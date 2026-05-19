BASFジャパン株式会社- 次世代モビリティに向けたパフォーマンスマテリアルズの包括的ポートフォリオを紹介- パシフィコ横浜 展示ホール 小間番号398 (5月27日～29日)、愛知県国際展示場小間番号309（6月17日～19日）フットウェア・スポーツ・レジャー、ケーブル＆ワイヤーをはじめとする主要産業向けに、新たな低PCFグレードを提供

自動車業界が電動化、軽量化、そしてより持続可能な車両への移行を加速する中、材料イノベーションは将来のモビリティを実現する上で重要な役割を果たしています。今年の人とくるまのテクノロジー展 横浜・名古屋において、BASFは自動車業界における信頼できるイノベーションパートナーとしての役割を示し、電動化、軽量設計、サステナビリティ、先進材料イノベーションといった主要課題に対応する幅広いソリューションポートフォリオを紹介します。

これらのソリューションと展示を通じて、BASFは先進材料が車両のさまざまな機能・システムにおいて効率性、性能、快適性の向上にどのように貢献するかを示します。

主な展示内容（横浜・名古屋共通）:

Elastofoam(R)製ステアリングホイール

リサイクルされたポリウレタン廃棄物を活用したElastofoam(R)製ステアリングホイールは、自動車内装におけるサーキュラーソリューションの進展を示すものです。ポストインダストリアル由来のポリウレタン廃棄物は再資源化され、OEMのすべての仕様を満たすElastofoam(R)を使用したステアリングホイールに採用されています。現在、使用済み製品由来リサイクル材（PCW）を用いたステアリングホイールの評価も進められています。

本展示では、高い品質・安全性・性能要件を維持しながら、リサイクルポリウレタンを組み込むことができることを実証するとともに、将来的な量産化へのソリューションの実現に向けた実用的な道筋を提示しています。

IsoDynamicシート

IsoDynamicシートは、特にオフロード車や高性能車向けに、優れた乗り心地、振動低減、人間工学的性能の向上を実現するBASFの技術力を示しています。先進的なフォームおよび材料技術の活用により、支持性能・復元性・耐久性のバランスを最適化し、過酷な条件下でも快適性を向上させます。

本展示は、ユーザーを中心に据えた設計や性能面での差別化を支えるパフォーマンスマテリアルズのソリューションの価値を示しており、ブランド価値やドライビング体験の向上を目指すOEMにとって重要性が高まっている分野への貢献を示しています。

BASF、トヨタ自動車、およびUS Farathaneは、2024年モデルToyota Tacoma(TM) TRD Proに採用されたIsoDynamic樹脂シートフレーム設計により、SPE自動車イノベーション賞において最高賞およびイネーブリングテクノロジー部門賞を受賞しています。

スタビライザーリンク

本展示では、使用済み車両からポリアミドを回収するBASFの先進的なリサイクル技術をご紹介します。本プロセスは解重合に基づき、解体・破砕されたポリアミド部品を元のモノマーへと分解します。回収されたカプロラクタムは高純度に精製された後、再重合され、高品質なポリアミドとして再生されます。さらに用途に応じた特性を付与するためのコンパウンド化が行われます。

ZFグループとのパイロットプロジェクトでは、このリサイクル材を用いてメルセデス・ベンツ向けの高機能シャシー部品であるスタビライザーリンクの製造に成功しました。試験の結果、解重合ポリアミドは機械的・化学的・物理的特性において従来品と同等の性能を発揮することが確認されています。

本展示は、このリサイクル手法が高性能自動車用途にも適用可能であることを実証するとともに、今後の使用済み車両（ELV）規制への対応に貢献するものであることを示しています。

その他展示

BASFは、EV充電ケーブル被覆向け難燃性TPUであるElastollan(R)をはじめとするeモビリティ関連ソリューションに加え、フォームインサート、冷却配管システム、安定化部品など、軽量構造および熱マネジメントに関する幅広いソリューションも紹介します。さらに高性能な吸音用途に適したメラミンフォームBasotect(R)なども展示します。

BASF、人とくるまのテクノロジー展2026に出展

これらの展示は、自動車業界における重要なパートナーとしてのBASFの役割を示すものであり、効率性、快適性、そしてサステナビリティを実現する材料ソリューションの提供を通じて、次世代車両の開発に貢献しています。

BASFはこれらの自動車向けイノベーションを、横浜（小間番号398）および名古屋（小間番号309）の2会場で展示します。両展示会は、日本における主要な自動車産業拠点において、お客様およびパートナーとの交流を深める重要な機会となります。

【事前登録方法】

参加には事前登録が必要となりますので、以下のウェブサイトよりご登録をお願いします。

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/registinfo/

出展内容の詳細はこちらからもご覧いただけます。

https://plastics-rubber.basf.com/asiapacific/en/performance_polymers/news-events/Events-Overview/2026/automotive-engineering-exposition-2026

■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部について

BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と高性能を両立させることで、プラスチック業界の変革をリードしています。材料に関する専門知識、深い業界知見、そして幅広い製品ポートフォリオを活かし、プラスチックのライフサイクル全体にわたる包括的なソリューションを提供するパートナーとして選ばれています。専任のマテリアルフォーカスチーム、強力な研究開発力、そしてお客様に近い場所に展開するグローバルな生産ネットワークを通じて、地域や業界特有のニーズに対応した最適なソリューションを提供しています。当社の製品は、自動車、建築、消費財、産業用途といった主要分野における性能と効率の向上に貢献しています。パートナーの皆さまと共に、より循環型で持続可能な未来に向けた #OurPlasticsJourney を歩んでいます。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門の世界売上高は64億ユーロとなりました。

LinkedInの#OurPlasticsJourneyにぜひご参加ください：

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詳細情報：https://www.performance-materials.basf.com

■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.htmlをご覧ください。