋・渋谷等の都内- WEB：YouTube/X/pixivでの広告掲載

イラストレーター様・IPホルダー様・VTuberインフルエンサー様向け：FAPONコラボ募集中

FAPONではタイアップしていただけるアニメIP・ゲームIP・書籍などのIPホルダー様やインフルエンサー様などのコラボ希望者を常時募集しております！

業界高水準のRY & 描き下ろしイラストの手配 & 日本だけでなく台湾にも対応とオンラインくじ業界でも好条件を揃えております！

まずはお気軽に資料請求・ご相談をいただけますと幸いです。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

■ハイライト

- VTuber事務所初！自社工場製造グッズのハズレなしオンラインくじ- 秋葉原などでの屋外広告やテレビCMなどマス広告も展開- YouTube100万登録超えVTuberやX30万フォロワー実写アーティストなどコラボ実績多数- 今年放映の地上波アニメや劇場化実績のあるアニメ、ゲームなど有名IPとのコラボも決定済み

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

FAPON（ファポン）はVTuberマーケティング企業WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

WACTORはVTuberマーケティング特化の広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

VTuberなどライブ配信活動をしているインフルエンサーとのタイアップの際には、専用オリジナル配信背景も提供しております。

FAPONグッズラインナップ

オンラインくじ業界においてはレアリティが低い賞では缶バッジやステッカーなどが定番ですが、弊社FAPONではSS賞からE賞まで、必ずアクリルグッズが手に入るラインナップで、運営から1年間、多くのお客様から高い満足度の評価をいただいております！

実績：テレビCMプレスリリース

アニメ特化BS/CSテレビで決定

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-cm/

実績：音楽フェスイベントへの協賛＆実写アーティスト企画を展開

ナガノアニエラフェスタ2025

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-fess-event/

タイアップコラボ例

相羽あいな様：https://x.com/aibaaiai

実績：ゲームIPコラボを展開

ビビッドアーミー7周年記念

コラボページ：https://fapon.club/gachas/d7ni72q9io6g02uva1ag

ウェブサイト：https://s.g123.jp/qtbs0xkv

コーポレートサイト：https://ctw.inc/

実績：屋外広告掲載

秋葉原駅構内ポスター

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

商標登録中！「カプセルインキーホルダー」

カプセルサプライズコンセプトに合ったFAPONらしいデフォルメイラストグッズ

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-capsule-in/

実績：VTuber事務所全体企画なども多数展開

事務所単位で統一コンセプトでの描き下ろしイラストをWACTORが作成

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-sutasupe/

実績：VTuberの3D化やオリソン制作などを支援するクラファン式イベントの展開

多数の3D化＆有名ボカロP等のオリジナル楽曲制作実績

有名ボカロPである40mP氏や*Luna氏が担当した楽曲を含めた未公開楽曲含め10曲以上を制作

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を介した楽曲配信

3D化と日本最大級のアイドルイベントTOKYO IDOL FESTIVALを含む多数のイベント出演実績

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/fapon-crowdfunding-events/

VTuberマーケティングWACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuber＆IPマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店＆ライバー事務所( https://910inc.pro/ )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイト / 取引先(敬称略)：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他等

VTuber＆IPマーケティング企業WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

2018年VTuber黎明期からVTuber事務所として創業し、現在も事業を継続しているバーチャルYouTuber事務所初期勢である一社です。

2022年からは、VTuberやクリエイターとのネットワークと、自社タレントの案件獲得で培った営業力を活かし、代理店事業を急進させ、立ち上げ一年目から事務作業の売り上げを超えました。

その売り上げを事業投資し2024年にはアクリルグッズや缶バッジなどの自社グッズ製造工場WACTORYです。

そして、「キャスティング力」×「イラスト制作力」×「グッズ製造力」を活かし、2025年に自社オンラインくじサービスFAPONをリリースいたしました。

お取引先（敬称略）：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じての楽曲配信

オリジナル楽曲やVTuberの3D化、音楽イベント出演の実績を多数持つWACTORの音楽活動

プレスリリース記事：https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

2024年にはアクリルグッズと缶バッジを製造する自社グッズ工場WACTORYを立ち上げ、広告代理店としても珍しい「企画～イラスト制作～グッズ製造」をワンストップで対応するプランを提供中。

同梱広告：月間アクティブユーザー数30万&月間配送数数万超えのグッズ配送ネットワーク

連携サービス：オンラインくじ、オンラインクレーンゲーム、グッズECサイト

累計月間アクティブユーザー数：40万以上

累計月間配送数：数万

広告掲載に関しては、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

オンラインくじFAPONタイアップ募集中！

2025年には自社サービスとして、オンラインくじFAPONを立ち上げ、インフルエンサー・芸能事務所・アニメIP・ゲームIPとのコラボを多数展開しております。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

リンク集

開封率100%月間アクティブユーザー数40万超えのグッズ配送特化同梱広告チラシサービス『WACTOR DIRECT』の提供開始

https://wactor.tech/news/wactor-direct/

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じてSpotifyなど音楽配信ストアへ楽曲を世界184カ国へ配信を開始

https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

【118種のグッズ展開】CTW運営ゲーム『ビビットアーミー』との7周年記念コラボ企画を展開

https://wactor.tech/news/ctwvividarmy-fapon/

【人気お笑い芸人”ぱーてぃーちゃん”共演】ニコニコ動画公式番組『ブイブイ言わせて ぱーてぃー！ぱーてぃー！』アシスタントMC就任【ミツルギリア】

https://wactor.tech/news/niconico-mc-202510/

オンラインくじ『FAPON』テレビCMを決定！今後タイアップ予定のインフルエンサー出演も予定

https://wactor.tech/news/fapon-cm/

ドワンゴ・ニコニコ動画と契約締結＆連携強化を拡大

https://wactor.tech/news/wactor-dwango/

ライブ配信プラットフォーム "SHOWROOM"とオーガナイザー契約を締結&テレビCMを含むイベントが決定

https://wactor.tech/news/fapon-showroom-01/

オンラインくじ『FAPON』初の屋外広告を実施！秋葉原駅構内ポスターを掲載

https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

VTuber事務所初！オンラインくじ『FAPON』&グッズ制作OEMサービス『WACTORY』をリリース！910inc事務所VTuber3名の企画を展開【VTuberマーケティングWACTOR】

https://wactor.tech/news/fapon-wactory/

大手コンビニチェーン”ローソン”と”ファミリーマート”それぞれでコンビニプリントタイアップを展開

https://910.inc/archives/press_release/familymartlawson-print

ヴァイキングライズ＆自社VTuber事務所910incメンバーによるギルドイベントを実施＆ミツルギリアが優勝

https://wactor.tech/news/vikingrise-910inc/

休止中だった登録者数20万人超えのヒヅキミウが910incで復帰決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html)

日本テレビ新会社「ClaN Entertainment」とパートナーシップを締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html)

中国大手配信サービス「bilibili」提携公開VTuberオーディション

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html)