ChillStack、「第2回 IT・情シスDXPO 名古屋′26」に出展（5/21～22）

株式会社ChillStack

AIとセキュリティで官公庁と大手企業の挑戦を支える株式会社ChillStack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊東 道明、以下「ChillStack」）は、5月21日（木）と22日（金）にポートメッセなごやで開催される「第2回 IT・情シスDXPO 名古屋'26」に出展します。

ブースでは、専門家がAI特有のリスクを洗い出す「AI診断」と、AIへの入出力をリアルタイムで監視・保護するAI保護システム「Safia（セーフィア）」を展示。AIの導入やシステム開発を進める中で企業の課題となっている情報漏洩や不正利用などのリスクに対し、開発から運用までの各フェーズに応じた具体的な対策をご提案します。

出展サービスの概要

AIや周辺システムをワンストップで診断する「AI診断」

AIに精通したコンサルタントやホワイトハッカーが、AIモデルおよびその周辺システム、Webアプリを対象にワンストップで検査を行うセキュリティ診断サービスです。

プロンプトインジェクションなどAI特有の攻撃手法に加え、従来のシステムにおける脆弱性や設定不備も含めて多角的に診断。情報漏洩やシステム乗っ取りといった具体的なリスクを事前に可視化し、実効性のある対策を提示します。

https://pentest.chillstack.com/

不正利用を自動検知・遮断するAI保護システム「Safia（セーフィア）」

従業員によるAIへの入出力をリアルタイムで監視し、不適切な利用や機密情報の流出、不正アクセスを自動でブロックするAI保護システムです。

ユースケースに応じて検知モデルを柔軟にカスタマイズできるため、社内規程に沿った安全なAI運用の自動化を実現。利便性を損なうことなく、企業のガバナンス強化を支援します。

https://safia.chillstack.com/

「第2回 IT・情シスDXPO 名古屋'26」について

「IT・情シスDXPO 名古屋'26」は、システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための商談型展示会です。IT・情シス分野における中部エリア最大級となる270社が出展予定で、分野ごとに12展を開催。各ブースにて出展製品やサービスの体験や比較検討、商談を行うことができます。

日程 ：2026年5月21日（木）9:30～17:30

5月22日（金）9:30～16:30

会場 ：ポートメッセなごや 第2展示館

小間番号：6-28

参加費 ：無料（※事前登録制）

事前登録および展示会の詳細は下記Webサイトをご覧ください。

https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/system/

株式会社ChillStackについて

【会社概要】

会社名 ：株式会社ChillStack

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目16番10号 代々木エアハイツ 206

創業 ：2018年11月

代表取締役 ：伊東 道明

コーポレートサイト：https://chillstack.com/

事業内容：

「社会のイノベーションを、AIとセキュリティの最先端技術で支える。」

ChillStackは、AIやDXの発展にともなうリスクを包括的に解決する、世界トップレベルのAIセキュリティ技術によるソリューションを提供しています。企業向けには、不正・異常分析や安全なAI活用を支えるサービスを展開。官公庁とも連携し、より複雑で高度な社会課題の解決に向けた研究開発や社会実装も進めています。

受賞歴：EY Innovative Startup 2026

＜サービス＞※一部抜粋

・経費の不正・不備を自動で検査するAIシステム「Stena Expense」

https://expense.stena.chillstack.com

・不正利用の自動検知で生成AI活用を促進するサービス「Safia」

https://ai.stena.chillstack.com

・サービスのセキュリティリスクを洗い出す「セキュリティ診断」

https://pentest.chillstack.com

・AIのセキュリティ対策に関する研究開発、教育事業「AIディフェンス研究所」

https://jpsec.ai

代表取締役CEOプロフィール伊東 道明（Ito Michiaki）

AI×セキュリティの研究に従事し、国際学会IEEE CSPA2018にて最優秀論文賞、IPAセキュリティキャンプ・アワード2018 最優秀賞を受賞している。自身が国際セキュリティコンテストでの優勝経験をもち、セキュリティ・キャンプ2019 - 2025にてAIセキュリティ講義の講師を担当するなど次世代のAIセキュリティ人材の育成にも従事している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2025」選出。

採用情報

現在ChillStackでは、ミッション&ビジョンに共感し、共にチャレンジしてくれる仲間を募集中です。ChillStackを知っていただくための情報交換やカジュアル面談も随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。ご応募お待ちしております。

https://chillstack.com/career

note

ChillStackのnoteでは、社員インタビューや「Stena Expense」の誕生秘話などを掲載しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/chillstack