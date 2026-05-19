Google の最先端技術を活用した AI 教育を実現 全学生・教職員が「Gemini 認定資格」を受講・取得へ【国際工科専門職大学】

学校法人 日本教育財団

AI・IoT・ロボットおよびゲーム・CG の専門職大学「国際工科専門職大学※」（東京・大阪・名古屋）は、Google for Education が提供する生成 AI「Gemini」に関する認定資格を、全学生・教職員が試験を受けて取得できる新教育体制をスタートします。また、同時に Google が提供する教育機関向けの AI 機能利用プラン「Google AI Pro for Education」を導入。「AI に触れる」レベルではなく、ビジネスの最前線で使われている「最高峰の AI 活用環境」を学生の学修インフラとし、学生は実務に直結した高度なプロンプトエンジニアリングやビジネス活用を修得します。

本プログラムは、世界に通用するグローバルプロフェッショナルを育成する本学が Google for Education のトレーニ ングや認定資格を全学的に導入したことで実現したもので、オンライン研修や認定資格を、全学生・教職員が受講することが可能です。認定試験には、生成 AI の基礎知識から学業における活用までが網羅されており、体系的な AI リテラシーの修得に加え、資格取得後には Google 認定のスキル証明となる「認定証明書（デジタルバッジ）」が発行されます。現在、多くの企業は生成 AIを現場で活用できる即戦力を必要としており、幅広い業種に AI 活用が拡がっています。学生にとっては、IT 分野のみならず、あらゆる業界の就職活動において自身の能力を客観的にアピールする強力な武器となります。また、教職員も教育者向けの認定資格を取得し、生成 AI を前提とした新たなカリキュラム策定に反映させます。

今回の取り組みは、AI スキルの修得に留まらず、変化の激しい時代を生き抜く学生の将来を強力にバックアップするものとなります。本学は、学生に提供する学びや環境を随時拡充し、学生と教職員が共に生成 AI 時代の学びをアップデートし続けます。

■国際工科専門職大学 村上憲郎 学長(元 Google バイス プレジデント)のコメント

「AI スキルはもはや特別な技術ではなく、あらゆる知的活動の基盤となる『OS』のような存在です。本学では、学生への提供価値を最大化すると同時に、教職員も自ら学びを刷新し続けます。Google との強固な信頼関係のもと、学生が AI を使いこなす力 を身につけ、将来を切り拓くための環境を整えてまいります。 」

■本リリースのポイント

１. 全学生・教職員が Google認定「Gemini 認定資格」を受講・取得へ

２.【AI 時代の学び:学生への提供価値を最大化】研修・認定資格試験と「Google AI Pro for Education」導入

■Google for Education「Gemini 認定資格」取得プログラム概要

対象:本学の全学生・教職員

詳細はこちら：https://educertifications.google/

■生成 AI 導入の障壁(日本と米国の比較)

・「AI に関連する人材が不足している」 が深刻(2023 年度 62.4%)

・米国:「顧客・取引先の AI 理解不足」 が高い(29.8%)

・日米共通:「手軽な製品・サービスの 不足」も課題(日本 24.9%)

出典：経済産業省（2025年）「Socirty 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会報告書」

■国際工科専門職大学（International Professional University of Technology）とは

元 Google バイスプレジデントの村上憲郎が学長をつとめる“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学予定（認可申請中）。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

指導陣には、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

＊見学・相談は毎日実施しています（日曜・祝日除く）。詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。

https://www.iput.ac.jp/

・東京キャンパス 総合校舎コクーンタワー

新宿（西口）駅前 徒歩2分 東京都新宿区西新宿1-7-3

・大阪キャンパス 梅田総合校舎

大阪（西口）駅前 徒歩90秒 大阪市北区梅田3-3-1

・名古屋キャンパス 総合校舎スパイラルタワーズ

名古屋駅前 徒歩3分 名古屋市中村区名駅4-27-1

※東京国際工科専門職大学・大阪国際工科専門職大学・名古屋国際工科専門職大学が統合し、

より世界基準の学びを加速させた新大学「国際工科専門職大学」として2027年４月に開学予定。認可申請中。