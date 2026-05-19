日本の里山が舞台の探索アドベンチャー『里山のおと 春さんぽ』ジー・モードよりパブリッシング決定！手描きの墨絵を篠笛の生演奏が彩る、命の繋がる物語。
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、インディーゲーム開発者 里山のおとが開発した、里山探索アドベンチャーゲーム『里山のおと 春さんぽ』のパブリッシャーを担当することが決定したことをお知らせいたします。
『里山のおと 春さんぽ』は、日本の春の里山を舞台にした探索アドベンチャーゲームです。
日本最大級のインディーゲームの祭典「Bitsummit PUNCH」にてオフィシャルセレクションに選出され、BitSummitアワードでは「朱色賞＜大賞＞」「ビジュアルデザイン最優秀賞」の2部門にノミネート。
さらに、経済産業省の令和6年度クリエイター人材創出事業「創風」にも採択された注目タイトルです。
この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当することが決定いたしました。
配信開始日などの詳細は今後順次お知らせいたします。
▼『里山のおと 春さんぽ』紹介動画
https://youtu.be/U8dVBFmtECY
▼『里山のおと 春さんぽ』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/3430090/
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■『里山のおと 春さんぽ』とは？[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U8dVBFmtECY ]
『今年もまた、桜の木の下で会いましょう』
里山の短い春、動物や植物の命が繋がっていく物語。
日が暮れるまで野山で遊んだ、あの頃のように…。
里山に春が訪れました。タヌキくんのもとに、友達のキツネくんから一通の手紙が届きます。
「桜の木の下で、いっしょにお弁当を食べよう！」
手紙をもらったタヌキくんは、キツネくんとふたりでお花見をするため、いそいそと山へ出かけて行きます。
プレイヤーはタヌキくんとなって春の里山を探索し、動物たちと話したり植物を観察したりしながら森を進み、友達のキツネくんが待つ桜の木の下を目指します。
日本の里山の生き物や暮らしを丁寧に描いた物語に、温かみのある手描きの墨絵の世界、篠笛による美しい生演奏の音楽が優しく重なり合う、心あたたまるアドベンチャーゲームです。
【タイトル】里山のおと 春さんぽ
【価格】未定
【ジャンル】里山探索アドベンチャーゲーム
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Steam
【対応言語】日本語、英語、中国語
【コピーライト】(C)里山のおと (C)G-MODE Corporation
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/3430090/
■5月22日(金)～24日(日)開催『Bitsummit PUNCH』オフィシャルセレクションに選出！試遊展示を実施
5月22日(金)～24日(日)開催『Bitsummit PUNCH』オフィシャルセレクションタイトルに『里山のおと 春さんぽ』が選出！会場にて試遊展示を実施いたします。
BitSummitアワード「朱色賞＜大賞＞」「ビジュアルデザイン最優秀賞」の2部門にもノミネートされました。
是非ブースへお越しいただき、試遊と応援をよろしくお願いいたします！
【日程】
5/22(金) 10:00～17:00 ビジネスデイ
5/23(土) 10:00～17:00 一般公開日
5/24(日) 10:00～17:00 一般公開日
【配置スペース】
みやこめっせ1階 D19「里山のおと 春さんぽ」
【会場】
京都市勧業館みやこめっせ（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９－１）
アクセス：京都市営地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約8分
【チケット】
入場にはチケットが必要です、詳しくは公式サイトをご覧ください。
https://bitsummit.org/
■インディーゲーム開発者 里山のおとについて
現代の里山の生き物・人・文化を描くゲームを制作しています。経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第二期生。
メンバー：だいきち（プログラミング）
みち（イラスト・音楽・ストーリー）
シリーズ1作目ノベルゲーム「里山のおと 夏草こみち」Steamにて配信中！
【公式WEB】https://satoyamanote.com/
【公式X】https://x.com/satoyamanote
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
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【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE