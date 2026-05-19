ARROVA、Discord広告商品の取り扱いを日本で開始

株式会社ARROVA

株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合佑介、以下ARROVA）は、Discordの広告商品（Video Quests、Video Quests on Mobile、Play Quests）の取り扱いを開始し、日本国内における広告主からの問い合わせ受付を開始しました。

Discordはコミュニティプラットフォームであり、従来のデジタル広告では接点を持ちにくい若年層を含む、熱量の高いオーディエンスへリーチできる媒体として注目されています。

Questsは、ユーザーのゲームへの関心と自然につながる体験を通じて価値を提供し、ゲームプレイのように感じられるよう設計されたDiscordのリワード型広告フォーマットです。また、Questsは広告の完了率96％※（中央値）を記録しており、ゲーム広告主が本フォーマットを活用することでゲームのユーザーへの認知を後押しするなど、非常に効果の高い成果につながることが示されています（※出典：Discord社内データ、2025年12月）。

■取り扱い開始の背景

近年、特に若年層を中心に、従来の広告と比べてより自然でコンテンツとの親和性を感じられるマーケティング手法へのニーズが高まっています。ARROVAはこれまで、インゲーム広告をはじめ、ゲーム空間やバーチャル空間を活用したマーケティング支援を行ってきました。今回、DiscordのQuests広告を取り扱いラインアップに加えることで、実際のゲームプレイやコミュニティ文化と親和性の高い、参加型の広告施策を提案してまいります。

Discordの広告事業はグローバルで成長を続けており、APACを含む各地域において、ARROVAのような現地の主要エージェンシーとの連携を深めることで、広告主に対してより最適で効果的なキャンペーン提供を進めています。

■取り扱い商品の概要

1. Video Quests：

ユーザーがQuestに参加し、Discord上で広告主の動画を視聴完了することでリワードを獲得できるリワード型の動画広告です。ゲームIP・エンタメIPの認知拡大に特に効果を発揮します。Video QuestsはPCおよびモバイルデバイスの両方で表示可能です。

2. Play Quests：

ユーザーがQuestに参加し、広告主のゲームをインストールして15分間プレイすることでリワードが付与されるリワード型広告です。インストールからプレイまで一気通貫で促せる点が特徴です。新規ユーザー獲得から再活性化、離脱ユーザーの呼び戻しまで、ゲームプレイヤーのライフサイクルの全段階に効果を発揮します。

■商品の特長

・世界で日次アクティブユーザー9,000万人以上の、熱量の高いゲームオーディエンス：

Discordユーザーはゲーム・エンタメコンテンツへの関心が非常に高いことが特長です。

・日常のコミュニティ体験に溶け込む広告接点：

Discordのホーム画面、メニューバー、フレンドのアクティビティ、ライブ配信周辺など、ユーザーが日常的に目にする面に広告が表示されます。

・Discordのユーザーデータを活用したターゲティングとインサイト：

Discord独自のシステムより取得可能なユーザーデータを活用することで、年齢・地域に加え、興味関心、ゲームジャンル、デバイス利用など、さまざまなセグメントに基づくターゲティングが可能です。

以 上

＜会社概要＞

株式会社ARROVA https://www.arrova.co.jp/

ARROVAは、博報堂ＤＹグループの株式会社Hakuhodo DY ONEの子会社。国内初のゲームメディア専業マーケティングエージェンシー。ゲーム空間内に溶け込む「インゲーム広告」を始め、CGI ・AR・ブランドゲームといった“バーチャル空間”と “リアル空間”とを接続させるエンターテイメント体験を生活者に提供しています。

- 広告販売事業：インゲーム広告、リワード型ゲーム内広告、ゲーム実況配信等のコンテンツ内広告- 広告クリエイティブ制作事業：ARコンテンツ制作、CGI動画制作- ゲーム制作事業：Fortnite/ROBLOX内独自ブランドゲームの制作、ブラウザゲーム制作- デジタルファッション事業：デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」の運営

代表者 ： 代表取締役 河合 佑介

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 ： 2023年8月1日

事業内容 ： ゲームメディアを用いたマーケティング支援/媒体・サービス開発

本件についてのお問い合わせ先

株式会社ARROVA

広報担当 E-mail：contact@arrova.co.jp