【Yahoo!フリマ】出品デビュー条件達成で90日間販売手数料0％に

LINEヤフー株式会社

https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/promo/roy90free/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するフリマアプリ「Yahoo!フリマ」は、はじめての出品から30日以内に3回以上商品が売れたユーザーを対象に、販売手数料が90日間無料となる新たな取り組み（以下、本取り組み）を本日より開始します。

あわせて、他のフリマサービスでの取引実績をプロフィール上に公式バッジとして表示できる機能も提供開始します（※1）。

「Yahoo!フリマ」は、累計ダウンロード数3,000万（※2）、ユーザー数約1,000万人（※3）を突破し、多くのユーザーが出品・購入を行うサービスとして成長を続けています。新たに出品を始めるユーザーも増加しており、初回の販売だけでなく、その後も出品を続けやすい環境づくりが重要と考えています。

また、他フリマサービスを利用しているユーザーからは、これまで積み重ねた取引実績を活かせないことから、出品をためらうといった声もありました。

こうした背景を受け、出品デビュー後に一定条件を達成したユーザーを対象に本取り組みを開始し、複数回の出品・販売を促進することで、継続的な出品を後押しします。

あわせて、出品デビューおよび条件達成に応じてPayPayポイント（期間限定）がもらえるキャンペーンも実施します。これにより、はじめて出品する方は、最大1,100円相当のPayPayポイント（期間限定）（※4）を受け取りながら出品を始めることができ、売却を重ねることで、その後の90日間販売手数料無料期間にもつながります。

さらに、他のフリマサービスでの取引実績を表示する「他フリマ実績バッジ」により、他のフリマサービスで積み重ねた実績を可視化し、「Yahoo!フリマ」ではじめて出品する場合であっても、信頼性を示した状態で出品でき、購入者にとっても安心して取引しやすい環境につながります。

■出品デビュー＆条件達成で販売手数料が90日間無料

はじめての出品から30日以内に3個以上商品が売れた場合、以降90日間、最大50個まで販売手数料が無料となります。条件達成後はマイページに販売手数料無料期間が表示され、残り期間や利用個数を確認できます。これにより、出品状況を把握しながら継続的に出品できます。

なお、90日間の無料期間終了後、または期間中に最大個数に達した場合は、通常通り販売手数料は業界最安値（※5）の5％で利用できます。

■他フリマ実績バッジ

他フリマサービスでの取引実績を、プロフィール上に公式バッジとして表示します。（※1）

これにより、他フリマサービスで積み重ねた実績を活かし、初出品から信頼性を示した状態で出品できるため、購入者に安心感を与え、出品時の信頼性向上にもつながります。

詳細：https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/promo/otherflmexpbadge/

■はじめて・ひさしぶりの方が出品すると最大1,100円相当もらえるキャンペーン概要

- 実施期間：2026年5月19日（火）00：00～6月9日（火）23：59- 対象者：エントリー時に「Yahoo!フリマ」（PayPayミニアプリ版、WEARアプリフリマ機能を含む）で出品経験がない、または直近1年間に出品していない方が対象。- 特典内容：出品で必ず500円相当の「PayPayポイント（期間限定）（※4）」がもらえる。期間中に商品が売れた場合、3個目までの販売手数料相当額が「PayPayポイント（期間限定）（※4）」で戻ってくる。（1個あたり最大200円相当）- キャンペーンページ：https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/campaign/promo/seller/10080

※1 バッジの表示には所定の審査があります。

※2 2026年4月時点

※3 2026年4月時点の月間利用者（Yahoo! JAPAN IDでログインし、1か月に1回以上アプリ又はWEBサイトに訪問した実際の人数）

※4 付与される「PayPayポイント（期間限定）」は、LINEヤフーグループの一部のサービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用可能。出金・譲渡不可。

※5 フリマアプリ（総合プラットフォーマー）2社と比較。他社にて手数料発生月の前々月26日～前月25日以内の合計販売回数が10回以上かつ、合計販売金額が10万円以上の場合を除く（当社調べ/2026年5月1日時点）

「WOW Our Users!」をミッションに掲げるLINEヤフーが提供する「Yahoo!フリマ」は、「販売手数料が安い」「早く売れる」「スムーズな取引」ができるサービスとして、出品者・購入者双方にとって利便性が高く、安全・安心に売り買いできるような取り組みを強化していきます。