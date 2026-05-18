広島東洋カープの承認ファン付きウェアが新登場！

株式会社サンエス

夏の暑さ対策を“応援に”

このたび、ワーキングウェアメーカーの株式会社サンエス（本社：広島県福山市）が展開する「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」にファン待望の球団承認ファン付きウェアが新登場します。ウェア・ファン・バッテリーがセットになっており、暑い時期でも快適に過ごせるのに加え、Carpカラーで気分も上がる一着です。

本商品は、「スポーツシーンでも夏の過酷な暑さを乗り越える」というコンセプトのもと、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めている「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」とのコラボレーションが実現。空調風神服の技術を活かしたウェア・ファン・バッテリーのコンプリートセットになっており、届いたその日から“快適な応援スタイル”を楽しめます。また、スポーツシーンはもちろんながら、タウンユース、アウトドア、キャンプ、フェスなど、夏の様々なシーンでお使いいただけます。

▼ カープ球団承認デザインで、着るだけで気分が“アガる”

応援スタイルは“気持ち”も大事。カープ球団承認のファン付きウェアは、見た目からテンションを上げてくれる一着です。スタジアム観戦はもちろん、普段の外出やワーク、レジャーの場でも“カープ愛”を自然に表現できます。

▼ 応援時間も、移動時間も、暑さを気にせず快適に

球場観戦や、街中でのイベント、フェス、屋外作業など、夏は「暑い・汗が止まらない」問題がつきもの。空調風神服の仕組みにより、小型のファンで衣服内に風を送り続けることで体感温度の負担を軽減し、暑い日でも動きやすさをサポートします。

▼ コンプリートセットだから“すぐに使える”

本商品は、ウェア・ファン・バッテリーがセットになっているため、別途用意する必要はありません。「結局どれを買えばいいの？」を解消し、すぐに始められるのが大きなポイントです。

▼ 買いやすい価格が応援の“快適アップグレード”に

本体価格は16,000円（税別）。高い体験価値を、手に取りやすい価格で提供します。「今年の夏は応援も快適に。」そんな方におすすめのラインナップです。

▼ 快適のカギは「3モード」の風量調整

ファンは、HIGH / MIDDLE / LOWの3モードで風量を切り替え可能。暑さや気温、運動量（移動中／スタジアム観戦中など）に合わせて調整することができ、体感の負担を抑えるサポートをします。

▼ 10000ｍAhの大容量モバイルバッテリー搭載

モバイルバッテリーは、10,000mAhの大容量ながら、軽くて小型です。HIGHで約3.5時間持続（目安）するので、長時間の観戦にもサポートします。※運用環境により変動する場合があります。

▼ スタジアムの“座り”を想定したサイドポジションファン仕様

スタジアム観戦では、座った時にファンが気になってしまうことが悩みどころ。本商品は、スタジアムのシートに座ってもファンが邪魔になりにくいサイドポジションファン仕様。応援時の動きや観戦スタイルを妨げにくく、快適に過ごせる設計です。

▼ 女性にもうれしいUVカット機能付き

屋外で着用するシーンを想定したUVカット機能付きで、暑さ対策と合わせて紫外線対策ができる優れものの1着になっています。

【商品概要】

【ウェア特徴】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/8_1_8bf61ce2172989f6f1f4f70eb7354cf8.jpg?v=202605180151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/8_2_5578d7c844f77450ed93e226d6dc149e.jpg?v=202605180151 ]

【ファン特徴】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/8_3_4f95edf1fe146cc1eeab619e97b62d06.jpg?v=202605180151 ]

【モバイルバッテリー特徴】

▼ 「FZN・空調風神服(R)」とは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/8_4_1fa83d72468b499cd2742f15ba6e5e8a.jpg?v=202605180151 ]～過酷な灼熱環境で戦う最前線のプロワーカーを支援するために開発された、日本発のテックウェア～

