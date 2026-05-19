【無料公開】AIに最適化された広告が「なぜ失速するのか？」アルゴリズム時代のWeb広告運用見直しガイドを公開

ダッシュボード株式会社

ダッシュボード株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古明地 直樹）は、Web広告担当者向けのホワイトペーパー『最適化された広告の成果がでないときに読む ウェブ広告運用の見直しガイド』を無料公開いたしました。

ダウンロードはこちら :https://form.run/@dash-b-WP03download

■ 公開の背景

近年、Meta広告をはじめとする広告プラットフォームでは自動最適化が進み、以前よりも少ない工数で一定の成果を出しやすくなっています。

一方で、「なぜ成果が出たのか」が見えづらくなり、成果が落ちた時にも原因がわからず仮説が尽きるといった課題を抱える広告運用担当者も増えています。

本ホワイトペーパーでは、「最適化された広告がなぜ失速するのか」をテーマに、広告成果が鈍化する構造や、見直すべきポイントを整理しています。

特に、ターゲティング・クリエイティブ・配信構造・LP導線・配信データ分析など、実務で見落とされやすい観点を体系的にまとめています。

■ ホワイトペーパー概要

本資料では、以下のようなテーマを解説しています。

1．配信ターゲットの再設計

「数字の良いセグメント」に配信がかたより、新規ユーザーへの接触機会を失っていないかを見直します。

2．クリエイティブの見直し

ユーザーの慣れや疲れによって反応が低下する構造を整理し、「クリック型」「成果直結型」など複数の役割でクリエイティブを評価する考え方を紹介しています。

3．配信構造の見直し

媒体の自動最適化機能が進化する中で変化していったキャンペーン設計や配信構造の推奨設計を、従来の手法と比較しながら解説します。

4．配信面とLP導線の再点検

広告が表示される媒体特性やユーザー心理を踏まえ、広告メッセージとLPファーストビューの整合性を確認する重要性を整理しています。

5．データ分析の見直し

平均CPAだけでは見えにくい「セグメント間の偏差」や異常値の確認方法など、改善余地を見つけるための分析観点を紹介しています。

本資料には広告運用の見直し観点を整理できる「広告運用 見直しチェックリスト」も付いています。

配信ターゲット、クリエイティブ、配信構造、LP導線、データ分析など、成果改善時に確認したいポイントを一覧化しており、チーム内での確認や改善施策の整理にも活用いただけます。

■ こんな方におすすめ

本資料は、特に以下の方にご活用いただけます。

- 設計・配信・LP・分析を横断的に改善したい広告運用リーダー- 最適化された広告アカウントの成果停滞に悩む企業・ブランド担当者- 成果悪化の要因をクライアントへ説明する広告代理店の運用担当者- 広告戦略や運用方針を見直したいマーケティング責任者・経営層

【ダウンロード方法】

ホワイトペーパーは専用フォームよりお申し込みください。

ダウンロードはこちらから :https://form.run/@dash-b-WP03download

■ 今後の展望

代表取締役CEO 古明地直樹

ダッシュボード株式会社は、短期的な成果だけを追う広告運用ではなく、ユーザー体験と事業成果の両立を重視し、より健全で信頼される広告マーケティングの実現に取り組んでまいります。

私たちは、ただ広告を運用するだけでなく、パートナーさまの課題や目標を深く理解し、ともに成果を追求するコンサルティングを大切にしています。

広告主さまのビジネス目標に寄り添いながら、現場に即した支援を行うことはもちろん、広告代理店とのパートナー提携にも積極的に取り組んでいます。

Meta広告運用において、専門性やリソースを補完し合う存在として、広告主さまだけでなく代理店さまにとっても信頼できる「代理店のための代理店」を目指しています。

貴社のビジネスやクライアント支援に寄り添いながら、より確実な成長をご一緒できれば幸いです。

まずは、お気軽にご相談ください。

📤無料相談はこちらから

https://dash-b.co.jp/contact/

ダッシュボード株式会社

ダッシュボードは、Webマーケティングを使ったお客様の集客から顧客化、継続までを一気通貫でサポートする広告代理店です。

Metaビジネスパートナーバッジを保持する希少な広告代理店の一つであり、FacebookやInstagramを中心にGoogle、TikTok、Yahoo!、LINEなど幅広いWebマーケティングでの実績がございます。

Webマーケティングの成果を最大化するノウハウだけでなく、ユーザーに刺さるクリエイティブの企画から制作までをワンストップでサポート致します。

会社概要

Metaビジネスパートナーバッジ保有広告代理店

社名：ダッシュボード株式会社（DASHBOARD LTD.）

本社：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング14階

創業：2013年 8月13日

代表取締役： 古明地 直樹

資本金：10,000,000円

公式HP：https://dash-b.co.jp/

事業内容：

1. ビジネスコンサルティング

2. インターネットを利用した広告代理店業

3. インターネットを利用したメディアの開発・運営

4. インターネットを利用したコンテンツの配信・ホームページの制作・運営・保守・管理

5. インターネットショッピングサイトの運営・管理

6. イベント、セールスプロモーションの企画・制作・運営

7. 前各号に付帯関連する一切の業務

▼本件に関する報道関係者からのお問合せ先▼

メールアドレス：PR@dash-b.co.jp