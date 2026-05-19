教員の“細かな指導負担”を減らす。教育現場の声から生まれたフセン文具「mieru!」「tsuzuru!」を発売

株式会社tasu

教育関係者向け文具ブランド「＋teacher」を運営する株式会社tasu（兵庫県三田市／代表：渡利幸治）は、教育現場で活用できる新商品「目盛りフセン"mieru!"」「作文用フセン"tsuzuru!"」を、2026年5月25日（月）より＋teacher公式販売サイト、およびスマートスクールにて一般販売を開始いたします。

（左：目盛りフセン"mieru!"、右：作文用フセン"tsuzuru!"）

近年、教員の長時間労働や業務負荷の増加が社会課題となる中、教育現場では板書準備や添削、個別指導など、日々発生する“細かな負担”を減らす工夫が求められています。

＋teacherはこれまで、小学校教員から寄せられた「文字指導を書き込むスペースが足りない」というお声をきっかけに、『マス目フセン"Kaketa!"』を開発・販売してきました。

マス目フセン"Kaketa!"の実際の使用シーン

リリース後には、教員や保護者から「こんな商品を待っていた」「なぜ今までなかったのか」といった声が寄せられました。

機能性・デザイン性・現場ニーズを深く汲み取った商品設計が評価され、『マス目フセン"Kaketa!"』は第32回日本文具大賞を受賞しました。

今回発売する「目盛りフセン"mieru!"」「作文用フセン"tsuzuru!"」も、教育現場のリアルな困りごとから生まれた商品です。

「目盛りを書く準備に時間がかかる」

「作文指導で原稿用紙が赤字だらけになり、子どもが自信をなくしてしまうことがある」

といった先生方の声を受け、“すぐに使える” “伝わりやすい” “子ども自身が考えやすい” をテーマに開発を行いました。

目盛りフセン"mieru!"作文用フセン"tsuzuru!"

デジタル化が進む教育現場においても、教室では“その場ですぐに使える”アナログツールへのニーズが依然として存在しています。＋teacherは、教育関係者のアイデアを起点に、授業や指導の中で役立つプロダクト開発を進めてまいります。

【商品情報】

■商品名

目盛りフセン"mieru!"

作文用フセン"tsuzuru!"

■一般発売日

2026年5月25日（月）

■取扱サイト

・＋teacher公式販売サイト：https://shop.plus-teacher.com

(https://shop.plus-teacher.com)・スマートスクール：https://www.smartschool.jp/

※2026年7月末以降、上記販売先に加え、ECモール（amazonや楽天）等での販売を開始予定。

※スマートスクールは学校・園などの施設向けの通販となります。一般のお客様は＋teacher公式販売サイトよりご購入ください。

■作文用フセン"tsuzuru!の特徴

■目盛りフセン"mieru!の特徴- 個別指導などの負担を軽減- 必要な場面ですぐに使える付箋タイプ- ドット付き設計で2本目の目盛りも作りやすいシンプルなデザイン設計二本目の目盛りもサッと作れる- 原稿用紙の書き方を手軽にガイド！- フセンなのでサッと使える- ミシン目から折りたたむことで下の文字を極力隠さないコメントスペース付きパタンと折ってコンパクトに。

【＋teacher（プラスティーチャー）とは】

「教育関係者のアイデアで、社会をよくする発明を。」をコンセプトに、教育関係者とともにプロダクトの企画・開発・販売を行うブランドです。教育現場の“ちょっと困った”を起点に、授業や学習環境をより良くするアイテムづくりを行っています。

●第32回日本文具大賞 デザイン部門受賞

●『文房具屋さん大賞2024』・『文房具屋さん大賞2026』入賞

【smartschool（スマートスクール）とは】

スマートスクールは、全国の小学校・中学校・幼稚園・保育所・こども園などの施設を対象に、授業で使う教材や保育用品、制作素材をはじめ文具・事務用品、生活用品まで、教育・保育の現場で必要な用品・サービスを最短翌日にお届けする学校・園向けデリバリーサービスのパイオニアです。

■問い合わせ先

問い合わせ先：https://forms.gle/7hSnbqKQA9H6wVft6

(https://forms.gle/7hSnbqKQA9H6wVft6%E2%96%A0mail%EF%BC%9Ainfo@plus-teacher.com)メール：info@plus-teacher.com

参考）ご使用頂いた方の声

実際に使用した教育関係者からは、以下のようなコメントも寄せられています。

■目盛りフセン"mieru!"

「個別指導で目盛りがあれば...と思うシーンが多く、まさに望んでいた商品でした！（30代・小学校教員）」

■作文用フセン"tsuzuru!"

「生徒の原稿用紙が赤字でいっぱいになり、申し訳なさを感じていましたが、この商品に救われそうです。（50代・小学校教員）」

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。