【フタバフルーツパーラー】旬のメロンの甘みを心ゆくまで。茨城県産ブランドメロン「イバラキング」など日替わりメロンを贅沢に使用したパフェが楽しめる『メロンフェア』が新宿店・川崎店にて期間限定でスタート！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年5月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、東京・中野区にある老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションで展開する「フタバフルーツパーラー」の新宿店、川崎店において、旬のメロンを存分に堪能できる「メロンフェア」を、期間限定で販売いたします。

日替わりで楽しめるメロン

フタバフルーツパーラーは、創業80年を超える中野駅前の老舗果実店「フタバフルーツ」とのコラボレーションから誕生しました。

四季折々の“旬”を大切にするフタバフルーツパーラーでは、その時期にもっとも美味しい果物を、最も魅力的なかたちで味わっていただくことを信条としています。

今回、期間限定で販売する商品に使用するメロンには、「その時期に一番食べ頃のメロン」を日替わりで提供いたします。

「本日のメロン」の品種につきましては、公式インスタグラム（@futabafruitsparlor(https://www.instagram.com/futabafruitsparlor/)）または店頭のスタッフ、またはメニュー表のタグにてご案内しております。

日替わりのメロン ご紹介

▪️茨城県産メロン「イバラキング」

今回、私たちが提供するメロンの一つが、茨城県が10年以上の歳月をかけて開発した「イバラキング」です。 「メロンの王様（キング）になってほしい」という願いが込められたこの品種は、厳しい基準をクリアしたものだけが出荷されます。特に5月から6月にかけて旬を迎えるイバラキングは、肉厚な果肉から溢れ出す果汁の量と、15度を超えると言われる濃厚な糖度が最大の特徴です。

生産者が手塩にかけて育てた、上品な甘さと滑らかな舌触りが特徴のこのメロンを、パフェやビュッフェで心ゆくまで堪能できる、初夏にふさわしい食体験をお届けします。

※仕入れ状況により変更の可能性があります。

※「本日のメロン」は日替わりとなり、品種につきましては、公式インスタグラム（@futabafruitsparlor）または店頭のスタッフ、またはメニュー表のタグにてご案内しております。

メロンメニュー詳細

▪️販売期間

販売期間：5月14日(木)～6月下旬

※販売終了時期は仕入れ状況により変動する場合がございます。

▪️販売店舗

・フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店

・フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

▪️メニュー詳細

価格：1,700円（税込 1,870円） ドリンク付：1,950円（税込 2,140円）初夏のメロンパフェ

その時期にもっとも美味しいメロンを使用した、初夏限定のスペシャルパフェ。

ジューシーなメロンに、ミルクアイスのやさしい甘さ、エルダーフラワーゼリーの爽やかな香りを重ね、初夏らしい軽やかな味わいに仕立てました。

ライム香るクレーム・ディプロマットや、香ばしいフィアンティーヌが食感のアクセントとなり、食べ進めるごとに表情が変化。

みずみずしい果実感と上品な余韻を楽しめる、季節を味わうパフェです。

価格：1,300円（税込 1,430円） ドリンク付：1,550円（税込 1,705円）季節のフルーツサンド メロン&マスカルポーネ

旬を迎えたみずみずしいメロンを贅沢にサンドした、初夏限定のフルーツサンド。

やさしい甘さのメロンに、コクのあるマスカルポーネクリームと、なめらかなカスタードを重ねることで、果実の瑞々しさを引き立てました。

口いっぱいに広がるメロンの芳醇な香りと、とろけるようなクリームの一体感。

軽やかな口当たりのパンで包み込んだ、初夏にぴったりの爽やかな味わいです。

メロンメニュー販売店舗 (新宿・川崎)

