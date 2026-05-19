恋愛リアリティーショーで話題！ 永尾まりやの表紙＆巻頭10P、伊勢川乃亜、FULIT BOX・立花ことり、UNJOUR TOKYOの美女掲載の『FLASH』は5月19日(火)発売

１.恋愛リアリティーショーで話題沸騰！ 永尾まりやが『FLASH』表紙＆巻頭で魅せた妖艶

株式会社光文社「週刊FLASH」5月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾まりやが5月19日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場した。「爆モテ」を自認する男女16名がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた彼女。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話してくれた。



【プロフィール】

ながおまりや 32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159 2009年「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。そのほか最新情報は、公式X(@mariyagiii310)、公式インスタグラム（@mariyagi_san）にて

【クレジット】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

２.「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題！ 伊勢川乃亜が『FLASH』で初グラビア披露

伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し話題を呼ぶ女優の伊勢川乃亜が『FLASH』に登場。自身初となる水着グラビアを披露した。キュートな笑顔と抜群のスレンダーボディは必見だ。

【プロフィール】

いせかわのあ 27歳 1998年10月12日 生まれ 愛知県出身 小学6年生で名古屋 の劇団ひまわりに入所。ミュージカルコースに進み、本格的に女優を志す。大学進学と同時に活動の場を東京に移し、多くの舞台に立つ。YouTubeチャンネル 「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演を機に注目を集める。現在はラジオ番組『FRIDAYBREAK』（NACK5）でパーソナリティを務め、自身のYouTubeチャンネル「伊勢川乃亜(ハート)おはのんチャンネ ル」も話題に。また、舞台『紅哭 -KURENAI-』（5月27日から東京・シアターサンモールのほか、大阪、愛知で公演）に出演する。そのほか最新情報は、公式 X（@10noa12）、公式Instagram（@ noa_isekawa）にて



【クレジット】

伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【デジタル告知】

伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集『君にしか見せない笑顔』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

３.TIF初出場！ FULIT BOXの立花ことりが『FLASH』で水着グラビアを披露！

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定したアイドルグループのFULIT BOX。同グループのセンタ―を務める立花ことりが『FLASH』に登場した。スレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情がまぶしい王道の水着グラビアは必見だ。



【プロフィール】

たちばなことり 11月21日生まれ 東京都出身 T158 2024年5月にアイドルグループFULIT BOXの赤色担当としてデビュー。チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る。同グループは、7月31日～8月2日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』への初出場が決定した。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYでおこなわれる。そのほか最新情報は、公式X（@Kotori_FULITBOX）、公式Instagram（@kotori_tachibana）にて



【クレジット】

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

４.六本木のニュークラブ「UNJOUR TOKYO」キャストが『FLASH』に初登場！

UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」。その人気キャスト3名が『FLASH』に初登場。美しいランジェリー姿を披露した。誌面を飾るのは藤咲ひなた、かのん、まきの3人。初登場とは思えない堂々としたグラビアは必見だ。



【プロフィール】

ふじさきひなた 28歳 1998年4月1日生まれ 北海道出身 T170 趣味＆特技：料理、アウトドア、大型バイク、サウナ そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@hinata_fujisaki）にて



かのん 22歳 2003年9月18日生まれ 大阪府出身 T162 趣味：サウナ、ピラティス、筋トレ 特技：絵を描くこと そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@_nontyan__）にて

まき 27歳 1999年5月8日生まれ 宮崎県出身 T162 特技：飲み 強み：ノリが良い そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@macaranas__）にて



【クレジット】

UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和



【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『ようこそ、煌めきと幻想の世界へ』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/5月19日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/