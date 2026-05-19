JR PREMIUM SELECT SETOUCHIシリーズ「岡山育ちの白桃アイスバー」を今年も発売します！

西日本旅客鉄道株式会社

JR西日本岡山支社は、岡山・備後エリアの魅力を全国に伝える「ふるさとおこしプロジェクト」の一環として、グループ会社のジェイアールサービスネット岡山と連携し、地域の企業や生産者と協働開発した商品を「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」シリーズとして展開しています。

このたび、オハヨー乳業(株)と協働開発し、2022年から毎年数量限定で販売しご好評をいただいている「岡山育ちの白桃アイスバー」を今年も発売することになりましたので、お知らせします。

１．商品概要

「岡山育ちの白桃アイスバー」は、岡山の名産品である白桃のなかでも、果肉が柔らかく果汁が豊富な「白鳳」のピューレを使用した上品な甘さの白桃アイスを、やさしく爽やかなミルクアイスで包み込んだ、白桃×ミルクの新しい味わいをお楽しみいただける商品です。

（https://www.jr-furusato.jp/jrps/jrps_icebar/ ）

2．販売開始日

2026年5月26日（火）

3．価格

税抜300円（税込324.00円）

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

4．販売箇所

○JR西日本 駅構内の店舗

セブン‐イレブン ハートイン、セブン‐イレブン キヨスク、おみやげ街道、

アントレマルシェ、おみやげ処、おみやげ楽市

○大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・中国地方・四国地方のセブン‐イレブン

○首都圏取扱エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のセブン-イレブン

※一部取扱いのない店舗もございます。

5．その他

「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」シリーズや、「JR西日本中国統括本部岡山支社ふるさとおこし本部」のその他の取り組みについては、ふるさとおこしプロジェクト公式HP

（https://www.jr-furusato.jp/ ）をご覧ください。