フタバフルーツパーラー 新宿マルイ本館店

電話番号：03-6709-9848

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館5F

営業時間：11:00 - 20:00

フタバフルーツパーラー アトレ川崎店

電話番号：044-280-6838

住所：〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

営業時間：10:00 - 21:00

大人気「フルーツビュッフェ」もご予約受付中

「フタバフルーツパーラー」新宿マルイ本館店（5月28日）およびアトレ川崎店（5月27日）の2店舗にて、かつて大好評を博した「フルーツビュッフェ」をパワーアップして復刻開催いたします。

本イベントでは、厳選された旬のカットフルーツはもちろん、ソフトクリームやケーキ、さらにはナポリタンやヴィーガンカレーといったフードメニューまで、大満足のラインナップを90分間の食べ放題形式でご提供いたします。

今回のテーマは「自分だけの一皿を楽しむ」。用意された多彩な食材を組み合わせ、お客様自身が“作り手”となってパフェやサラダをカスタマイズする体験を通して、フルーツの新たな魅力や、選ぶ瞬間の心躍る感覚をお届けしたいという想いから企画されました。

⚫️イベント概要

今回のイベントは両店舗ともに1日限定、完全予約制にて承ります。

▪️開催日

・川崎店：2026年5月27日（水）19:00～20:30

・新宿店：2026年5月28日（木）18:00～19:30

(定員数になり次第、受付締め切りとさせていただきます。)

▪️金額

4,620円(税込) / 大人

2,750円(税込) / 小学生(6~12歳）

1,320円(税込)/ 未就学児 (3~6歳未満）

無料 / 3歳未満

▪️予約方法

各店舗へのお電話にて順次承ります。

・川崎店：044-280-6838

・新宿店：03-6709-9848

(定員数になり次第、受付締め切りとさせていただきます。)

▪️ビュッフェ内容

【フルーツ】

リンゴ / グレープフルーツ / ピンクグレープフルーツ / パイン / キウイ / バナナ / いちご

【フード】

サラダ / ナポリタン / チキングリル / ヴィーガンカレー

【デザート】

りんごのシブーストケーキ / ミルクレープ / カナッペ（2種）

【ドリンク】

フルーツウォーターバー

【スペシャルドリンク】

フロリダピンクグレープフルーツジュース

【カスタム】

・オリジナルパフェ

・オリジナルサラダ

フタバフルーツパーラーについて

■ブランド詳細

フタバフルーツパーラーは、フルーツを主役にしたスイーツを提供するお店。

そこにはたくさんのこだわりや、思いが詰まっています。

フルーツの幸せをもっと身近に

フレッシュなフルーツは、気持ちを明るくしてくれる。フタバフルーツパーラーはそう信じています。できるだけ多くの人に感じてもらえるよう、お店の立地はお客様の生活と距離が近い場所に。ゆっくり座れるカフェもあれば、気軽に立ち寄れるクレープスタンドも。そしてフルーツに手を加えスイーツにすることで、さらにとっておきの存在に。年齢も、国籍も、体質も、信条もすべて超えて、フルーツとスイーツで誰もが幸せになれる場所を目指しています。

フタバフルーツとのコラボレーション

1941年創業の老舗フルーツ屋「フタバフルーツ」と、カフェ・カンパニーとのコラボレーションにより誕生したフタバフルーツパーラー。三代目 成瀬大輔さんは、フルーツの目利きのプロ。全国の果物生産者と深いつながりを持ち、フルーツの個性や生産者の思いを届けてくれます。スタンダードなものから、成瀬さんセレクトの高品質で希少性の高いものまで、他店にはない品種を取り扱っております。

旬のフルーツを使った期間限定メニュー

フタバフルーツパーラーでは、全国各地から厳選した旬のフルーツをふんだんに使用した、期間限定メニューをご提供しています。季節ごとの果実の魅力を活かしたパフェやクレープ、ドリンクなど、その時期だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

・フタバフルーツパーラー ホームページ

https://futaba-fruits-parlor.jp/

・フタバフルーツパーラー instagram

https://www.instagram.com/futabafruitsparlor/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年5月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc