脚本 永井結菜(現役高校生)・主演 山内瑞葵(AKB48)。記憶喪失×切ない嘘のストーリー『キオク』特別出演いしだ壱成。地上波ドラマ＆劇場公開映画制作決定！

結film

本作品あらすじ

事故から奇跡的に生還した桜の兄・冬弥。しかし目覚めた彼は、記憶を失ったかのように振る舞い、

恋人の麻耶にも、妹の桜にも距離を置き始める。

「……誰だっけ」

その言葉に傷つきながらも、桜は違和感を拭えなかった。忘れているはずなのに、兄の癖も視線も

変わっていない。―何かを隠している。独自に調べ始めた桜は、やがて知ってしまう。

冬弥の脳に進行性の病があること。そして、“記憶喪失は嘘”だったことを。

すべては、大切な人たちを遠ざけるための選択だった。

孤独を選んだ冬弥。それを許さない桜。そして、その狭間で揺れる担当医・武尊。

「医者としては止めるべきだ。でもお前たちのやり方も、間違いじゃないのかもしれない」

武尊の決断が、止まっていた時間を動かしていく。ぶつかる想い。

崩れていく嘘。それぞれが選び取る、“愛し方”。

残された時間の中で桜は兄に、生きることを諦めさせない。

キャスト

主演

優木桜（ゆうきさくら）役

山内瑞葵(AKB48)

兄の嘘に気づき、真実を追い続ける妹。

保田麻耶（やすだまや）役

火ノ口紗彩

冬弥の恋人。変わってしまった彼を想い続ける。

優木冬弥（ゆうきとうや）役

神仙龍之介

“記憶喪失”を装う青年。孤独な選択を抱えている。

保田奈々（やすだなな）役

永井結菜

物語の核心へと関わる人物。摩耶の妹。

南遥斗（みなみはると）役

中村駿希

物語を支える。奈々の彼氏。

新見愛菜(にいみあいな)役

宮崎あみさ

桜の友人。

益田武尊 (ますだたける)役

いしだ壱成

冬弥の担当医。真実を知る立場として葛藤する。

先行試写会・舞台挨拶

2026年8/30(都内池袋駅周辺予定)

登壇予定者

山内瑞葵(AKB48)、いしだ壱成、中村駿希、火ノ口紗彩、神仙龍之介、宮崎あみさ、永井結菜他

🎟️先行試写会チケット

6/18 20:00 受付開始

https://livepocket.jp/e/haiws

詳細随時更新

また本作品制作と並行して特別講師にいしだ壱成を招いたワークショップ開催決定。

「演技と感情のリアルを扱う俳優」

感情演技、台本解釈、現場のリアル、俳優としての生き方を学ぶ。

初回 6/7(オンライン)

2回目 6/13(都内現地とオンライン)

詳細随時更新

制作情報

制作会社：結film

https://www.yuifilm.com/

製作著作：『キオク』制作委員会

配信：大手配信プラットフォーム配信予定