TVアニメ『ローゼンメイデン』のトレーディング Aure Glass アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ローゼンメイデン』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ローゼンメイデン』の商品の受注を5月14日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/693?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/693?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass アクリルカード

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「雪華綺晶 Aure Glass アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \8,228(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「真紅 Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \7,018(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass イラストカード

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「水銀燈 Aure Glass イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \3,388(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Aure Glass B6メタルアートパネル

※画像は「水銀燈 Aure Glass B6メタルアートパネル」を使用しております。

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メタルアートパネルに仕上げました。

メタルアートパネルは金属にコーティングを施した金属印刷物です。

色の鮮やかさと光沢感が特徴的で、1,200dpiの超高精細印刷にて絵柄をお楽しみいただけます。

紫外線に強く経年劣化しにくい為、絵柄がいつまでも綺麗なままのアイテムです。

お部屋などに飾って、キャラクターとの特別な日常をお楽しみください。

※額縁は付属しておりません。

▽仕様

価格 ：各 \6,578(税込)

種類 ：全7種（水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶）

サイズ：（約）128×182mm

素材 ：アルミニウム

▼Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「水銀燈 Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶）

サイズ：本体：（約）16×13.1cm 台座：（約）13.1×2.7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass 100mm缶バッジ

※画像は「水銀燈 Aure Glass 100mm缶バッジ」を使用しております。

水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748(税込)

種類 ：全7種（水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、真紅、雛苺、雪華綺晶）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/693?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/693?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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