JR PREMIUM SELECT SETOUCHIシリーズ「岡山育ちの白桃アイスバー」を今年も発売します！

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西日本旅客鉄道株式会社

JR西日本岡山支社は、岡山・備後エリアの魅力を全国に伝える「ふるさとおこしプロジェクト」の一環として、グループ会社のジェイアールサービスネット岡山と連携し、地域の企業や生産者と協働開発した商品を「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」シリーズとして展開しています。


このたび、オハヨー乳業(株)と協働開発し、2022年から毎年数量限定で販売しご好評をいただいている「岡山育ちの白桃アイスバー」を今年も発売することになりましたので、お知らせします。



１．商品概要


　　　「岡山育ちの白桃アイスバー」は、岡山の名産品である白桃のなかでも、果肉が柔らかく果汁が豊富な「白鳳」のピューレを使用した上品な甘さの白桃アイスを、やさしく爽やかなミルクアイスで包み込んだ、白桃×ミルクの新しい味わいをお楽しみいただける商品です。


（https://www.jr-furusato.jp/jrps/jrps_icebar/ ）





2．販売開始日


2026年5月26日（火）



3．価格


　　　税抜300円（税込324.00円）


　　　※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。



4．販売箇所


○JR西日本 駅構内の店舗


　　　　セブン‐イレブン ハートイン、セブン‐イレブン キヨスク、おみやげ街道、


アントレマルシェ、おみやげ処、おみやげ楽市


○大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・中国地方・四国地方のセブン‐イレブン


○首都圏取扱エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のセブン-イレブン


　　　※一部取扱いのない店舗もございます。



5．その他


　　　「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」シリーズや、「JR西日本中国統括本部岡山支社ふるさとおこし本部」のその他の取り組みについては、ふるさとおこしプロジェクト公式HP


（https://www.jr-furusato.jp/ ）をご覧ください。