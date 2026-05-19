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6/6 参加費無料「仏教文化公開講座 in KYOTO」を開催
立正大学仏教学部（東京都品川区）では、仏教文化の中心地である京都において、広く一般の方々へ学びの機会を提供することを目的に継続的に公開講座を開催しています。
今年度は、興隆学林専門学校（兵庫県尼崎市）との共同開催により、6月6日（土）、キャンパスプラザ京都にて「仏教文化公開講座 in KYOTO」を開催します。
当日は、「止観」を現代的視点から読み解く講演に加え、戦国期における仏教寺院の活動をテーマとした講演を行います。仏教文化や歴史に関心をお持ちの方をはじめ、どなたでも無料でご参加いただけます。
― 京都を会場に、仏教文化・思想への理解を深める公開講座 ―
立正大学仏教学部（東京都品川区）では、仏教文化の中心地である京都において、広く一般の方々へ学びの機会を提供することを目的に継続的に公開講座を開催しています。
今年度は、興隆学林専門学校（兵庫県尼崎市）との共同開催により、6月6日（土）、キャンパスプラザ京都にて「仏教文化公開講座 in KYOTO」を開催します。
当日は、「止観」を現代的視点から読み解く講演に加え、戦国期における仏教寺院の活動をテーマとした講演を行います。仏教文化や歴史に関心をお持ちの方をはじめ、どなたでも無料でご参加いただけます。
■開催概要
日 時：2026（令和8）年6月6日（土） 14:00〜16:30
会 場：キャンパスプラザ京都 第3講義室
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR各線「京都駅」下車。徒歩5分
内 容：
講演１（14：05〜15：05）
「行とは何か？その効能は？ ―現代的な観点から捉える止観―」
講師：蓑輪 顕量（立正大学仏教学部教授、日本印度学仏教学会理事長）
講演２（15：20〜16：20）
「戦国仏教と京都本能寺・尼崎本興寺の活動」
講師：小西 日遶（元興隆学林専門学校学林長、前法華宗（本門流）大本山本興寺貫首）
対象者：
・仏教に関心のある一般の方
・歴史・文化に興味のある方
・生涯学習に取り組んでいる方
参加費：無料
申 込：不要（先着170名）
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学仏教学部事務室
TEL：03-3492-8528
メール：bst@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今年度は、興隆学林専門学校（兵庫県尼崎市）との共同開催により、6月6日（土）、キャンパスプラザ京都にて「仏教文化公開講座 in KYOTO」を開催します。
当日は、「止観」を現代的視点から読み解く講演に加え、戦国期における仏教寺院の活動をテーマとした講演を行います。仏教文化や歴史に関心をお持ちの方をはじめ、どなたでも無料でご参加いただけます。
立正大学仏教学部（東京都品川区）では、仏教文化の中心地である京都において、広く一般の方々へ学びの機会を提供することを目的に継続的に公開講座を開催しています。
今年度は、興隆学林専門学校（兵庫県尼崎市）との共同開催により、6月6日（土）、キャンパスプラザ京都にて「仏教文化公開講座 in KYOTO」を開催します。
当日は、「止観」を現代的視点から読み解く講演に加え、戦国期における仏教寺院の活動をテーマとした講演を行います。仏教文化や歴史に関心をお持ちの方をはじめ、どなたでも無料でご参加いただけます。
■開催概要
日 時：2026（令和8）年6月6日（土） 14:00〜16:30
会 場：キャンパスプラザ京都 第3講義室
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR各線「京都駅」下車。徒歩5分
内 容：
講演１（14：05〜15：05）
「行とは何か？その効能は？ ―現代的な観点から捉える止観―」
講師：蓑輪 顕量（立正大学仏教学部教授、日本印度学仏教学会理事長）
講演２（15：20〜16：20）
「戦国仏教と京都本能寺・尼崎本興寺の活動」
講師：小西 日遶（元興隆学林専門学校学林長、前法華宗（本門流）大本山本興寺貫首）
対象者：
・仏教に関心のある一般の方
・歴史・文化に興味のある方
・生涯学習に取り組んでいる方
参加費：無料
申 込：不要（先着170名）
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学仏教学部事務室
TEL：03-3492-8528
メール：bst@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/