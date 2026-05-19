　〜“空想街雑貨店”ブランドのデザインを採用した文具雑貨が登場〜　クーピー®︎やアーチ消しゴムのほか、オリジナルの雑貨商品を数量限定で発売！

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　株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、2026年6月下旬より空想街雑貨店　雑貨商品(クーピーペンシル®︎18色セット・アーチ消しゴム・ブックカバー・リングノート・ブック付箋・メモパッド・フレークシール・クリアシール)を数量限定で販売開始します。

　「空想街雑貨店」とは、 “大人も持ち歩けるファンタジー雑貨”をコンセプトに、空想の街をテーマにしたレトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランドです。昨年に続き、今年は空想街雑貨店のデザインを採用したクーピーペンシル®︎18色セットやアーチ消しゴムのほか、文具雑貨商品を拡充します。一部の商品には、今回のために空想街雑貨店が特別に描き下ろした「旅人の愛する文具の街」と「星の文明」の作品が含まれています。今後も幅広い層にお楽しみいただく機会を増やしてまいります。







商品概要

■商品名：空想街雑貨店　雑貨商品

■URL：

クーピーペンシル ®︎18色セット

https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263789.html

アーチ消しゴム

https://www.craypas.co.jp/products/other/061/263738.html

．ーピーペンシル®︎18色セット

オリジナルデザインのブック型ケース入り　ウレタン製仕切りで、バラけにくく立てかけて保管も可能

配色は、空想街雑貨店がセレクトした１８色でデザインに合わせたアーチ消しゴム入り

サイズ：W210×H175×Ｄ20弌　＿然福2,970円(税込)

・空想街セレクト スタンダードカラー18色セット(星の文明)







空想街の旅人の色 18色セット










空想街セレクト スタンダードカラー18色セット(中身)









・空想街の旅人の色 18色セット(旅人の愛する文房具の街)









空想街の旅人の色 18色セット










空想街の旅人の色 18色セット(中身)










▲◆璽曽辰轡乾

サイズ：W23×H11×D59弌　＿然福176円(税込)







アーチ消しゴム(古都クジラと雲の文明)表










アーチ消しゴム(古都クジラと雲の文明)裏










アーチ消しゴム(画材の王国)表










アーチ消しゴム(画材の王国)裏








ブックカバー

ポリエチレン製の不織布で紙のように折りやすく、布のように破れにくいフリーサイズのブックカバー

包装サイズ：Ｗ150×Ｈ220×Ｄ2弌＿然福1,210円(税込)







ブックカバー(本植物図書館)










ブックカバー(忘れられた本たちの王国)








ぅ螢鵐哀痢璽

60枚(120ページ)入りのゴムバンド付きノート　用紙はオリジナルの線画デザイン入り5佇眼

サイズ：W145×H149×D15弌＿然福935円(税込)









リングノート(空飛ぶ魚の街)










リングノート(旅人の愛する文房具の街)










ゥ屮奪付箋

ミニサイズの付箋 6柄各20枚入り　　個装サイズ：W53×H51×D24弌　”寇汽汽ぅ此45×45弌　＿然福550円(税込)







ブック付箋(空飛ぶ魚の街)










空飛ぶ魚の街(中身)










ブック付箋(文房具の王国)










文房具の王国(中身)








Ε瓮皀僖奪

空想街デザインのメモパッド　　4柄 各25枚の100枚綴り　　サイズ：W100×H100×D10弌　＿然福495円(税込)









メモパッド(月の文明)










メモパッド(緑の文明)










メモパッド(星の文明)










Д侫譟璽シール

空想街雑貨店オリジナルデザインの缶ケース入り　　サイズ：W102×H81×D24弌　＿然福1,210円(税込)









フレークシール(空想街の詰め合わせ)










フレークシール(旅人が集めた空想街)








┘リアシール

空想街デザインのクリアシールサイズ：W90×H205×D1弌　＿然福440円(税込)







クリアシール(空シリーズ)










クリアシール(文明シリーズ)










クリアシール(文具シリーズ)








空想街雑貨店

空想の街をテーマにした、レトロであたたかみのある水彩画の雑貨ブランド。「大人も持ち歩けるファンタジー雑貨」をコンセプトにスマホケースやカレンダーなどを制作・販売している。

HP：https://www.kuusoogai.com/

本件に関するお問合わせ先

株式会社サクラクレパス　広報宛　

TEL：06-6910-8813

サクラクレパスお客様相談室

TEL：06-6910-8818