「FZN・空調風神服(R)」は、ウェアに搭載した小型ファンで服の中に外気を取り込み、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて涼しく快適に過ごすための製品です。 株式会社サンエスは、まだ世の中に「ファン付きウェア」という概念が浸透していなかった時代から、熱中症リスクと戦う現場の作業環境を改善すべく開発を推進してきました。長時間の過酷な連続稼働にも耐えうる性能、圧倒的な風量を実現するモーター技術、ハードな現場の動きを妨げないウェアの構造設計、そして何よりも安全性を重視する品質。これらすべてに妥協を許さず進化を続けてきた「空調風神服(R)」は、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めています。

【FZN・空調風神服(R)公式サイトはコチラ】(https://fzn-suns.co.jp/)

▼ ブランドマネージャーが語る「Carp球団承認ファン付きウェア」のコラボレーション背景

「プロワーカーだけじゃない。2026年は一般市場でもファン付きウェアのデビュー元年に」

株式会社広島東洋カープ様へオファーさせていただいた最大の理由は、ファンの皆様にとって、夏はとくに“応援の熱”が一番大きい季節であり、その応援の熱を暑さで削らず、「アツさ」に変えて最後まで楽しんでいただきたい、そんな想いから誕生しました。

弊社の「FZN・空調風神服(R)」はプロユースを想定したハードなウェアですが、だからこそ「夏に働く人、遊ぶ人すべてを力強く後押しできるブランド」へと発展できると考えています。実際、一昨年ごろから一般アパレルブランド様より「共同開発ができないか」というお声が増加しており、これまで「作業服」として限定的に捉えられていたファン付きウェアの性能が、徐々に業界外でも高く評価され始めています。

この最高のタイミングで球団承認ファン付きウェアをご一緒できた機会に感謝し、自社ブランド「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」、そして“ファン付きウェア”という新概念のテックウェア市場全体を牽引していきたいと考えております。今年は展示会やイベント、取材を通じ、革新の歴史、世界市場への可能性、そして異業種コラボレーションのインパクトを存分に発信してまいります。弊社と業界の新たな発展に、ぜひご注目ください。

渡邉 将平（わたなべ しょうへい）

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 FZN・空調風神服(R)ブランド統括

2007年入社。生産業務課に配属後、営業部を経て、2020年に現職就任。2026年を「FZN・空調風神服(R)のリブランド元年」と位置付け、強靭な風で酷暑環境のプロワーカーを支える技術力の向上と、ファン付きウェアの利用シーン拡張に向けたデザイン性とブランドの改革に着手している。

▼ 株式会社サンエスのご紹介

1932年の創業以来、ワーキングユニフォームウェアの企画・製造から、半導体や電子機器・制御機器の設計・開発まで、異業種の技術を併せ持つ独自の多角経営を展開しています。「空調風神服(R)」は、長年培ってきた「繊維 (アパレル)」のノウハウと「電子(デバイス)」の精密技術、その両方を自社内で融合させることで生まれた画期的な製品です。常に現場の課題に寄り添い、確かな技術力で働く人々の快適で安全な環境づくりをサポートし続けています。

【会社概要】

社名：株式会社サンエス

代表者：代表取締役 佐藤 卓己

本社所在地：広島県福山市神辺町大字川南741番地の1

創業：1932年

事業内容：ユニフォームウェアの企画・製造・販売、電子機器・設備機器・制御機器の設計・開発・製造・販売、電子モジュールの開発・製造・販売、等

▼ 本件に関するお問い合わせ先

※本リリースについては勿論のこと、業界の発展に繋がる解説やインタビューに関してもお応えさせていただきます。

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 / 渡邉

TEL：084-963-1115 Email：suns-juchu@sun-s.jp

所在地：広島県福山市神辺町川南1110-1

【FZN・空調風神服(R)公式サイト】(https://fzn-suns.co.jp/)https://fzn-suns.co.jp/