「パペットスンスン」とコラボしたオリジナル商品がセブン-イレブンに登場！スンスンをイメージしたパン＆スイーツなど7品が5月26日（火）より順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたオリジナルパン・スイーツなど計7商品を、全国のセブン‐イレブンにて5月26日（火）より順次発売します。（一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品がございます）

今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードに、「スンスンのふわふわクリームのプリン」や「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」など、ホッと一息つけるような、“食感”を楽しめるスイーツをご用意しました。

また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、Happyくじ、フォロー＆引用ポストキャンペーンも同時展開。期間中のセブン‐イレブン店頭を盛り上げてまいります。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/ppss2605/

スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにしたパン＆スイーツなど7商品が登場

■スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー

価格：260円（税込280.80円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：全国

まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリームです。

■スンスンのふわふわクリームのプリン

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリンです。

■スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー

価格：170円（税込183.60円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：全国

マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包みました。

■スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム

価格：228円（税込246.24円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。

■スンスンとノンノンのなかよしロール

価格：188円（税込203.04円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パンです。

■スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ

価格：188円（税込203.04円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：全国

ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツです。

■スンスンのうんとおいしいナポリタンロール

価格：258円（税込278.64円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：全国

コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品です。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※「パペットスンスン」コラボ商品発売日とレシート応募抽選キャンペーンの開始日が異なりますので、ご注意ください。

対象商品購入でオリジナルグッズなどが当たるレシート応募抽選キャンペーン

オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、抽選で景品が当たります。

実施期間：5月27日（水）～6月6日（土） 11日間

応募締切：6月12日（金）

■5シリアルコース

当選人数：100名様

景品：BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）

留め具で繋げることができる仕様のBIGクッション。

繋がる仕様のBIGクッションは初登場！

■3シリアルコース

当選人数：300名様

景品：オリジナルトートバッグ

お出かけや買い物で活躍するトートバッグです。

■1シリアルコース

当選人数：1,000名様

景品：スイーツ無料クーポン3枚

対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。

対象商品購入で限定グッズがもらえる！

対象の栄養ドリンク・菓子・アイスクリームを購入の方には、先着で限定グッズをプレゼントします。

栄養ドリンク

実施期間：5月21日（木）午前10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：以下対象商品から3つ ※組み合わせ自由

景品：

■フラットケース

数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚 ※お好きなデザインを選べます

お菓子（グミ・キャンディ）

実施期間：5月21日（木）午前10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：以下対象商品から3つ ※組み合わせ自由

■ジッパーパック

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※お好きなデザインを選べます

アイスクリーム

実施期間：5月28日（木）午前10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：以下対象商品から2つ ※組み合わせ自由

景品：

■クリアファイル

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※お好きなデザインを選べます

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

「パペットスンスン」が人気菓子とコラボ！

■森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き

価格：350円（税込385円）

発売日：5月28日（木）～順次

販売エリア：全国

「パペットスンスン」のキャラクターたちが描かれたオリジナルシール（全6種類）付きのハイチュウが登場｡味はソーダ味｡食べておいしい､集めて楽しい商品です｡

■森永 パペットスンスン ウェファーチョコ

価格：200円（税込220円）

発売日：5月28日（木）～順次

販売エリア：全国

オリジナルカード（全10種）1枚付きの「パペットスンスン」のウェファーチョコが登場。

何が出るかは、開けてからのお楽しみ。

※税込価格は消費税10%で表記しています。

「Happyくじ パペットスンスン」概要

「Happyくじ」は空くじなし！ここでしか手に入らない豪華アイテムから雑貨までラインアップしました。

公式HP URL：https://www.h-kuji.com/goods/puppet-sunsun/

■Happyくじ パペットスンスン

価格：837円（税込920.70円）

発売日：5月29日（金）午前10時～

販売エリア：全国

景品内容：全9等級＋LAST賞

【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ（全1種）

【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア（全10種）

【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ（全5種）

【C賞】パペットスンスン キャニスター（全6種）

【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード（全1種）

【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ（全6種）

【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド（全9種）

【G賞】パペットスンスン フードピック（全4種）

【H賞】パペットスンスン ステッカーセット（全5種）

【LAST賞】パペットスンスン クロック（全1種）

※税込価格は消費税10%で表記しています。

※店舗により取り扱い中止になる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

「パペットスンスン」グッズも販売

セブン-イレブン一部店舗にて、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー（1種）、ぬいぐるみバッジ（2種）を販売します。（一部店舗に限りますので、ご注意ください。）

販売店舗はこちらをご確認ください。⇒ https://cdg-goods.jp/20260521/list/

■ぬいぐるみキーホルダー（1種）

価格：1,800円（税込1,980円）

発売日：5月21日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国 ※沖縄県は5月23日（土）～順次

サイズ（約）：Ｗ48×Ｈ146×Ｄ40mm（商品本体）

■ぬいぐるみバッジ（2種）

価格：1,000円（税込1,100円）

発売日：5月21日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国 ※沖縄県は5月23日（土）～順次

サイズ（約）：Ｗ60×Ｈ57×Ｄ30mm（商品本体）

※税込価格は消費税10%で表記しています。

公式Xアカウントをフォロー＆「#スンスンとたのしい毎日」とコメント！フォロー＆引用ポストキャンペーン

セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストしていただくと、抽選で100名様に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たります。

応募期間：5月26日（火）～6月1日（月）

応募方法：

（1）セブン‐イレブン公式Xアカウント（@711SEJ）を「フォロー」

（2）「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけてこの投稿を引用ポスト

※他にも、SNSで情報発信予定です。お楽しみにしていてください。

パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X（旧Twitter）：https://twitter.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご購入はお控えください。