自然・先端技術を活用したＣＤＲクレジット創出への支援を拡充！

東京都

「ゼロエミッション東京」の実現に向けては、ＣＯ2の排出削減の取組に加え、大気中のＣＯ2を吸収し、除去する取組（ＣＤＲ：Carbon Dioxide Removal）も不可欠です。こうした中、ＣＯ2除去の価値を取引できるカーボンクレジットは、ＣＤＲを進める上において重要であり、需要が拡大していくことが見込まれており、国内外で注目されています。

そこで、東京都は、事業者と連携し、ＣＤＲにより生まれるカーボンクレジットの創出を促進する「ＣＤＲクレジット創出促進事業」を実施します。令和８年度から、自然資源の活用だけでなく、最先端の技術を活用したカーボンクレジットにも支援対象を拡げるほか、都内に限らず国内外に対象場所を拡げます。さらに、実施期間や上限額も拡大します。

このたび、本事業に取り組む都内中堅・中小企業及びスタートアップを新たに募集しますので、お知らせいたします。

事 業 概 要

カーボンクレジットを活用したＣＤＲの事業化・社会実装等に取り組む事業者を公募・選定し、協定金による経費負担と事業プロモーターによる伴走支援を３か年にわたって実施

募 集 概 要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6599_1_76a1c0bc55f9f58788727f5bc876b108.jpg?v=202605180251 ]主な応募要件

都内に本店又は主たる事務所・事業所を置く中堅・中小事業者、スタートアップであること

募集テーマ

技術成熟度やクレジットの方法論の整備状況等に応じて以下の２区分で応募

１．クレジットを活用したビジネスモデルの構築

２．新規方法論の策定

応募方法

本事業のウェブサイト（https://www.removal-credit.metro.tokyo.lg.jp）に掲載する申請書に必要事項を記入し、企画提案書を添付の上、募集要項に記載の宛先まで電子メールにて提出ください。

募集期間

令和８年５月18日（月）から令和８年６月26日（金）正午まで

説明会の開催

スケジュール

- 募集開始に当たり、本事業の説明会をオンラインで実施します。- 参加を希望される方は、事業ウェブサイトの説明会申込みフォームよりお申し込みください。日時：令和８年５月28日（木）14時00分から14時40分まで内容：事業概要、応募要件・方法、審査、全体スケジュール 等

※ スケジュールは今後変更となる可能性があります。