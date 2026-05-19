教員の“細かな指導負担”を減らす。教育現場の声から生まれたフセン文具「mieru!」「tsuzuru!」を発売
教育関係者向け文具ブランド「＋teacher」を運営する株式会社tasu（兵庫県三田市／代表：渡利幸治）は、教育現場で活用できる新商品「目盛りフセン"mieru!"」「作文用フセン"tsuzuru!"」を、2026年5月25日（月）より＋teacher公式販売サイト、およびスマートスクールにて一般販売を開始いたします。
（左：目盛りフセン"mieru!"、右：作文用フセン"tsuzuru!"）
近年、教員の長時間労働や業務負荷の増加が社会課題となる中、教育現場では板書準備や添削、個別指導など、日々発生する“細かな負担”を減らす工夫が求められています。
＋teacherはこれまで、小学校教員から寄せられた「文字指導を書き込むスペースが足りない」というお声をきっかけに、『マス目フセン"Kaketa!"』を開発・販売してきました。
マス目フセン"Kaketa!"の実際の使用シーン
リリース後には、教員や保護者から「こんな商品を待っていた」「なぜ今までなかったのか」といった声が寄せられました。
機能性・デザイン性・現場ニーズを深く汲み取った商品設計が評価され、『マス目フセン"Kaketa!"』は第32回日本文具大賞を受賞しました。
今回発売する「目盛りフセン"mieru!"」「作文用フセン"tsuzuru!"」も、教育現場のリアルな困りごとから生まれた商品です。
「目盛りを書く準備に時間がかかる」
「作文指導で原稿用紙が赤字だらけになり、子どもが自信をなくしてしまうことがある」
といった先生方の声を受け、“すぐに使える” “伝わりやすい” “子ども自身が考えやすい” をテーマに開発を行いました。
目盛りフセン"mieru!"
作文用フセン"tsuzuru!"
デジタル化が進む教育現場においても、教室では“その場ですぐに使える”アナログツールへのニーズが依然として存在しています。＋teacherは、教育関係者のアイデアを起点に、授業や指導の中で役立つプロダクト開発を進めてまいります。
【商品情報】
■商品名
目盛りフセン"mieru!"
作文用フセン"tsuzuru!"
■一般発売日
2026年5月25日（月）
■取扱サイト
・＋teacher公式販売サイト：https://shop.plus-teacher.com
(https://shop.plus-teacher.com)・スマートスクール：https://www.smartschool.jp/
※2026年7月末以降、上記販売先に加え、ECモール（amazonや楽天）等での販売を開始予定。
※スマートスクールは学校・園などの施設向けの通販となります。一般のお客様は＋teacher公式販売サイトよりご購入ください。
■目盛りフセン"mieru!の特徴
- 個別指導などの負担を軽減
- 必要な場面ですぐに使える付箋タイプ
- ドット付き設計で2本目の目盛りも作りやすい
シンプルなデザイン設計
二本目の目盛りもサッと作れる
■作文用フセン"tsuzuru!の特徴
- 原稿用紙の書き方を手軽にガイド！
- フセンなのでサッと使える
- ミシン目から折りたたむことで下の文字を極力隠さない
コメントスペース付き
パタンと折ってコンパクトに。
【＋teacher（プラスティーチャー）とは】
「教育関係者のアイデアで、社会をよくする発明を。」をコンセプトに、教育関係者とともにプロダクトの企画・開発・販売を行うブランドです。教育現場の“ちょっと困った”を起点に、授業や学習環境をより良くするアイテムづくりを行っています。
●第32回日本文具大賞 デザイン部門受賞
●『文房具屋さん大賞2024』・『文房具屋さん大賞2026』入賞
【smartschool（スマートスクール）とは】
スマートスクールは、全国の小学校・中学校・幼稚園・保育所・こども園などの施設を対象に、授業で使う教材や保育用品、制作素材をはじめ文具・事務用品、生活用品まで、教育・保育の現場で必要な用品・サービスを最短翌日にお届けする学校・園向けデリバリーサービスのパイオニアです。
■問い合わせ先
問い合わせ先：https://forms.gle/7hSnbqKQA9H6wVft6
(https://forms.gle/7hSnbqKQA9H6wVft6%E2%96%A0mail%EF%BC%9Ainfo@plus-teacher.com)メール：info@plus-teacher.com
参考）ご使用頂いた方の声
実際に使用した教育関係者からは、以下のようなコメントも寄せられています。
■目盛りフセン"mieru!"
「個別指導で目盛りがあれば...と思うシーンが多く、まさに望んでいた商品でした！（30代・小学校教員）」
■作文用フセン"tsuzuru!"
「生徒の原稿用紙が赤字でいっぱいになり、申し訳なさを感じていましたが、この商品に救われそうです。（50代・小学校教員）」
※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。