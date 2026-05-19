日本の里山が舞台の探索アドベンチャー『里山のおと 春さんぽ』ジー・モードよりパブリッシング決定！手描きの墨絵を篠笛の生演奏が彩る、命の繋がる物語。

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、インディーゲーム開発者 里山のおとが開発した、里山探索アドベンチャーゲーム『里山のおと 春さんぽ』のパブリッシャーを担当することが決定したことをお知らせいたします。

『里山のおと 春さんぽ』は、日本の春の里山を舞台にした探索アドベンチャーゲームです。

日本最大級のインディーゲームの祭典「Bitsummit PUNCH」にてオフィシャルセレクションに選出され、BitSummitアワードでは「朱色賞＜大賞＞」「ビジュアルデザイン最優秀賞」の2部門にノミネート。

さらに、経済産業省の令和6年度クリエイター人材創出事業「創風」にも採択された注目タイトルです。

この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当することが決定いたしました。

配信開始日などの詳細は今後順次お知らせいたします。

▼『里山のおと 春さんぽ』紹介動画

https://youtu.be/U8dVBFmtECY

▼『里山のおと 春さんぽ』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3430090/

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■『里山のおと 春さんぽ』とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U8dVBFmtECY ]

『今年もまた、桜の木の下で会いましょう』

里山の短い春、動物や植物の命が繋がっていく物語。

日が暮れるまで野山で遊んだ、あの頃のように…。

里山に春が訪れました。タヌキくんのもとに、友達のキツネくんから一通の手紙が届きます。

「桜の木の下で、いっしょにお弁当を食べよう！」

手紙をもらったタヌキくんは、キツネくんとふたりでお花見をするため、いそいそと山へ出かけて行きます。

プレイヤーはタヌキくんとなって春の里山を探索し、動物たちと話したり植物を観察したりしながら森を進み、友達のキツネくんが待つ桜の木の下を目指します。

日本の里山の生き物や暮らしを丁寧に描いた物語に、温かみのある手描きの墨絵の世界、篠笛による美しい生演奏の音楽が優しく重なり合う、心あたたまるアドベンチャーゲームです。

【タイトル】里山のおと 春さんぽ

【価格】未定

【ジャンル】里山探索アドベンチャーゲーム

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Steam

【対応言語】日本語、英語、中国語

【コピーライト】(C)里山のおと (C)G-MODE Corporation

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/3430090/

■5月22日(金)～24日(日)開催『Bitsummit PUNCH』オフィシャルセレクションに選出！試遊展示を実施

5月22日(金)～24日(日)開催『Bitsummit PUNCH』オフィシャルセレクションタイトルに『里山のおと 春さんぽ』が選出！会場にて試遊展示を実施いたします。

BitSummitアワード「朱色賞＜大賞＞」「ビジュアルデザイン最優秀賞」の2部門にもノミネートされました。

是非ブースへお越しいただき、試遊と応援をよろしくお願いいたします！

【日程】

5/22(金) 10:00～17:00 ビジネスデイ

5/23(土) 10:00～17:00 一般公開日

5/24(日) 10:00～17:00 一般公開日

【配置スペース】

みやこめっせ1階 D19「里山のおと 春さんぽ」

【会場】

京都市勧業館みやこめっせ（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９－１）

アクセス：京都市営地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約8分

【チケット】

入場にはチケットが必要です、詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://bitsummit.org/

■インディーゲーム開発者 里山のおとについて

現代の里山の生き物・人・文化を描くゲームを制作しています。経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第二期生。

メンバー：だいきち（プログラミング）

みち（イラスト・音楽・ストーリー）

シリーズ1作目ノベルゲーム「里山のおと 夏草こみち」Steamにて配信中！

【公式WEB】https://satoyamanote.com/

【公式X】https://x.com/satoyamanote

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

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【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE