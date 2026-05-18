次世代を担う期待の東京・大阪の若手241名がYouTubeへ参戦！吉本1年目芸人、公式YouTubeを一斉始動！

吉本興業株式会社

このたび、吉本興業が運営するMCN（マルチ・チャンネル・ネットワーク）「OmO（オモ）」にて、2026年度から吉本興業所属となった1年目の芸人、総勢241名（東京167名・大阪74名）による公式YouTubeチャンネルを一斉に始動します。

今回スタートするチャンネルは、漫才やコント、独自の視点による「あるあるモノマネ」など、各々が得意なことを最大限に生かしたラインナップとなっています。

「NSC大ライブTOKYO 2026」優勝のゴーヤゴーによる『ゴーゴーゴーヤゴー』や、すでに精力的な投稿で注目を集めるコントトリオ ミックストマトジュースの『ミックストマトジュース』など、個性豊かな241名のチャンネルが始動します。第一弾の動画は、5月18日（月）18:00より各チャンネルにて一斉公開。全動画に共通ハッシュタグ「#2026年度よしもと一年目」をつけて投稿します。若手芸人たちの活動の原点となる「初投稿」をぜひご覧ください。

OmOとは

OmO （https://omo.jp.net/）

吉本興業が運営する、MCN（マルチ・チャンネル・ネットワーク）です。

お笑い・ファッション・音楽・グルメ、など様々なコンテンツごとにYoutubeチャンネルをまとめたネットワークから、この国の新しいエンタテインメントを誕生させます。

公開動画一覧 ※一部抜粋

【東京】

○ゴーヤゴー 「ゴーゴーゴーヤゴー」

（https://youtube.com/channel/UC9RMOxq32YTh6ARAaC0dkNw）

投稿動画：『【NSC31期首席ゴーヤゴーです』

https://www.youtube.com/watch?v=BAb6udmvXg0

○ミックストマトジュース 「ミックストマトジュース」

（https://youtube.com/channel/UC05LSvrK6lMbG0_BZWD3RZA）

投稿動画：『インドアすぎる東出昌大』

https://www.youtube.com/watch?v= uh52EDsWNIo(https://www.youtube.com/watch?v=%20uh52EDsWNIo)

○7図柄テンパイ 「7図柄テンパイ」

（https://youtube.com/channel/UCVqfErTRTTTbaSPdBWlGz6w）

投稿動画：『NSC東京31期を紹介しよう』

https://www.youtube.com/watch?v=dr9-f8izMO8

○シックスミート 「シックスミートch」

（https://youtube.com/channel/UCiNr3hvwiC6XaFBzRUHq9OQ）

投稿動画：『【クイズ】異種クイズ対決F1編（前編）』

https://www.youtube.com/watch?v=54n69Nsm1Cw

【大阪】

○ポンガラガル 「ポンガラガル バチコリ公式チャンネル」

（https://youtube.com/channel/UCQst3PsJbu4Yin5lRPi12WA）

投稿動画：『【ヤバ報】チャンネル開設 (ハート)️‍ お願いしてみた 』

https://www.youtube.com/watch?v=3Dpb-X_btR0(https://www.youtube.com/watch?v=3Dpb-X_btR0)

○明日の朝ごはん 「明日の朝ごはん」

（https://youtube.com/channel/UCkk2mBvkEL8PZOu935o2j6Q）

投稿動画：『初めまして』

https://www.youtube.com/watch?v=L-sPV2fafGo

★他の動画はYouTubeにて「#2026年度よしもと一年目」で検索！