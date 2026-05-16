【楽天イーグルス】5/22(金)～24(日) 全国のグルメが集合！「ご当地グルメまつり」を開催

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、楽天モバイル 最強パーク宮城において「ご当地グルメまつり」を5月22日（金）～24日（日）千葉ロッテマリーンズ戦で開催することとなりましたので、お知らせいたします。



また、日本生命セ・パ交流戦期間の5月29日（金）～31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦では、「からあげまつり」を開催いたします。からあげグランプリ(R)で受賞したからあげや神宮球場名物グルメの「じんカラ」など、バラエティ豊かなからあげをお楽しみいただけます。

開催場所となる正面広場は、観戦チケットが無くてもお立ち寄りいただくことが可能なエリアです。初夏の陽気が心地よいこの季節、選りすぐりのグルメを、楽天モバイル 最強パーク宮城でご堪能ください！

＜ご当地グルメまつり 概要＞

■開催日 5月22日（金）～24日（日）

■開催時間 試合開始3時間前～試合終了30分後まで

■開催場所 楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

■主催 株式会社楽天野球団

■出店店舗ラインナップ

・世界の山ちゃん「幻の手羽先」

・一縁「紫峰牛の牛刺し串」

・月美家「お好み焼き」

・醍醐味「北海ザンギ」

・ねぶた屋「青森煮干し焼きそば」

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601085616.html

＜からあげまつり 概要＞

■開催日 5月29日（金）～5月31日（日）

■開催時間 試合開始3時間前～試合終了30分後まで

■開催場所 楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

■主催 株式会社楽天野球団

■出店店舗ラインナップ

・からあげ！ごっち「塩からあげ」

・諭吉のからあげ「かぼすからあげ」

・からあげ大吉「大分中津からあげ」

・中札内田舎どり「田舎どりももザンギ」

・GABURIキッチン「骨付きにんにくスパイシーチキン」

・中華飯店 紅龍「からあげチャーハン」

・神宮球場からあげ「じんカラ」

※「からあげまつり」の詳細は後日球団WEBサイトでご案内いたします。

■共通注意事項

※一軍試合開催日のみイベントを開催します。

※出店、商品内容が変更になる場合がございます。

※販売状況、仕入状況により欠品する可能性がございます。

※雨天、強風など悪天候時はイベント中止の可能性もございます。

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/