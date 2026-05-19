【6月3日（水）｜カンファレンス登壇のお知らせ】オンラインカンファレンス「AI検索時代にどうアップデートする？次世代SEO Summit 」にTechSuite株式会社が登壇

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／COO AI×マーケティング事業部 倉田 真太郎）は、2026年6月3日（水）にブルースクレイ・ジャパン株式会社が主催するオンラインカンファレンス「AI検索時代にどうアップデートする？次世代SEO Summit 」に登壇します。

参加申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se1xclYe2NjZ?utm_source=techsuite2026/06/03

開催背景

GoogleのAI Overviews（AIO）やLLMの普及により、従来のSEO戦略は大きな転換期を迎えています。「順位を上げる」だけの施策では成果につながらない企業が増える中、AIに選ばれ、事業収益に直結させるための戦略転換が求められています。

本カンファレンスでは、SEO業界を牽引するフロントランナーが集結し、「次世代SEO戦略」の全貌を実践視点で解き明かします。激変する検索環境で勝ち残るための、明日から使える「答え」をここで手に入れてください。

TechSuite株式会社 登壇概要

TechSuite株式会社は、「明日から始めるAI検索最適化。『引用・言及』を分けて測る、現状把握から改善までの実践ステップ」のセッションに登壇します。

セッションでは、AIによる検索で自社がどう評価されているか分からないという現場の課題を整理した上で、「AIに選ばれる状態」を数値で可視化するための指標の考え方から、300社超の支援実績をもとにした診断フレーム、測定から改善アクションまでを回す具体的なステップ設計まで、明日から実践できる形で解説します。

登壇者プロフィール

TechSuite株式会社 AI×マーケティング事業部 COO 事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWebディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

参加申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se1xclYe2NjZ?utm_source=techsuite2026/06/03

イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/133_1_87033eeee9ea670af5bad2bf78302318.jpg?v=202605200251 ]

バクヤスAI 記事代行とは

複数の最新AIモデルを搭載した弊社独自のシステムでSEO記事を作成し、コンサルタントがメディア運用の戦略立案から品質確認まで一貫してサポート。記事作成の負担とコストを大幅に軽減し、貴社WEBサイトの効果的な運用をご支援します。

バクヤスAI 記事代行の特徴

生成AIによる検索が急速に普及し、従来のSEOだけではユーザーとの接点を十分に確保できない時代が到来しています。AI検索の回答に自社の情報が言及・引用されるかどうかが、今後の集客を左右する重要なポイントになりつつあります。

「バクヤスAI 記事代行」は、従来のSEO対策に加え、生成AIの検索結果にも選ばれるコンテンツづくりに対応。AI検索時代を見据えた記事設計で、競合に先んじた対策を実現します。

バクヤスAI 記事代行を導入された企業様

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AI検索対策に特化した「AI検索パートナーズ」がスタート

ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviewsなど、生成AIを使った検索行動が急速に広がっています。こうしたAI検索において、自社のサービスや情報が「引用元」として選ばれるかどうかが、今後の問い合わせ獲得を大きく左右する時代に入りました。

「AI検索パートナーズ」は、AI検索で自社が引用・言及されるための戦略設計からコンテンツ制作、効果検証までを一気通貫で支援するコンサルティングサービスです。

300社超のAI記事制作実績を持つ「バクヤスAI 記事代行」で蓄積した知見をもとに、各AIの引用ロジックを独自に分析。従来のSEOとAI検索対策を掛け合わせた"二刀流"の戦略で、検索エンジンと生成AIの双方から評価されるコンテンツづくりを実現します。

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TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。

生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

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「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/