「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展

株式会社クラレ

株式会社クラレ（本社：東京都千代田区、社長：川原 仁）は、5月27日からパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」およびオンライン展に出展します。

クラレグループの幅広い高機能素材を「Electrification」「Sustainability」「Experience」の3つのテーマで紹介します。「Electrification」では、バッテリーソリューションやロボティクスに焦点を当てた特別展示も行います。

さらに、当社展示会特設サイトでは、自動車の各部位に潜在する課題に対し、当社製品でどのようなソリューションが提供できるかを可視化した「横断課題MAP」を公開しており、ダウンロードいただけます。また、期間中は担当者に直接ご相談いただける「無料相談会」の予約も受け付けております。

●クラレ特設サイト：人とくるまのテクノロジー展2026 出展情報 | 株式会社クラレ(https://go.kuraray.com/mops/aeeyokohama2026)

1. 主な出展製品

【Electrification】 高電圧・高速充電がもたらす熱とノイズへの最適解

【Sustainability】 循環型経済を見据えた素材のライフサイクル設計

【Experience】 空間価値を再定義し、感性に響く移動時間を創造

2．展示会概要

◆人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

クラレブースイメージ

開催日時 ： 2026年5月27日（水）～29日（金）10:00 ～ 17:00

会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール・ノース

出展エリア： 小間番号 224

入場料 ： 無料（事前登録制）

◆人とくるまのテクノロジー展2026 ONLINE STAGE 1

開催日時 ： 2026年5月19日（火）10:00～6月9日（火）17:00

URL ： https://regist.jsae.or.jp/?act=Auth&func=Signin(https://regist.jsae.or.jp/?act=Auth&func=Signin)

入場料 ： 無料（事前登録制）

6月17日から開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」（会場：Aichi Sky Expo）および、オンライン展「人とくるまのテクノロジー展 ONLINE STAGE 2」にも出展予定です。