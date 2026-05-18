ピザハットから皆様に「生活応援クーポン（1,000円OFF）」をプレゼント！お持ち帰り30％OFFや2枚目無料とも併用できて超ハッピー！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、物価高が続く現在、全国のお客様の食卓を少しでもおトクに、そして豊かに彩りたいという想いから「生活応援クーポン（1,000円OFF）」を全員にプレゼントする超太っ腹企画です！クーポンの利用期限は2026年5月31日（日）までなのでお早めにご利用ください！

クーポン番号はこのページに記載のとおり。3,000円（税込）以上のご注文で、なんと1,000円OFFになるという、ピザハットからの生活応援です！さらに、お持ち帰り30％OFFや2枚目無料などのキャンペーンと併せて使えるので、賢く使うと超超おトクにお買い物できちゃいます！ピザハットのあの人気ピザも、ガッツリ頼んだって今ならおトクに楽しめちゃいますよ！

明るいニュースを届けたい！今こそピザハットで、おいしくおトクにハッピーなひとときを！⁠

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【全員プレゼント】ピザハットが3,000円以上で1,000円OFFになるクーポンを配布！

２.クーポンご利用にはおトクがいっぱいなピザハット会員登録が必要です！

１.【全員プレゼント】ピザハットが3,000円以上で1,000円OFFになるクーポンを配布！

昨今の物価高により、日々の生活における食費の負担が増えていると感じている方も多いのではないでしょうか？どこへ行っても値段を気にしながらの買い物。そこでピザハットは、そんな皆さまの生活を少しでも応援したいという想いから、今回「生活応援クーポン」として、なんと1,000円OFFになるクーポンをプレゼントいたします！

3,000円（税込）以上のご注文でご利用いただけますので、ご家族や友人との食事にピザをたっぷり楽しめる絶好のチャンスです！太っ腹企画すぎて長くは実施できないため、クーポンのご利用期限は2026年5月31日（日）までとさせていただきました。このおトクな機会をお見逃し無いようお早めにご利用ください。

こちらのクーポンはデリバリーだけではなく、お持ち帰り30％OFFでご注文のお客様ももちろん使えます。さらに、お持ち帰り2枚目無料セットのお客様も使えちゃうという超超おトクでハッピーなクーポンです！物価高の今だからこそ、ピザハットの「生活応援クーポン」でおトクに美味しくピザをお楽しみください！

【クーポン詳細情報】

■クーポン番号：

N817474

■クーポン利用期間：

2026年5月31日（日）まで

■使用条件：

・3,000円（税込）以上で使用可能。

・他のクーポンとの併用はできません。

・クーポンの取得・利用には会員登録が必要です。

・一部店舗ではご利用できない場合がございます。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/strong?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen(https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/strong?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen)





２.クーポンご利用にはおトクがいっぱいなピザハットオンライン会員登録が必要です！

生活応援クーポンをご利用いただくには、ピザハットオンライン会員登録が必要です。会員登録方法は簡単4ステップ！会員登録すると新規会員登録特典や、注文特典、誕生日特典などさまざまなおトクな特典が付いてきます！

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen(https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen)





【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年5月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年5月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Seikatuouen)