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〜“空想街雑貨店”ブランドのデザインを採用した文具雑貨が登場〜 クーピー®︎やアーチ消しゴムのほか、オリジナルの雑貨商品を数量限定で発売！
株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、2026年6月下旬より空想街雑貨店 雑貨商品(クーピーペンシル®︎18色セット・アーチ消しゴム・ブックカバー・リングノート・ブック付箋・メモパッド・フレークシール・クリアシール)を数量限定で販売開始します。
「空想街雑貨店」とは、 “大人も持ち歩けるファンタジー雑貨”をコンセプトに、空想の街をテーマにしたレトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランドです。昨年に続き、今年は空想街雑貨店のデザインを採用したクーピーペンシル®︎18色セットやアーチ消しゴムのほか、文具雑貨商品を拡充します。一部の商品には、今回のために空想街雑貨店が特別に描き下ろした「旅人の愛する文具の街」と「星の文明」の作品が含まれています。今後も幅広い層にお楽しみいただく機会を増やしてまいります。
商品概要
■商品名：空想街雑貨店 雑貨商品
■URL：
クーピーペンシル ®︎18色セット
https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263789.html
アーチ消しゴム
https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263738.html
．ーピーペンシル®︎18色セット
オリジナルデザインのブック型ケース入り ウレタン製仕切りで、バラけにくく立てかけて保管も可能
配色は、空想街雑貨店がセレクトした１８色でデザインに合わせたアーチ消しゴム入り
サイズ：W210×H175×Ｄ20弌 ＿然福2,970円(税込)
・空想街セレクト スタンダードカラー18色セット(星の文明)
・空想街の旅人の色 18色セット(旅人の愛する文房具の街)
▲◆璽曽辰轡乾
サイズ：W23×H11×D59弌 ＿然福176円(税込)
ブックカバー
ポリエチレン製の不織布で紙のように折りやすく、布のように破れにくいフリーサイズのブックカバー
包装サイズ：Ｗ150×Ｈ220×Ｄ2弌＿然福1,210円(税込)
ぅ螢鵐哀痢璽
60枚(120ページ)入りのゴムバンド付きノート 用紙はオリジナルの線画デザイン入り5佇眼
サイズ：W145×H149×D15弌＿然福935円(税込)
ゥ屮奪付箋
ミニサイズの付箋 6柄各20枚入り 個装サイズ：W53×H51×D24弌 ”寇汽汽ぅ此45×45弌 ＿然福550円(税込)
Ε瓮皀僖奪
空想街デザインのメモパッド 4柄 各25枚の100枚綴り サイズ：W100×H100×D10弌 ＿然福495円(税込)
Д侫譟璽シール
空想街雑貨店オリジナルデザインの缶ケース入り サイズ：W102×H81×D24弌 ＿然福1,210円(税込)
┘リアシール
空想街デザインのクリアシールサイズ：W90×H205×D1弌 ＿然福440円(税込)
空想街雑貨店
空想の街をテーマにした、レトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランド。「大人も持ち歩けるファンタジー雑貨」をコンセプトにスマホケースやカレンダーなどを制作・販売している。
HP：https://www.kuusoogai.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
「空想街雑貨店」とは、 “大人も持ち歩けるファンタジー雑貨”をコンセプトに、空想の街をテーマにしたレトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランドです。昨年に続き、今年は空想街雑貨店のデザインを採用したクーピーペンシル®︎18色セットやアーチ消しゴムのほか、文具雑貨商品を拡充します。一部の商品には、今回のために空想街雑貨店が特別に描き下ろした「旅人の愛する文具の街」と「星の文明」の作品が含まれています。今後も幅広い層にお楽しみいただく機会を増やしてまいります。
商品概要
■商品名：空想街雑貨店 雑貨商品
■URL：
クーピーペンシル ®︎18色セット
https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263789.html
アーチ消しゴム
https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263738.html
．ーピーペンシル®︎18色セット
オリジナルデザインのブック型ケース入り ウレタン製仕切りで、バラけにくく立てかけて保管も可能
配色は、空想街雑貨店がセレクトした１８色でデザインに合わせたアーチ消しゴム入り
サイズ：W210×H175×Ｄ20弌 ＿然福2,970円(税込)
・空想街セレクト スタンダードカラー18色セット(星の文明)
・空想街の旅人の色 18色セット(旅人の愛する文房具の街)
▲◆璽曽辰轡乾
サイズ：W23×H11×D59弌 ＿然福176円(税込)
ブックカバー
ポリエチレン製の不織布で紙のように折りやすく、布のように破れにくいフリーサイズのブックカバー
包装サイズ：Ｗ150×Ｈ220×Ｄ2弌＿然福1,210円(税込)
ぅ螢鵐哀痢璽
60枚(120ページ)入りのゴムバンド付きノート 用紙はオリジナルの線画デザイン入り5佇眼
サイズ：W145×H149×D15弌＿然福935円(税込)
ゥ屮奪付箋
ミニサイズの付箋 6柄各20枚入り 個装サイズ：W53×H51×D24弌 ”寇汽汽ぅ此45×45弌 ＿然福550円(税込)
Ε瓮皀僖奪
空想街デザインのメモパッド 4柄 各25枚の100枚綴り サイズ：W100×H100×D10弌 ＿然福495円(税込)
Д侫譟璽シール
空想街雑貨店オリジナルデザインの缶ケース入り サイズ：W102×H81×D24弌 ＿然福1,210円(税込)
┘リアシール
空想街デザインのクリアシールサイズ：W90×H205×D1弌 ＿然福440円(税込)
空想街雑貨店
空想の街をテーマにした、レトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランド。「大人も持ち歩けるファンタジー雑貨」をコンセプトにスマホケースやカレンダーなどを制作・販売している。
HP：https://www.kuusoogai.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818